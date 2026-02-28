Новини
Септември София посреща набралия скорост ЦСКА на националния стадион

28 Февруари, 2026 12:33 472 0

Мачът е от 17:30 часа

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Септември София и ЦСКА се изправят един срещу друг в двубой от 23-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“, който в момента се използва и от двата отбора за домакинска арена. Мачът започва в 17:30 часа, а главен съдия ще бъде Никола Попов.

Септември влиза в мача от предпоследното 15-о място в класирането с 18 точки, като до момента има 5 победи, 3 равенства и 13 загуби при голова разлика 20:44. Тимът започна пролетния дял със загуба от Добруджа (0:3), но в предишния си мач записа важен успех над Монтана с 1:0. Срещата с Локомотив (София) от миналия кръг беше отложена заради лошите метеорологични условия и състоянието на терена в „Надежда“.

От своя страна ЦСКА заема четвъртата позиция с 40 точки след 11 победи, 7 равенства и едва 4 загуби, като има и една от най-стабилните защити в първенството – само 17 допуснати гола. „Армейците“ стартираха силно пролетния полусезон и са с четири поредни победи във всички турнири – три в първенството и една за Sesame Купа на България, която ги класира за полуфиналите. Прави впечатление и стабилността в дефанзивен план – тимът е допуснал само едно попадение от началото на календарната година.

В дните преди мача ЦСКА привлече аржентинския централен защитник Факундо Родригес, докато Георги Чорбаджийски премина под наем в Локомотив (Пловдив). Добрата новина за наставника Христо Янев е завръщането на Анджело Мартино и Джеймс Ето’о след изтърпени наказания.

В лагера на Септември няма сериозни кадрови проблеми и треньорският щаб ще разчита на оптимален състав в опит да затрудни фаворита и да спечели ценни точки в битката за оцеляване.

В първия мач този сезон ЦСКА победи Септември с 3:1. Головете отбелязаха Делова, Брахими и Петко Панайотов. За Септември се разписа Бертран Фурие.

Билети за срещата се продават онлайн, както и в деня на мача на касите на ул. Гурко

Цените на билетите са както следва:
Сектор А, ВИП ложи – 30 евро (58,67 лв.)
Сектор А – 20 евро (39,12 лв.)
Сектор Г – 15 евро (29,34 лв.)


