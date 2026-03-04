КЗП за сметките за ток: От подадени 8 000 жалби - само 1 е приета за основателна

Снабдителят, дружеството, което издава фактурата, проверката, която прави, е следната: подава до разпределителя, иска информация дали посочените във фактурата цифри съответстват на данните от електромера. В случай че съответстват, жалбата е неоснователна. Това обясни Александър Колячев, председател на КЗП, в предаването "Тази сутрин" по бТВ.
Към момента към снабдителите има подадени около 8 000 жалби - голяма част от тях вече са разгледани. Като основателни и удовлетворени има 1 жалба. Това са данните от дружествата, посочи Колячев.
"Ние продължаваме с тази проверка. Ще изискаме нови данни. Снабдителят не ни дава цялата информация. Днес ще посетим офиса и на разпределителя, тоест фирмите, които се грижат за самите електромери", каза още той. По думите му причината за посочената като основателна жалба - е неверен превключвател.
Потребителят подава жалба към снабдител, той сравнява информацията и казва "няма проблем". Ако смятате, че уредът, който измерва електрическа енергия, има проблем - вие сте свободен да подадете нова жалба към разпределително предприятие. Тази нова жалба трябва да е придружена с пари. Ти трябва да си платиш, за да дойде техник на място и да замери. Ако види, че има проблем, да свали елетромера. Но това е платена услуга", обясни той. И попита: "Колко от нашите домакинства са склонни да минат по този път". Колячев уточни още, че таксата е около 50 лв.
И добави: "В случай че сте си платил вече таксата. Идват, демонтират електромера, но го оглеждат. Защото в Закона пише: ще ви възстановим сумата, ако има повреда в елктромера, но само ако се докаже, че няма оказване на злонамерено действие към електромера".
Колячев се обърна към елетроразпределите: "Уредите са ваши. Направете нужното така, че никой да не може злонамерено да манипулира електромера. Направете така, че реалното потребление да отговаря на фактурираното потребление. Чакаме да видим какво прави КЕВР, изискали сме данни от техните проверки. Те трябва да ни кажат какво се случва на този пазар, защото е видно, че нещо се случва".
Ние трябва да осигурим най-висок стандарт на защита на потребителя. Благодарение на съвместната ни работа и с Министерство на икономиката, имаме планирани срещи с омбудсмана. Ще разговаряме и с Българския институт по метрология, който проверява тези електромери. Искаме да въведем нови стандарти. Аз предполагам, че много малка част от тези жалби ще бъдат удовлетворени, на много малка част от потребителите ще им бъдат върнати парите, допълни Александър Колячев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стенли
Коментиран от #6, #12
10:55 04.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 К3П
10:58 04.03.2026
4 ькаеока
11:00 04.03.2026
5 ревахте за евро сега защо ревете?
11:00 04.03.2026
6 Ясно
До коментар #1 от "Стенли":Само на Катето Евро имало грешка. Нищо, че само термопомпата и дърпала 4 кв/ч.
11:05 04.03.2026
7 Дранье
11:06 04.03.2026
8 Наивник на средна възраст
11:06 04.03.2026
9 хаххх
11:06 04.03.2026
10 много хора се оплакваха
11:09 04.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ЗРИТЕЛ
11:27 04.03.2026
15 Емигрант
11:27 04.03.2026
16 1234567
11:28 04.03.2026
17 Нали
11:29 04.03.2026
18 Поръсен с джоджен
Тия е оправдават за едно със нещо съвсем друго.
Все едно някой да каже, че ръката ти не е счупена понеже не си падал... кой го ее, че някой те е ударил с кола.
11:33 04.03.2026
19 Хасан
11:34 04.03.2026
20 Директора
Вие си мрънкайте, ние ще си ви щавим!
11:38 04.03.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
400 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА ФОТОВОЛТАИЦИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
.......
ДА УВЕДОМЯ КЗК :))
11:39 04.03.2026
22 някой спомня ли си
11:41 04.03.2026
23 Един стар маймун.....
11:41 04.03.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И МИНАЛАТА ГОДИНА СЪС ЗАЕМ ОТ ЕЦБ
СА ПОЛУЧИЛИ 200 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА ФОТОВОЛТАИЦИ
. ... ХАМСТЕРА СТАНИШЕВ И ТОЙ С ТЯХ И ДЖЕВДЖЕТ ЧАКЪРОВ - РЪЧИЧКАТА НА ДПС :)
Коментиран от #25
11:42 04.03.2026
25 здрасти
До коментар #24 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":МОже ли малко разяснение, как със заем от ЕЦБ получаваш 200 милиона безвъзмездно?
Коментиран от #29
11:45 04.03.2026
26 Тома
11:46 04.03.2026
27 на практика
11:47 04.03.2026
28 по Урсулски
11:47 04.03.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #25 от "здрасти":ЕВРОХОЛД ПЪРВО КУПУВАТ ЧЕЗ ЗА 300 МИЛИОНА ЕВРО СЪС ЗАЕМ ОТ ЕЦБ
......
А МИНАЛАТА ГОДИНА ПОЛУЧАВАТ 200 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗПЛАТНА ПОМОЩ ЗА ФОТОВОЛТАИЦИ И БАТЕРИИ ОТ ЕК
......
НЕ ИСКАТ ДА ПРОДАВАТ ТОК ОТ АЕЦ НА НАРОДА, А ТЕХНИЯ СКЪП ТОК :)
11:49 04.03.2026
30 демократично опъване
11:50 04.03.2026
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА АТАНАС ТИЛЕВ - АГЕНТ РУМЯНЦЕВ
В ЕВРОХОЛД ,
ЩЕ СЕ УЧУДИТЕ АКО ЗНАЕТЕ ЧЕ ИМА ФИРМА С МОНИКА ЙОСИФОВА - СТАНИШЕВА
......
11:53 04.03.2026
32 Бачо
Коментиран от #34
11:55 04.03.2026
33 В клуба на богатите е така, шматките пла
11:56 04.03.2026
34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #32 от "Бачо":НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПП ГЕРБ.. .
....
БАЩА МУ И МАЙК МУ СЪДРУЖНИЦИ В 6 КАЗИНА ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ НА НАРКОДИЛЪРА ЗЛАТКО БАРЕТАТА :)
11:58 04.03.2026
35 Честита евролиберастина
11:59 04.03.2026
36 9689
12:03 04.03.2026
37 Шиши
12:04 04.03.2026