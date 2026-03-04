Новини
Спортът по ТВ в сряда (4 март)

Спортът по ТВ в сряда (4 март)

4 Март, 2026

Ето какво може да гледаме днес

БАСКЕТБОЛ
19:15 часа (НБЛ) Спартак (Плевен) – Рилски спортист (MAX Sport 2)

ВОЛЕЙБОЛ
19:00 часа (Шампионска лига) Жешув – Кнак Рьозеларе (MAX Sport 3)

ТЕНИС
21:30 часа Турнир за мъже в Индиън Уелс (MAX Sport 1)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ
11:25 часа (Биатлон) Световно първенство за младежи в Арбер (БНТ 3)
15:25 часа (Биатлон) Световно първенство за младежи в Арбер (БНТ 3)

БГ ФУТБОЛ
16:00 часа (efbet Лига) Черно море – Арда (Диема Спорт)
18:30 часа (efbet Лига) ЦСКА – Ботев (Враца) (Диема Спорт)

ФУТБОЛ
12:00 часа (ШЛ на Азия) Сеул (ЮКор) – Висел Кобе (Яп) (Диема Спорт 3)
12:00 часа (ШЛ2 на Азия) Гамба Осака (Яп) – Рачабури (Тайл) (Нова Спорт)
14:15 часа (ШЛ на Азия) Джохор Дарул Такзим (Млз) – Санфрече Хирошима (Яп) (Нова Спорт)
19:30 часа (Купа на Турция) Газиантепспор – Фенербахче (MAX Sport 1)
19:30 часа (Купа на Турция) Бешикташ – Ризеспор (MAX Sport 4)
21:00 часа (Купа на Нидерландия) АЗ Алкмаар – Телстар (Ринг)
21:30 часа (Англия, Висша лига) Астън Вила – Челси (Диема Спорт 3)
21:30 часа (Англия, Висша лига) Брайтън – Арсенал (Диема Спорт 2)
21:30 часа (Англия, Висша лига) Манчестър Сити – Нотингам (Нова Спорт)
22:00 часа (Шотландия, Висша лига) Абърдийн – Селтик (Ринг)
22:00 часа (Купа на Франция) Марсилия – Тулуза (MAX Sport 2)
22:00 часа (Испания, Кралска купа) Реал Сосиедад – Атлетик (Билбао) (MAX Sport 4)
22:00 часа (Купа на Италия) Лацио – Аталанта (MAX Sport 3)
22:15 часа (Англия, Висша лига) Нюкасъл – Манчестър Юнайтед (Диема Спорт)


