КЗП за сметките за ток: От подадени 8 000 жалби - само 1 е приета за основателна

Снабдителят, дружеството, което издава фактурата, проверката, която прави, е следната: подава до разпределителя, иска информация дали посочените във фактурата цифри съответстват на данните от електромера. В случай че съответстват, жалбата е неоснователна. Това обясни Александър Колячев, председател на КЗП, в предаването "Тази сутрин" по бТВ.

Към момента към снабдителите има подадени около 8 000 жалби - голяма част от тях вече са разгледани. Като основателни и удовлетворени има 1 жалба. Това са данните от дружествата, посочи Колячев.

"Ние продължаваме с тази проверка. Ще изискаме нови данни. Снабдителят не ни дава цялата информация. Днес ще посетим офиса и на разпределителя, тоест фирмите, които се грижат за самите електромери", каза още той. По думите му причината за посочената като основателна жалба - е неверен превключвател.

Потребителят подава жалба към снабдител, той сравнява информацията и казва "няма проблем". Ако смятате, че уредът, който измерва електрическа енергия, има проблем - вие сте свободен да подадете нова жалба към разпределително предприятие. Тази нова жалба трябва да е придружена с пари. Ти трябва да си платиш, за да дойде техник на място и да замери. Ако види, че има проблем, да свали елетромера. Но това е платена услуга", обясни той. И попита: "Колко от нашите домакинства са склонни да минат по този път". Колячев уточни още, че таксата е около 50 лв.

И добави: "В случай че сте си платил вече таксата. Идват, демонтират електромера, но го оглеждат. Защото в Закона пише: ще ви възстановим сумата, ако има повреда в елктромера, но само ако се докаже, че няма оказване на злонамерено действие към електромера".

Колячев се обърна към елетроразпределите: "Уредите са ваши. Направете нужното така, че никой да не може злонамерено да манипулира електромера. Направете така, че реалното потребление да отговаря на фактурираното потребление. Чакаме да видим какво прави КЕВР, изискали сме данни от техните проверки. Те трябва да ни кажат какво се случва на този пазар, защото е видно, че нещо се случва".

Ние трябва да осигурим най-висок стандарт на защита на потребителя. Благодарение на съвместната ни работа и с Министерство на икономиката, имаме планирани срещи с омбудсмана. Ще разговаряме и с Българския институт по метрология, който проверява тези електромери. Искаме да въведем нови стандарти. Аз предполагам, че много малка част от тези жалби ще бъдат удовлетворени, на много малка част от потребителите ще им бъдат върнати парите, допълни Александър Колячев.