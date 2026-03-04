Ливърпул се отказва от крило на Байерн и се насочва към нападател на РБ Лайпциг

Английският гранд Ливърпул проявява сериозен интерес към крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе, но изглежда трансферът е малко вероятен.

Според журналиста от Sky Sport Флориан Плетенберг, 24-годишният французин е бил „мечтаната цел“ за мърсисайдци преди летния трансферен прозорец. От клуба дори са отправили запитвания за играча, но към момента смятат сделката за напълно нереалистична.

Причината е, че Байерн няма никакво намерение да се разделя с Олисе. Баварците планират да удължат договора му, който е до лятото на 2029 г., като му предложат и по-добри финансови условия.

Поради тази причина Ливърпул е пренасочил вниманието си към друг футболист от Бундеслигата – нападателя на РБ Лайпциг Ян Диоманде.

През миналия сезон Олисе записа 10 гола и 16 асистенции в 23 мача в германското първенство. От своя страна, Диоманде отбеляза 9 гола и направи 5 асистенции в 23 двубоя в Бундеслигата.