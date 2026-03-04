Здраво меле между футболни фенове в София!

Една кола е била запалена, а други две са повредени. Това е резултатът от сбиване между 15-20 футболни фенове в столичния ж.к. „Надежда“.
Инцидентът е станал в района на бл. 157 и улица „Хан Кубрат“, пише БЛИЦ.
На мястото на мелето са пристигнали полицейски служители, както и екип на пожарната.
Те обаче не са заварили нито един от развилнелите се футболни фенове, които бързо са се разбягали. В момента тече издирването на участниците в мелето и вандалското посегателство срещу автомобили.
1 Ами те
Коментиран от #8
08:31 04.03.2026
2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:33 04.03.2026
3 Димитър Иванков - Митко Талисмана
Коментиран от #4
08:36 04.03.2026
4 Трол
До коментар #3 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":На "Витоша" и "Чавдар".
08:37 04.03.2026
5 Пловдив
08:40 04.03.2026
6 Супер
08:47 04.03.2026
7 Уфффф
08:48 04.03.2026
8 Мнение
До коментар #1 от "Ами те":Поправка, НЕ феновете, а дбилите които нямат нищо по-важно в живота от ритнитопковците, които пък перат мафиотски кинти чрез т.нар. черно тото!
Вместо на "феновете" да им пука, че летището им (гражданското) в София го окупираха военни от фащ, за личните си интереси срещу Иран, "феновете" се вълнуват кои малоумници ще уцелят (нагласено) мрежата повече пъти???!!!
Това е реалността в България!
Запалянковците се интересуват повече от тая нагласена и корумпирана игра, отколкото от бъдещето на децата и държавата си???!!!
Едно време футболът бе игра на която се радвахме, а стадионите бяха свободни без заграждения към терена, и никой не се млатеше, а хората отиваха да разпуснат с децата си!
08:59 04.03.2026
9 БРАВО
09:08 04.03.2026
10 пацо
09:38 04.03.2026
11 Кирил Дмитриев
09:42 04.03.2026
12 Уха
09:48 04.03.2026
13 Софиянец
Отдавна съм казал да се преименува този посредствен клуб, че само позори името на Апостола!
10:11 04.03.2026