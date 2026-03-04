Новини
Силно послание от Григор Димитров за националния празник

Силно послание от Григор Димитров за националния празник

4 Март, 2026 09:59 351 2

Димитров сподели специален кадър в своя профил в Инстаграм, на който са изобразени националният трибагреник и паметникът Шипк

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров не пропусна да отбележи националния празник на страната. Първата ни ракета използва социалните мрежи, за да честити 3 март на всички свои сънародници с емоционално послание.

Димитров сподели специален кадър в своя профил в Инстаграм, на който са изобразени националният трибагреник и паметникът Шипка. Към изображението той добави думите „Моя България!“. В снимката са включени и емблематичните стихове „И днес йощ Балканът, щом буря зафаща, спомня тоз ден бурен, шуми и препраща славата му дивна като някой ек от урва на урва и от век на век!“.

  • 1 Тончо

    1 1 Отговор
    Тоз гз да вземе да играе за България, вместо да ми праща "силни" послания!

    10:10 04.03.2026

  • 2 Казвам

    1 1 Отговор
    Тоя не играе за България! Тоя си мисли само за джоба и не може да какъвто и да е герой! Да не забравяме как разочарова преди години български деца като не дойде да играе в София! С една дума -поредния цървул! От такива "патриоти" ми се повдига!

    10:15 04.03.2026

