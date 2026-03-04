Новини
КЗП за сметките за ток: От подадени 8 000 жалби - само 1 е приета за основателна

КЗП за сметките за ток: От подадени 8 000 жалби - само 1 е приета за основателна

4 Март, 2026 10:51 1 090 37

Ако смятате, че уредът, който измерва електрическа енергия, има проблем - вие сте свободен да подадете нова жалба към разпределително предприятие. Тази нова жалба трябва да е придружена с пари

Мария Атанасова

Снабдителят, дружеството, което издава фактурата, проверката, която прави, е следната: подава до разпределителя, иска информация дали посочените във фактурата цифри съответстват на данните от електромера. В случай че съответстват, жалбата е неоснователна. Това обясни Александър Колячев, председател на КЗП, в предаването "Тази сутрин" по бТВ.

Към момента към снабдителите има подадени около 8 000 жалби - голяма част от тях вече са разгледани. Като основателни и удовлетворени има 1 жалба. Това са данните от дружествата, посочи Колячев.

"Ние продължаваме с тази проверка. Ще изискаме нови данни. Снабдителят не ни дава цялата информация. Днес ще посетим офиса и на разпределителя, тоест фирмите, които се грижат за самите електромери", каза още той. По думите му причината за посочената като основателна жалба - е неверен превключвател.

Потребителят подава жалба към снабдител, той сравнява информацията и казва "няма проблем". Ако смятате, че уредът, който измерва електрическа енергия, има проблем - вие сте свободен да подадете нова жалба към разпределително предприятие. Тази нова жалба трябва да е придружена с пари. Ти трябва да си платиш, за да дойде техник на място и да замери. Ако види, че има проблем, да свали елетромера. Но това е платена услуга", обясни той. И попита: "Колко от нашите домакинства са склонни да минат по този път". Колячев уточни още, че таксата е около 50 лв.

И добави: "В случай че сте си платил вече таксата. Идват, демонтират електромера, но го оглеждат. Защото в Закона пише: ще ви възстановим сумата, ако има повреда в елктромера, но само ако се докаже, че няма оказване на злонамерено действие към електромера".

Колячев се обърна към елетроразпределите: "Уредите са ваши. Направете нужното така, че никой да не може злонамерено да манипулира електромера. Направете така, че реалното потребление да отговаря на фактурираното потребление. Чакаме да видим какво прави КЕВР, изискали сме данни от техните проверки. Те трябва да ни кажат какво се случва на този пазар, защото е видно, че нещо се случва".

Ние трябва да осигурим най-висок стандарт на защита на потребителя. Благодарение на съвместната ни работа и с Министерство на икономиката, имаме планирани срещи с омбудсмана. Ще разговаряме и с Българския институт по метрология, който проверява тези електромери. Искаме да въведем нови стандарти. Аз предполагам, че много малка част от тези жалби ще бъдат удовлетворени, на много малка част от потребителите ще им бъдат върнати парите, допълни Александър Колячев.


  • 1 Стенли

    33 1 Отговор
    А че някой ако е очаквал че нещо друго ще се констатира трябва да е бил голям наивник 😁

    Коментиран от #6, #12

    10:55 04.03.2026

  • 3 К3П

    21 1 Отговор
    Тази абревиатура прилича повече на КР 3А ПРОСТОЛЮДИЕТО...Това ни казват политиците.Обаче може и да е КР 3А ПОЛИТИЦИТЕ!

    10:58 04.03.2026

  • 4 ькаеока

    24 2 Отговор
    Ами ние българите от къде да сме сигурни че тези дистанционни електромери, не са ги надписали със софтуер на Енергото??? Кой държи софтуера за електромерите??? Така можете да си надписвате колкото си искате сметките. Няма как от 50 лева ток да стане 50 евро ток със една и съща консумация. Няма как да стане и то в цяла България. Кой надписа сметките??? Кой държи софтуера и може да надписва сметките??? До кога ще ни лъжете и крадете??? Какво искате да стане, бой ли да има??? Тези ГЕРБ разбойници вдигнаха цените на всичко и като пръдни изчезнаха и се изпокриха. Кой държи софтуера, казваите бандити??? Слава на Господ Иисус Христос платихме ви скъпия ток. Сега следва да се разбере кой ни ограби за пореден път.

    11:00 04.03.2026

  • 5 ревахте за евро сега защо ревете?

    13 5 Отговор
    няма проблем всичко е точно просто цените ви се удвоиха оплачете се на арменския поп …

    11:00 04.03.2026

  • 6 Ясно

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    Само на Катето Евро имало грешка. Нищо, че само термопомпата и дърпала 4 кв/ч.

