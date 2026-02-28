Съдът издирва Христиан Гущеров, делото за развода със Светлана пред крах

Христиан Гущеров изчезна. Софийският районен съд го дири под дърво и камък от вече година, за да му връчи материалите по делото за развода му със Светлана, което той очевидно е отсвирил напълно.

Това разбра "България Днес" от свои източници, които са запознати с делото, или по-скоро с неговия предстоящ крах.

Делото не може да се гледа без присъствието на Гущеров, който очевидно няма намерения да покаже уважение към съда, а и май не иска много да се развежда.

Процесът дори не е стартирал. Всичките заседания до този момент са пропаднали, защото от Гущеров няма и следа. Дори и съдията, който бе начело на делото, се пенсионира, преди да може то да тръгне. Бракоразводният процес вече е разпределен на друг магистрат, който продължава битката с откриването на изчезналия мъж. Това обаче няма как да продължи вечно, защото съдът не може да се занимава само с делото на Гущерови, което прилича повече на фарс, и да хаби ресурси.

Мъжът на Светлана Гущерова е търсен многократно на адрес в тузарския столичен квартал "Лозенец", но се оказва, че той не живее там. Там се води, че живеят майка му и баща му. Призовкар успява да се добере до майката на потъналия вдън земя Гущеров, но жената отказва да приеме призовката от името на сина си, каквото право има.

Тук е важно да отбележим, че адресът, на който призовкарите дирят Гущеров вече няколко пъти, е даден на съда от Светлана. Темида я посича и нея и я кара да даде актуален адрес, на който да бъде открит съпругът ѝ, като срокът за това е едноседмичен. Той вече е изтекъл, а нов адрес не е предоставен.

Реално погледнато, делото за развода и за борбата за попечителството над децата на колоритната фамилия никога не е започвало. Причината - Гущеров не може да бъде открит, а без него делото няма как да бъде гледано, защото са замесени деца, имоти и казусът е специфичен, както и деликатен.

Темида вече е изхабила доста ресурси по Гущеров - търсят негов актуален телефон през телефонните компании. По неофициална информация Христиан няма телефон на свое име и съответно такъв не е открит.

Софийският районен съд дори е възложил да бъде направена справка в имотния регистър, за да се види дали Гущеров има имоти на свое име и ако да, то къде са те. Тук обаче отново удрят греда. Последната им надежда е да направят справка в НОИ, за да видят поне къде работи изчезналият мъж, за да го прихванат на работното му място. Това се оказва поредната задънена улица, пред която се изправят магистратите, защото в последните две години съпругът на Светлана не работи, не се осигурява и няма никакъв доход.

Гущеров е търсен за последно на 20 февруари от кварталния полицай в квартала, който също не успява да хване дирите му.

В момента има финално предупреждение към Гущеров да се появи, както и към Светлана да даде актуален негов адрес. Ако той продължи да се укрива и не бъде издирен, то делото най-вероятно ще бъде прекратено. На всичкото отгоре Темида е дала шанс на Гущеров да преведе 500 евро и да бъде назначен негов представител по делото, за да не се налага той да ходи. Дали обаче тази информация въобще е стигнала до Христиан може само да гадаем. От всичко това изводът е само един - Гущеров не иска да се развежда. Причините могат да са няколко, като основната е, че той няма доходи и няма как да плаща издръжката на децата си, която при развод ще бъде определена от Темида. Разбира се, може би още обича Светлана, а и не иска да вижда децата си по график, разпределен от съда.

Светлана обаче също сякаш вече се разколебава за развода, защото тя може да насочи районните магистрати къде да открият мъжа ѝ, но не го прави.

Светлана и Христиан тръгнаха да се развеждат през февруари миналата година. Моделката дори подаде жалба за насилие срещу Гущеров, но бързо я оттегли. Този сценарий е добре познат, защото това се е случвало и в миналото.

По делото се очаква да бъдат замесени и трима от четиримата наследници на семейството - Анелия, Добромир и Кристиан. Четвъртото не, защото е все още бебенце. Очаква се по време на процеса наяве да излязат много нелицеприятни факти за звездното доскоро семейство, но това изглежда все по-малко вероятно, защото делото е на пауза от година. Темида няма да ги чака вечно и накрая ще прекрати производството, а сметката за изхабените ресурси ще бъде връчена на Светлана, защото тя заведе делото за развод.

Според психолози най-засегнати от съдебната сага ще са децата на фамилията, особено ако бъдат разпитани в съдебната зала и им се наложи да взимат страна между майка си и баща си. И Христиан, и Светлана се обвиняват взаимно за всякакви неща, които са се случвали в семейното огнище.

Христиан обвинява Светлана, че редовно посяга на децата им, и дори публикува видеа, на които се вижда как ги удря по главите с пластмасови играчки. Мъжът дори твърди, че жена му не му дава да вижда децата си, което е напълно в разрез със закона, защото съдът не е постановил подобно нещо.

В свой отговор Светлана бе категорична, че никога не е удряла децата си.

"Не, не си бия децата. Случвало се е да ги шляпна по дупето, но това не може да се нарече насилие. И нека бъдем честни - много родители го правят понякога. Децата ми са обичани, гледани, глезени и най-вече - щастливи. Никога не съм им посягала с шамар, нито съм проявявала каквото и да е насилие към тях. Просто някои хора търсят сензация и изопачават истината, вместо да се интересуват от нея", пише Светлана на феновете си в социалните мрежи, но видеото, това с пластмасовото камионче, говори само за себе си.

Светлана твърди също, че Христиан пие зверски, заплашва я и шамаросва. Неща, които се оказват неверни.

"Показа, че не държи на семейството си и че не се грижи за нас. През тези месеци не се е сетил нито веднъж да попита как са децата, не е проявил интерес да им помогне или да се грижи за тях. Това ме нарани дълбоко и няма как да се върнем заедно. Няма никакъв шанс да се съберем отново" - категорична е плеймейтката, но нещата могат да се окажат и различни, ако съдим по това как върви делото за развода.

В началото на миналата година Светлана подаде жалба срещу Гущеров. В нея твърдеше, че ѝ е налетял на бой в дома им и е имало насилие срещу нея. Впоследствие обаче се оказа, че това е доста далеч от истината. Моделката оттегли жалбата си, а пред разследващите е казала, че просто е била афектирана, защото с Христиан са се скарали. В момент на афект била пусната жалбата, която не съдържа грам истина.

Подобен сценарий се разигра и през лятото на 2024 г. Тогава плеймейтката пуска сигнал, че съпругът ѝ е нахлул в жилището ѝ неправомерно. Разследването бързо е прекратено, защото се оказва, че и това не е истина. Като цяло всичките жалби, които са пускани от русокоската срещу Христиан, са несъстоятелни.