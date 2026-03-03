Новини
Фидан: Прекратяването на атаките срещу Иран може да изисква изпълнението на определени условия

3 Март, 2026 13:15

Поддържат се контакти с партньори, за да се върнат враждуващите страни на масата за преговори

Фидан: Прекратяването на атаките срещу Иран може да изисква изпълнението на определени условия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турският външен министър Хакан Фидан смята, че изпълнението на минималните условия за спиране на атаките на САЩ и Израел срещу Иран и започване на преговори може да изисква време и поредица от военни операции.

„Преговаряме с нашите партньори дали можем да върнем враждуващите страни на масата за преговори, кога агресорът ще спре или ще бъде готов да спре атаките си. И в този контекст възниква минималното условие – довеждане Иран до състояние на военна некомпетентност, което устройва неговите противници. Минималното условие е прекратяване на войната, а максималното е смяна на режима. С други думи, войната може да приключи най-рано с унищожаването или неутрализирането на ключови военни способности, а най-късно – със смяна на режима в Иран. Изпълнението на това минимално условие обаче ще изисква определен период от време и определена поредица от военни операции“, цитира вестник „Йени Шафак“.

Фидан подчерта, че „Иран е огромна територия“, в която „в различни части са разположени ракетни, радарни, противовъздушни, електронни бойни системи и военноморски сили“.


Турция
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Биби Нетаняху:

    30 4 Отговор
    Не трябваше да удрям онова училище с момичета. Загинаха десетки деца и сега народът на Иран мрази не само аятоласите, а и мен.

    Коментиран от #16

    13:17 03.03.2026

  • 2 Грета Тунберг

    31 5 Отговор
    Иран да спре петрола от целия регион така ще процъвти природата в фащ.

    13:17 03.03.2026

  • 3 Условието

    9 38 Отговор
    е ясно -- смяна на режима с някой нормален чиято цел в живота не е да изнася ислямска революция чрез тероризъм. И спиране на ядрената програма. Кое друго не им е ясно?

    Коментиран от #10, #11, #22

    13:19 03.03.2026

  • 4 Коалиция епщайн ще бъде смазана

    35 11 Отговор
    Всеки който поддържа израел и америка е педофил и убиец.

    Коментиран от #14

    13:21 03.03.2026

  • 5 Александър Македонски

    7 5 Отговор
    Само аз мога да ги оправя персийците.

    13:21 03.03.2026

  • 6 Българин

    30 6 Отговор
    Сионисткият терористичен режим в израел и америка е огромна заплаха за световният мир.

    Коментиран от #9

    13:22 03.03.2026

  • 7 Зороастризъм

    5 9 Отговор
    Ужас, на кво прилича Персия днеска.

    13:23 03.03.2026

  • 8 МирО

    18 5 Отговор
    ХА ХА ХА , а какви са условията Иран да спре да бомби ционистите???
    "Голям залък лапни, големи думи не казвай" БГ поговорка

    13:23 03.03.2026

  • 9 ....

    2 9 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Бе стига вече с тия тъпотии бе. Трябва се се разберат страните в региона.

    13:24 03.03.2026

  • 10 Тимур

    5 11 Отговор

    До коментар #3 от "Условието":

    Този въпрос задавам и аз. Но има глухи и слепи кратуни, за които износа на ислямска революция,официалната иранска доктрина е непонятна,но се сърдят на мюсюлманите в Европа,отричат ги, искат да ги изгонят, а едновременно с това поддържат основните виновници,какъвто е Иран. Слава Богу иранските емигранти,които не са араби се държат цивилизовано в Европа,милеят за,Иран и искат край на режима. Наблюдавал съм техни демонстрации във Виена и Париж,едни свободолюбиви хора,страдащи заради съдбата на родината им

    13:30 03.03.2026

  • 11 Смешник

    13 6 Отговор

    До коментар #3 от "Условието":

    По добре е да сменят фашисткия режим в Киев отколкото да се занимават с Иран

    13:33 03.03.2026

  • 12 Това се очакваше

    12 1 Отговор
    Турция въпреки, че е приятел на Иран, изглежда е по-голям приятел на САЩ.

    13:35 03.03.2026

  • 13 Защо

    20 4 Отговор
    Иран да няма право на модерно военно оръжие ? Защо не трябва да има ракети ,които да достигат територии на враговете му ,какво искате да са въоръжени с копия и саби и вие да ги убивате когато поискате ,без да давате жертви ? Е няма как нормален народ да се съгласи на това .

    Коментиран от #20

    13:35 03.03.2026

  • 14 Досиетата Епстийн показаха на света

    5 15 Отговор

    До коментар #4 от "Коалиция епщайн ще бъде смазана":

    че руското православие е една пълна измислица. Разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."
    😃

    13:36 03.03.2026

  • 15 Мазню

    8 2 Отговор
    Миризливият фес тръгнал акъл да дава

    13:38 03.03.2026

  • 16 иранска медия...

