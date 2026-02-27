Новини
Монтана удържа Ботев Пловдив в безголово равенство на "Огоста"

27 Февруари, 2026 17:20 594 1

"Жълто-черните" заемат 11-ата позиция в класирането

Монтана удържа Ботев Пловдив в безголово равенство на "Огоста" - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Монтана и Ботев Пловдив си поделиха точките след нулево реми в среща от 23-ия кръг на Първа лига, изиграна на стадион "Огоста".

С този резултат домакините от Монтана прекъснаха неприятната си серия от три поредни загуби, като показаха характер и стабилност в защита. Въпреки това, тимът остава на дъното на класирането с актив от 16 точки и ще трябва да търси спешно победа в следващите си мачове, за да запази шансовете си за оцеляване в елита.

От своя страна, "жълто-черните" от Ботев Пловдив не успяха да надградят над впечатляващия си успех срещу Лудогорец в предишния кръг. С равенството на "Огоста" пловдивчани заемат 11-ата позиция с 26 точки, като пропуснаха възможността да се изкачат по-нагоре в таблицата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Е ПО ТОВА

    0 0 Отговор
    ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ЩО Е ЗАВЛАДЯНО ПЪРВЕНСТВО ОТ МАФИЯТА. БИЕШ ЛЕВСКИ ФЕРЕНЦВАРОШ ПАДАШ О БОТЕВ. БИЕШ ЛУДОГОРЕЦ ПАДАШ ОТ БЕРОЕ ЛОКО ЛЕВСКИ И ПРАВИШ РАВЕН НА СЪС МОНТАНА.

    18:25 27.02.2026