    11:05 04.03.2026

  • 7 Дранье

    11 2 Отговор
    Енергото ще дари генератори на горките украинци, няма да ги изяде и изпие тези пари. Няма да рИвете.

    11:06 04.03.2026

  • 8 Наивник на средна възраст

    16 2 Отговор
    Когато с/у комисиони продаваш стратегически отрасли е така....Забележете - нашата много умна и кадърна администрация(неподкупна) продава на други ДЪРЖАВНИ(явно по-кадърнии)фирми енергоразпределението... Корупция "няма" на сто процента и сега цената на тока е в пъти по-голяма от реалната такава.Сложжете делаверите с Козлодуй и почват сравненията с европейските цени като,разбира се се пренебрегва,че сме най-бедната и зле платена държава в Европа.Но всички други на клона на този отрасъл богатеят от нашата глупост да ги търпим..... Стойте и гледайте - те от тв-тата ще ви обяснят.....8000 и само една приета - на всички е ясно,че всичко се манипулира,а тези уж комисии са в услуга на кого - на манипулаторите....Страшна демокрация, ма полезна само за крадците - да ви е честита! И да поздравим Тошко африкански - най-новият член,продал ви,на токкаджийската бг мафия!!!

    11:06 04.03.2026

  • 9 хаххх

    7 0 Отговор
    Само на 1 един , да не е депутат?

    11:06 04.03.2026

  • 10 много хора се оплакваха

    5 2 Отговор
    значи са лъгали . само един са го обрали до кокал . добре е да му върнат парите . защо са го окрали . вдигнаха тока 2 пъти . сега заради войната пак щели да го вдигат .

    11:09 04.03.2026

  • 14 ЗРИТЕЛ

    3 2 Отговор
    ВЯРВАМЕ....! И ПАК Е МНОГО - ТРЯБВА ДА Е НУЛА...

    11:27 04.03.2026

  • 15 Емигрант

    6 1 Отговор
    Дoбитъка пак ще бъде издоен....

    11:27 04.03.2026

  • 16 1234567

    5 1 Отговор
    Ай да го закриваме това КЗП

    11:28 04.03.2026

  • 17 Нали

    2 1 Отговор
    Сне в клуба на богатите, какви са тия 100еврака, по 300-500евра си е по нормално...розови поните, гладайте да не изпусните датата на парада и прИмоцията за банани. Сега се малко дърпате, но като мине всичко на карта, кой ще те чака, направо ще си ги взимат.... та ще ви остават пари за почивки, за екскурзии ама на планинаааа...ъъъъм, да да

    11:29 04.03.2026

  • 18 Поръсен с джоджен

    3 0 Отговор
    Ама майни, никой не казва, че електромерите показват грешно, а че крайната сметка е надписана...
    Тия е оправдават за едно със нещо съвсем друго.
    Все едно някой да каже, че ръката ти не е счупена понеже не си падал... кой го ее, че някой те е ударил с кола.

    11:33 04.03.2026

  • 19 Хасан

    4 2 Отговор
    Не се мъчете,измамата е софтуерна, не може да докажете този рекет.

    11:34 04.03.2026

  • 20 Директора

    3 1 Отговор
    Наглост! Не им дреме. Това е!!!
    Вие си мрънкайте, ние ще си ви щавим!

    11:38 04.03.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 3 Отговор
    ОПГ - ТО НА ПАШАТА , МАДЖО , МАРГИНИТЕ И БОЙКО ОТ СИК Е ПОЛУЧИЛО
    400 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА ФОТОВОЛТАИЦИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
    .......
    ДА УВЕДОМЯ КЗК :))

    11:39 04.03.2026

  • 22 някой спомня ли си

    1 1 Отговор
    Спомня ли си някой защо падна второто правителство на Бойко Борисов? Подозирам някой е заложил проблема със сметките за електроенергия с цел да бутне правителството на Желязков. Само че той ги изненада и много бързо подаде оставка. А сега хората мрънкат, но няма никой по площадите.

    11:41 04.03.2026

  • 23 Един стар маймун.....

