Монтана удържа Ботев Пловдив в безголово равенство на "Огоста"

Монтана и Ботев Пловдив си поделиха точките след нулево реми в среща от 23-ия кръг на Първа лига, изиграна на стадион "Огоста".

С този резултат домакините от Монтана прекъснаха неприятната си серия от три поредни загуби, като показаха характер и стабилност в защита. Въпреки това, тимът остава на дъното на класирането с актив от 16 точки и ще трябва да търси спешно победа в следващите си мачове, за да запази шансовете си за оцеляване в елита.

От своя страна, "жълто-черните" от Ботев Пловдив не успяха да надградят над впечатляващия си успех срещу Лудогорец в предишния кръг. С равенството на "Огоста" пловдивчани заемат 11-ата позиция с 26 точки, като пропуснаха възможността да се изкачат по-нагоре в таблицата.