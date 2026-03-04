Силно послание от Григор Димитров за националния празник

Най-добрият български тенисист Григор Димитров не пропусна да отбележи националния празник на страната. Първата ни ракета използва социалните мрежи, за да честити 3 март на всички свои сънародници с емоционално послание.

Димитров сподели специален кадър в своя профил в Инстаграм, на който са изобразени националният трибагреник и паметникът Шипка. Към изображението той добави думите „Моя България!“. В снимката са включени и емблематичните стихове „И днес йощ Балканът, щом буря зафаща, спомня тоз ден бурен, шуми и препраща славата му дивна като някой ек от урва на урва и от век на век!“.