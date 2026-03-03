Фидан: Прекратяването на атаките срещу Иран може да изисква изпълнението на определени условия

Турският външен министър Хакан Фидан смята, че изпълнението на минималните условия за спиране на атаките на САЩ и Израел срещу Иран и започване на преговори може да изисква време и поредица от военни операции.

„Преговаряме с нашите партньори дали можем да върнем враждуващите страни на масата за преговори, кога агресорът ще спре или ще бъде готов да спре атаките си. И в този контекст възниква минималното условие – довеждане Иран до състояние на военна некомпетентност, което устройва неговите противници. Минималното условие е прекратяване на войната, а максималното е смяна на режима. С други думи, войната може да приключи най-рано с унищожаването или неутрализирането на ключови военни способности, а най-късно – със смяна на режима в Иран. Изпълнението на това минимално условие обаче ще изисква определен период от време и определена поредица от военни операции“, цитира вестник „Йени Шафак“.

Фидан подчерта, че „Иран е огромна територия“, в която „в различни части са разположени ракетни, радарни, противовъздушни, електронни бойни системи и военноморски сили“.