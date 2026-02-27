Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Арда спечели откриващия мач от кръга в Първа лига със Спартак Варна

27 Февруари, 2026 15:14 441 0

Антонио Вутов донесе успеха за тима от Кърджали

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда Кърджали постигна минимална победа с 1:0 над Спартак Варна в първия двубой от 23-ия кръг на Първа лига.

Двубоят стартира равностойно, но първата по-опасна ситуация бе пред вратата на домакините. Шанде проби отляво и от границата на наказателното поле между двама съперници подаде към Дамян Йорданов. Полузащитникът бе непокрит малко зад пеналтерията, но ударът му не намери целта.

В следващите минути Арда установи териториален натиск и в 20-ата минута отправи първия си точен изстрел. Лъчезар Котев стреля от дистанция, ала топката прелетя над напречната греда. Само три минути по-късно бърза контра на Спартак доведе до двойно подаване между Дамян Йорданов и Шанде, но шутът на българина фронтално срещу вратата не затрудни Анатолий Господинов, който улови.

В 33-ата минута Антонио Вутов пробва директен удар от пряк свободен удар вдясно от вратата на „соколите“, но Максим Ковальов реагира отлично и изби в корнер. Веднага след ъгловия удар Спартак имаше шанс за опасна контраатака, но защитата на Арда се прибра навреме и предотврати заплахата.

До почивката домакините държаха инициативата, но чисти голови положения липсваха и двата отбора се оттеглиха на полувремето при 0:0.

Втората част започна с отлична възможност за Спартак след грешка в отбраната на Арда. Бранител върна назад, без там да има съотборник, а Господинов излезе извън наказателното поле да чисти, но бе изпреварен от Тайлсон, който обаче не намери очертанията на вратата.

В 54-ата минута гостите останаха с човек по-малко. Патрик Луан напредна, преследван от Димо Кръстев и Матео Петрашило, а бившият защитник на Фиорентина се сблъска с бразилеца и го събори. Главният съдия незабавно показа червен картон — трети за „соколите“ в последните им четири мача.

Ситуацията за варненци се влоши още повече малко след това. Бирсент Карагарен изпълни опасно пряк свободен удар, Ковальов спаси, но не задържа топката и тя попадна в Антонио Вутов, който от близка дистанция не сгреши — 1:0.

След гола Арда засили натиска и създаде няколко добри атаки, но защитата на Спартак устоя. В 67-ата минута Ковальов се намеси след нов удар на Карагарен. Четири минути по-късно варненци стигнаха до шанс чрез Жота Лопеш, който стреля в близкия ъгъл, но Господинов улови.

Малко след това центриране от корнер намери Джелал Хюсеинов, чийто удар бе спасен, а при добавката на Давид Акинтола топката премина над вратата.

В 79-ата минута численото равенство бе възстановено. Вячеслав Велев фаулира Цветослав Маринов и първоначално получи жълт картон, но след намеса на ВАР съдията преразгледа ситуацията и показа директен червен за опасно влизане с бутоните напред.

АРДА - СПАРТАК ВАРНА 1:0

1:0 Антонио Вутов 56'

АРДА 1. Анатолий Господинов (К) - 2. Густаво Каскарво, 8. Атанас Кабов (64' - 10. Светослав Ковачев), 11. Андре Шиняшики (48' - 99. Бирсент Карагарен), 17. Патрик Луан (64' - 30. Уилсон Самаке), 20. Серкан Юсеин (74' - 4. Давид Акитнола), 21. Вячеслав Велев, 24. Мартин Паскалев, 39. Антонио Вутов (74' - 18. Джелал Хюсеинов), 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа

Старши треньор: Александър Тунчев

СПАРТАК ВАРНА: 23. Максим Ковальов - 2. Борис Иванов, 3. Матео Петрашило (К), 10. Жота Лопеш (86' - 8. Даниел Иванов), 13. Талес (61' - 19. Емил Янчев), 16. Мартин Георгиев, 17. Цветослав Маринов, 21. Шанде, 22. Дамян Йорданов (75' - 7. Петър Принджев), 29. Таилсон, 45. Димо Кръстев

Старши треньор: Гьоко Хаджиевски


