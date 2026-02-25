Новини
Ивелин Попов не може да играе до края на сезона – какво следва за звездата?

Ивелин Попов не може да играе до края на сезона – какво следва за звездата?

25 Февруари, 2026

Халфът неведнъж е намеквал, че обмисля оттегляне от активния спорт

Ивелин Попов не може да играе до края на сезона – какво следва за звездата? - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Ивелин Попов, който напусна Арда, няма да може да се завърне на зеления килим до края на настоящия сезон в efbet Лига. Причината се крие в строгите регулации на първенството – според правилата, един футболист няма право да играе за повече от два отбора в рамките на един сезон. А Попов вече защити цветовете на Ботев (Пловдив) и Арда, което автоматично го изключва от участие в трети клуб до лятото.

Така двукратният носител на приза „Футболист на годината“ ще трябва да изчака до юли, преди да облече отново екипа на някой отбор.

Това поставя под въпрос бъдещето на опитния полузащитник, който на 26 октомври ще отпразнува 39-ия си рожден ден. Дали Попето ще реши да се завърне на терена след тази принудителна пауза, или ще предпочете да сложи край на бляскавата си кариера – това е дилемата, която вълнува феновете и футболната общественост. Самият Ивелин Попов неведнъж е намеквал, че обмисля оттегляне от активния спорт, но засега не е взел окончателно решение.


  • 1 таз звездата?

    1 0 Отговор
    бая мургава

    16:44 25.02.2026

