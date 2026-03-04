Новини
Здраво меле между футболни фенове в София!

4 Март, 2026 08:29 2 171 13

Една кола изгоря, други две с повреди

Здраво меле между футболни фенове в София! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Една кола е била запалена, а други две са повредени. Това е резултатът от сбиване между 15-20 футболни фенове в столичния ж.к. „Надежда“.

Инцидентът е станал в района на бл. 157 и улица „Хан Кубрат“, пише БЛИЦ.

На мястото на мелето са пристигнали полицейски служители, както и екип на пожарната.

Те обаче не са заварили нито един от развилнелите се футболни фенове, които бързо са се разбягали. В момента тече издирването на участниците в мелето и вандалското посегателство срещу автомобили.


  • 1 Ами те

    15 1 Отговор
    феновете така правят.

    Коментиран от #8

    08:31 04.03.2026

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    17 1 Отговор
    Каква загуба на енергия! Ами идете в Левски Г. на гости на ИТН!

    08:33 04.03.2026

  • 3 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    12 0 Отговор
    На кои ли отбори са били фенове?...🤔 Може би на Челси и Интер?...

    Коментиран от #4

    08:36 04.03.2026

  • 4 Трол

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    На "Витоша" и "Чавдар".

    08:37 04.03.2026

  • 5 Пловдив

    13 0 Отговор
    Значи не открили никой, ама знаят какви са били?! Малко тъпо ми се струва.

    08:40 04.03.2026

  • 6 Супер

    4 1 Отговор
    Отживелици. Трябва да се убивате, не да се биете.

    08:47 04.03.2026

  • 7 Уфффф

    3 0 Отговор
    Фенове на кои отбори са били това?

    08:48 04.03.2026

  • 8 Мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами те":

    Поправка, НЕ феновете, а дбилите които нямат нищо по-важно в живота от ритнитопковците, които пък перат мафиотски кинти чрез т.нар. черно тото!

    Вместо на "феновете" да им пука, че летището им (гражданското) в София го окупираха военни от фащ, за личните си интереси срещу Иран, "феновете" се вълнуват кои малоумници ще уцелят (нагласено) мрежата повече пъти???!!!

    Това е реалността в България!
    Запалянковците се интересуват повече от тая нагласена и корумпирана игра, отколкото от бъдещето на децата и държавата си???!!!

    Едно време футболът бе игра на която се радвахме, а стадионите бяха свободни без заграждения към терена, и никой не се млатеше, а хората отиваха да разпуснат с децата си!

    08:59 04.03.2026

  • 9 БРАВО

    8 0 Отговор
    Полицията не е заварила никой , изчакали да си отидат и инцидента е приключил и решен !

    09:08 04.03.2026

  • 10 пацо

    3 0 Отговор
    Абе ИДИОТИ тия се трепат но футболистите - милионери

    09:38 04.03.2026

  • 11 Кирил Дмитриев

    1 0 Отговор
    Е, как ще ги завари полицията?!? - шпицкомандите на баце!

    09:42 04.03.2026

  • 12 Уха

    3 0 Отговор
    Улицата е ХанкО Брат. Феновете на Цар Гого с феновете на Цар Киро

    09:48 04.03.2026

  • 13 Софиянец

    1 0 Отговор
    Сигурно са били дбилите на софия-запад уефски :)

    Отдавна съм казал да се преименува този посредствен клуб, че само позори името на Апостола!

    10:11 04.03.2026

