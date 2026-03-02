Новини
Григор Димитров с изкачване в световната ранглиста

2 Март, 2026 13:26

Александър Донски е на крачка от топ 100

Григор Димитров с изкачване в световната ранглиста - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров отбеляза прогрес в класацията на АТП, като се придвижи с две позиции напред. В момента 34-годишният хасковлия заема престижното 42-ро място, натрупвайки 1105 точки в актива си.

Не по-малко впечатляващо се представя и Александър Донски, който продължава да се доближава до елита при двойките. Със своите 743 точки, Донски вече е на крачка от топ 100, заемайки 106-ата позиция – истински успех за българския тенис!

На върха на световната ранглиста при сингълите продължава да доминира испанският феномен Карлос Алкарас, който с внушителните 13 550 точки държи лидерската позиция. Италианецът Яник Синер го следва на второ място с 10 400 точки, а легендарният Новак Джокович от Сърбия е трети с 5 280 точки.

В топ 10 има само една разместване – американецът Бен Шелтън се изкачи до осмото място, измествайки канадеца Феликс Оже-Алиасим, който вече е девети. Останалите позиции се запазват, като сред най-добрите са още Александър Зверев (Германия), Лоренцо Музети (Италия), Алекс де Минор (Австралия), Тейлър Фриц (САЩ) и Александър Бублик (Казахстан).

Топ 10 на световната ранглиста на АТП – сингъл:

1. Карлос Алкарас (Испания) – 13 550 точки

2. Яник Синер (Италия) – 10 400 точки

3. Новак Джокович (Сърбия) – 5 280 точки

4. Александър Зверев (Германия) – 4 555 точки

5. Лоренцо Музети (Италия) – 4 405 точки

6. Алекс де Минор (Австралия) – 4 235 точки

7. Тейлър Фриц (САЩ) – 4 220 точки

8. Бен Шелтън (САЩ) – 4 010 точки

9. Феликс Оже-Алиасим (Канада) – 3 950 точки

10. Александър Бублик (Казахстан) – 3 405 точки