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "Биби Нетаняху:":

    да не се окажат ученички с бради и чалми?

    13:39 03.03.2026

  • 17 Няма

    10 0 Отговор
    държава по света ( освен България), която ще бъде готова да приеме подобни условия.

    13:43 03.03.2026

  • 18 не може да бъде

    2 2 Отговор
    Турците са дипломати -това е положението за разлика от нас!?Май това е единственият приемлив изход за двете страни...но виждам много пречки за реализиране!?На първо място -как иранците ще се примирят със убийството /без уговорки -това е убийство/ на духовния им водач и членове на семейството му+48 високопоставени иранци + особено фрапиращото убийство на 165 /по последни данни/ученички и учители от девическо у-ще!?Как ще се възвърне доверието към САЩ по отношение на преговорите -след това което направиха -доверие НУЛА!?Иранският режим за мен беше глупав нехуманен ретрограден -ама с тия атаки станаха герои и мъченици за голяма част от света -мюсюлманите!?Как ще приемат войната в п САЩ след като обикновени американци питат -а бе какво е това Иран да не става дума за Уран 238 -Тръмп става уязвим при такава позиция !?Тази война прави неволна услуга на Путин -затвърждава го за лидер на света който не е със САЩ и ЕС!?Вижда се Китай може всичко но не става за военен и духовен лидер!?Заедно с това обаче Путин също попада в сложна позиция -ако не се задейства по адекватен начин /и то какъв -сложна работа/ край с лидерството му и всички амбиции!?Трябва да видим и въздействието на цените на петрола и газа -ако напр.икономическите поражения за Европа са критични трябва да чакаме политически трус!?Думите на Фидан според мен изразяват и едно скрито съмнение че САЩ могат да бъдат едноличен лидер -трябва за чакаме за да видим ясна позиция ...а тя ще з

    13:44 03.03.2026

  • 19 Израел

    8 0 Отговор
    пак няма да е доволен, дори Иран да приеме пълно разпускане на армията си. Единствено ако иранския народ приеме талмуда, може да се се прояви милост и известно разбиране, при определени условия.

    13:45 03.03.2026

  • 20 Смешник

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Защо":

    Китай е най заинтересован от връзките с Иран тъй като получават евтин петрол и това е удар и срещу интереси им каквато е и целта на САЩ Така че за разлика от Русия китайците въоръжават Иран

    13:45 03.03.2026

  • 21 не може да бъде -продължение

    9 1 Отговор
    Думите на Фидан според мен изразяват и едно скрито съмнение че САЩ могат да бъдат едноличен лидер -трябва за чакаме за да видим ясна позиция ...а тя ще зависи от изхода на войната!?Според мен обаче тази война е грешка на Тръмп -той ще победи но победата ще бъде Пирова...с уговорката че сега изобщо не ме е ясно какви и колко големи ще бъдатт загубите!? ...А за ООН-лично аз не разбирам защо и как още съществува тази организация..в момента тя е едно нищо!?

    13:46 03.03.2026

  • 22 Той

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Условието":

    И петрола да предостави на САЩ, иначе каква демокрация ще е това.

    14:09 03.03.2026

  • 23 Васил

    0 0 Отговор
    Явно са се загрижили за евтиният петрол от Иран от колкото за държавата Турците не правят нищо без да имат интерес.

    14:34 03.03.2026

  • 24 Истината

    1 0 Отговор
    Светът живее в сериозно неведение за реалната мощ на Турция. Това не е просто регионален играч, а държава с една от най-големите армии в НАТО, развита военна индустрия и реален боен опит. През 2015 г. руски изтребител наруши въздушното им пространство и беше свален за минути – без колебание. През 2016 г. милиони излязоха по улиците срещу опита за преврат – това показа не просто държава, а мобилизирана нация.
    Турция не се страхува от никого – включително от САЩ или Израел. Държава с 86 милиона население и доказана способност за бърза мобилизация не е фактор, който можеш да подцениш. Някои българи, които я мразят и оплюват, всъщност не разбират, че Турция често действа като параван, който предпазва България от много геополитически рискове. Всеки, който я разглежда лекомислено, просто не разбира стратегическата реалност.

    14:35 03.03.2026

  • 25 Сатана Z

    0 1 Отговор
    САЩ и Израел се похвалиха,че са избили висшето ръководство на Иран,което беше за преговори.Дори покойният аятолах Хаменей винаги е заявявал,че Иран не се строени към разработване на ядрено оръжие.
    Сега с кой ще водят преговори Американците,след като из цял Иран и региона се веят черни знамена от минаретата на джамиите?

    14:39 03.03.2026

