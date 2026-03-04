Мениджърът на Ливърпул: Създаваме положения, но трудно ги превръщаме в голове

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот изрази разочарованието си след поражението с 1:2 от Уулвърхамптън в мач от 29-ия кръг на Премиър лийг.

„Лош резултат. Играта ни през първото полувреме беше далеч от добра, докато през второто действахме малко по-активно. Приближавахме се все повече до гола, но вместо това допуснахме попадение при първото влизане на съперника в нашето наказателно поле", коментира Слот.

"Реагирахме веднага и на два пъти бяхме близо до това да отбележим победен гол, но в крайна сметка загубихме след рикошет – там дори нямаше реална голова ситуация“, продължи нидерландецът.

„Това е двойно по-разочароващо, като се има предвид колко много усилия трябва да полагаме, за да вкараме. Преди мача споменах, че бележим основно от статични положения. Създаваме достатъчно шансове, но ни е трудно да ги превръщаме в голове“, добави наставникът на мърсисайдци.