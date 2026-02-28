Новини
Властите в Сърбия погнаха Новак Джокович заради политическата му позиция

28 Февруари, 2026 08:55 1 484 3

  • сърбия -
  • скандал-
  • новак джокович-
  • медийна атака-
  • протести -
  • президента -
  • александър вучич-
  • белград-
  • атина

Тенисистът избра да се установи в гръцката столица Атина

Властите в Сърбия погнаха Новак Джокович заради политическата му позиция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сърбия отново е разтърсена от скандал, този път с главен герой световноизвестният тенисист Новак Джокович. Легендата на корта се оказа във вихъра на ожесточена медийна атака, след като публично подкрепи масовите протести срещу управлението на президента Александър Вучич.

Джокович напуска Белград – нов живот в Атина

През септември миналата година Новак Джокович, заедно със съпругата си Йелена и двете им деца, избраха да се установят в гръцката столица Атина. Макар официално да не са посочени причините за тази промяна, мнозина анализатори свързват решението с нарастващото напрежение между тенисиста и сръбските власти.

Протести, трагедии и политически сблъсъци

Общественото недоволство в Сърбия достигна връхната си точка през декември 2024 г., когато Джокович открито застана зад студентските демонстрации срещу режима на Вучич. Вълната от протести започна още през ноември, след трагичния инцидент на жп гарата в Нови Сад, при който загинаха 16 души. Обвиненията за корупция и небрежност към властите разпалиха гнева на гражданите, а до март 2025 г. протестите обхванаха стотици градове и села.

Медийна офанзива срещу тенис иконата

Според разследване на журналиста Яшар Дугалич, публикувано в швейцарското издание „Neue Zürcher Zeitung“, сръбското правителство е насочило вниманието си към Джокович заради неговата гражданска позиция. Проправителствени медии, сред които и таблоидът „Информер“, не пощадиха тенисиста, наричайки го „срам за нацията“ и отправяйки остри критики към личността му.

Вучич: „Джокович е гордост, но няма да се огъвам“

Въпреки бурята от обвинения, президентът Александър Вучич демонстрира двойнствена позиция. В ефира на телевизия „Пинк“ той поздрави Джокович за успехите му на Australian Open и подчерта, че винаги ще подкрепя спортистите, прославящи сръбския флаг. В същото време Вучич бе категоричен, че няма да промени политиката си под натиска на известни личности. Президентът разкри, че е провел откровен разговор с Джокович, в който е изразил своето мнение за създалата се ситуация.

Случаят с Новак Джокович е поредното доказателство за напрежението между спорта, политиката и медиите в Сърбия. Докато тенисистът продължава да вдъхновява милиони по света, в родината му се разгаря ожесточен дебат за свободата на изразяване и ролята на публичните личности в обществения живот.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    8 1 Отговор
    Джокер, добре дошъл си и тук!!!

    08:59 28.02.2026

  • 2 Бог

    9 1 Отговор
    да пази Нове !

    08:59 28.02.2026

  • 3 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Джоко е подал на льольото Вуче и дрогара мо Ивица Кафевич на ракетата дръжката!

    10:03 28.02.2026

