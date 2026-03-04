Новини
Ливърпул се отказва от крило на Байерн и се насочва към нападател на РБ Лайпциг

Ливърпул се отказва от крило на Байерн и се насочва към нападател на РБ Лайпциг

4 Март, 2026 07:29 473 1

24-годишният французин е бил „мечтаната цел“ за мърсисайдци преди летния трансферен прозорец

Ливърпул се отказва от крило на Байерн и се насочва към нападател на РБ Лайпциг - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Английският гранд Ливърпул проявява сериозен интерес към крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе, но изглежда трансферът е малко вероятен.

Според журналиста от Sky Sport Флориан Плетенберг, 24-годишният французин е бил „мечтаната цел“ за мърсисайдци преди летния трансферен прозорец. От клуба дори са отправили запитвания за играча, но към момента смятат сделката за напълно нереалистична.

Причината е, че Байерн няма никакво намерение да се разделя с Олисе. Баварците планират да удължат договора му, който е до лятото на 2029 г., като му предложат и по-добри финансови условия.

Поради тази причина Ливърпул е пренасочил вниманието си към друг футболист от Бундеслигата – нападателя на РБ Лайпциг Ян Диоманде.

През миналия сезон Олисе записа 10 гола и 16 асистенции в 23 мача в германското първенство. От своя страна, Диоманде отбеляза 9 гола и направи 5 асистенции в 23 двубоя в Бундеслигата.


  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Фул с печки, бате!🤣

    07:35 04.03.2026