    2 1 Отговор
    Вижте от синът ни знам,че няма електроника ,която да не може да се манипулира.Вие вече забравихте преди време едни Пейджъри нищо и никакви пейджъри по команда се взривиха.Сега един приятел на синът ни с ,който обикаляме планините и морето след като синът ни го няма ми говори дълго ,че те са участвали и не било възможно да се направи така щото Определени електромери особенно тези с ДИСТанционно отчитане да се Манипулират като ...да кажем "Помпите" на Бакшишите.....Никой не може да ме убеди ,че електроника ,която се отчита дистанционно не може да бъде направена от бг гений да работи като помпичка.Сега ни задължават същото да направим до края на 26г с Топломерите и Водомерите.Убеден съм ,че това са "Помпички " на власта"!Съжалявам ,че го няма вече синът ни ,защото не само щеше да обясни как да се защитите ,но и щеше да докаже тази истина ,недоказуема.Прилича ми на един разговор ,даже доста повече ,когато бе на легло.Гледахме всеки ден "Кутиите" по нова и правехме статистика........не може ако всичко е коректно ........нито един път да не се падне сума над 20хиляди лева.Как става........Не знам ,но е ШАШМА!Та такива ми работи маймунки......Вярвайте ,че ако сложите ролката на тоалетната хартия в микровълнова и я държите 30секунди ще се появи ново руло...или ако свожите ...чесън скилидка в колата ще стане като вода...или ,че ще си гледате манатарки в двора.........Вярвайте ,но сметките ще си плащаме ,маймунки!

    11:41 04.03.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ЕВРОХОЛД КУПИХА ЧЕЗ ЗА 300 МИЛИОНА ЕВРО
    И МИНАЛАТА ГОДИНА СЪС ЗАЕМ ОТ ЕЦБ
    СА ПОЛУЧИЛИ 200 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА ФОТОВОЛТАИЦИ
    . ... ХАМСТЕРА СТАНИШЕВ И ТОЙ С ТЯХ И ДЖЕВДЖЕТ ЧАКЪРОВ - РЪЧИЧКАТА НА ДПС :)

    Коментиран от #25

    11:42 04.03.2026

  • 25 здрасти

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    МОже ли малко разяснение, как със заем от ЕЦБ получаваш 200 милиона безвъзмездно?

    Коментиран от #29

    11:45 04.03.2026

  • 26 Тома

    3 1 Отговор
    Щом ги проверява енергиината мафия всичко е точно софтуера е безгрешка

    11:46 04.03.2026

  • 27 на практика

    3 1 Отговор
    това е невъзможно малък процент.

    11:47 04.03.2026

  • 28 по Урсулски

    2 1 Отговор
    Режима смаза кражбата от народа.

    11:47 04.03.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "здрасти":

    ЕВРОХОЛД ПЪРВО КУПУВАТ ЧЕЗ ЗА 300 МИЛИОНА ЕВРО СЪС ЗАЕМ ОТ ЕЦБ
    ......
    А МИНАЛАТА ГОДИНА ПОЛУЧАВАТ 200 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗПЛАТНА ПОМОЩ ЗА ФОТОВОЛТАИЦИ И БАТЕРИИ ОТ ЕК
    ......
    НЕ ИСКАТ ДА ПРОДАВАТ ТОК ОТ АЕЦ НА НАРОДА, А ТЕХНИЯ СКЪП ТОК :)

    11:49 04.03.2026

  • 30 демократично опъване

    5 0 Отговор
    Трайчоооо,колко намаза?

    11:50 04.03.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЦАРСКОТО ДЖУДЖЕ НИКОЛАЙЧО ВАСИЛЕВ Е
    ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА АТАНАС ТИЛЕВ - АГЕНТ РУМЯНЦЕВ
    В ЕВРОХОЛД ,
    ЩЕ СЕ УЧУДИТЕ АКО ЗНАЕТЕ ЧЕ ИМА ФИРМА С МОНИКА ЙОСИФОВА - СТАНИШЕВА
    ......

    11:53 04.03.2026

  • 32 Бачо

    1 0 Отговор
    Не са виновни дружествота,а ония 240 че приемат закони които са срещу народа,това са хора които мразят този народ,за тях сме едни роби които трябва да изпълняват всичко,да работим,да плащаме всичко,а те да живеят на гърбовете ни като търтеи

    Коментиран от #34

    11:55 04.03.2026

  • 33 В клуба на богатите е така, шматките пла

    4 0 Отговор
    Плащаме тока на украинците. Мариците бачкат до откат за да изнасят ток за Украйна без пари.

    11:56 04.03.2026

  • 34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Бачо":

    НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПП ГЕРБ.. .
    ....
    БАЩА МУ И МАЙК МУ СЪДРУЖНИЦИ В 6 КАЗИНА ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ НА НАРКОДИЛЪРА ЗЛАТКО БАРЕТАТА :)

    11:58 04.03.2026

  • 35 Честита евролиберастина

    2 0 Отговор
    Жалбите като станат въжета и по стълбовете и така ще се управим

    11:59 04.03.2026

  • 36 9689

    0 0 Отговор
    Нищо не правещи,не се правете на ощипани.Електромерите се манипулират.Иначе отчитат.Колко ви платиха да бягате от истината?

    12:03 04.03.2026

  • 37 Шиши

    0 0 Отговор
    Да така е, само моята

    12:04 04.03.2026

