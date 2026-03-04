Лудогорец вади повече от 2,5 милиона евро за нов трансфер

Лудогорец вече работи по подсилване на състава си за следващия сезон и води преговори за халфа Ниегош Петрович от сръбския Войводина. Представители на „орлите“ са заявили присъствие за предстоящия мач между тима от Нови Сад и Партизан, който ще се играе на 8 март (неделя).

Разградчани са изразили готовност да платят сума в рамките на 2,5-3 милиона евро и процент от следващ трансфер на 26-годишния футболист, съобщава Hotsport.rs.

В началото на 2022 г. Цървена звезда продаде Петрович на Гранада за 1,5 милиона евро. Точно две години по-късно испанският тим го преотстъпи на Войводина. Шест месеца след това тимът от Нови Сад придоби правата на футболиста срещу 800 000 евро.

Специализираният сайт „Transfermarkt“ оценява Ниегош Петрович на 3 милиона евро, а приблизително такава е и цената, която Лудогорец е готов да плати. От началото на сезона халфът е взел участие в общо 24 мача на Войводина за първенството и Купата на Сърбия, а в тях е вкарал 3 гола и е направил 2 асистенции.

През 2025 г. Лудогорец направи трансфер от сръбското първенство, привличайки Петар Станич от Бачка Топола. 24-годишният халф се превърна в един от най-добрите играчи на „орлите“ през настоящия сезон.