Здраво меле между футболни фенове в София!

Една кола е била запалена, а други две са повредени. Това е резултатът от сбиване между 15-20 футболни фенове в столичния ж.к. „Надежда“.

Инцидентът е станал в района на бл. 157 и улица „Хан Кубрат“, пише БЛИЦ.

На мястото на мелето са пристигнали полицейски служители, както и екип на пожарната.

Те обаче не са заварили нито един от развилнелите се футболни фенове, които бързо са се разбягали. В момента тече издирването на участниците в мелето и вандалското посегателство срещу автомобили.