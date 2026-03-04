Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мениджърът на Ливърпул: Създаваме положения, но трудно ги превръщаме в голове

4 Март, 2026 07:59 391 2

  • уулвърхамптън-
  • ливърпул-
  • арне слот-
  • футбол

Арне Слот изрази разочарованието си след поражението с 1:2 от Уулвърхамптън

Мениджърът на Ливърпул: Създаваме положения, но трудно ги превръщаме в голове - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот изрази разочарованието си след поражението с 1:2 от Уулвърхамптън в мач от 29-ия кръг на Премиър лийг.

„Лош резултат. Играта ни през първото полувреме беше далеч от добра, докато през второто действахме малко по-активно. Приближавахме се все повече до гола, но вместо това допуснахме попадение при първото влизане на съперника в нашето наказателно поле", коментира Слот.

"Реагирахме веднага и на два пъти бяхме близо до това да отбележим победен гол, но в крайна сметка загубихме след рикошет – там дори нямаше реална голова ситуация“, продължи нидерландецът.

„Това е двойно по-разочароващо, като се има предвид колко много усилия трябва да полагаме, за да вкараме. Преди мача споменах, че бележим основно от статични положения. Създаваме достатъчно шансове, но ни е трудно да ги превръщаме в голове“, добави наставникът на мърсисайдци.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Превръщане на положения

    0 0 Отговор
    След тренировката, да заведе нападателите в някой бардак.

    08:11 04.03.2026

  • 2 ЕлСмешнико

    0 0 Отговор
    на тоя му се привиждат положения, гола им дойде след фрапантна грешка на вълците, ялово нападение, рехава защита,

    08:11 04.03.2026

