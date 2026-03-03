Фидан: Прекратяването на атаките срещу Иран може да изисква изпълнението на определени условия

Турският външен министър Хакан Фидан смята, че изпълнението на минималните условия за спиране на атаките на САЩ и Израел срещу Иран и започване на преговори може да изисква време и поредица от военни операции.
„Преговаряме с нашите партньори дали можем да върнем враждуващите страни на масата за преговори, кога агресорът ще спре или ще бъде готов да спре атаките си. И в този контекст възниква минималното условие – довеждане Иран до състояние на военна некомпетентност, което устройва неговите противници. Минималното условие е прекратяване на войната, а максималното е смяна на режима. С други думи, войната може да приключи най-рано с унищожаването или неутрализирането на ключови военни способности, а най-късно – със смяна на режима в Иран. Изпълнението на това минимално условие обаче ще изисква определен период от време и определена поредица от военни операции“, цитира вестник „Йени Шафак“.
Фидан подчерта, че „Иран е огромна територия“, в която „в различни части са разположени ракетни, радарни, противовъздушни, електронни бойни системи и военноморски сили“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Биби Нетаняху:
Коментиран от #16
13:17 03.03.2026
2 Грета Тунберг
13:17 03.03.2026
3 Условието
Коментиран от #10, #11, #22
13:19 03.03.2026
4 Коалиция епщайн ще бъде смазана
Коментиран от #14
13:21 03.03.2026
5 Александър Македонски
13:21 03.03.2026
6 Българин
Коментиран от #9
13:22 03.03.2026
7 Зороастризъм
13:23 03.03.2026
8 МирО
"Голям залък лапни, големи думи не казвай" БГ поговорка
13:23 03.03.2026
9 ....
До коментар #6 от "Българин":Бе стига вече с тия тъпотии бе. Трябва се се разберат страните в региона.
13:24 03.03.2026
10 Тимур
До коментар #3 от "Условието":Този въпрос задавам и аз. Но има глухи и слепи кратуни, за които износа на ислямска революция,официалната иранска доктрина е непонятна,но се сърдят на мюсюлманите в Европа,отричат ги, искат да ги изгонят, а едновременно с това поддържат основните виновници,какъвто е Иран. Слава Богу иранските емигранти,които не са араби се държат цивилизовано в Европа,милеят за,Иран и искат край на режима. Наблюдавал съм техни демонстрации във Виена и Париж,едни свободолюбиви хора,страдащи заради съдбата на родината им
13:30 03.03.2026
11 Смешник
До коментар #3 от "Условието":По добре е да сменят фашисткия режим в Киев отколкото да се занимават с Иран
13:33 03.03.2026
12 Това се очакваше
13:35 03.03.2026
13 Защо
Коментиран от #20
13:35 03.03.2026
14 Досиетата Епстийн показаха на света
До коментар #4 от "Коалиция епщайн ще бъде смазана":че руското православие е една пълна измислица. Разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."
😃
13:36 03.03.2026
15 Мазню
13:38 03.03.2026
16 иранска медия...
До коментар #1 от "Биби Нетаняху:":да не се окажат ученички с бради и чалми?
13:39 03.03.2026
17 Няма
13:43 03.03.2026
18 не може да бъде
13:44 03.03.2026
19 Израел
13:45 03.03.2026
20 Смешник
До коментар #13 от "Защо":Китай е най заинтересован от връзките с Иран тъй като получават евтин петрол и това е удар и срещу интереси им каквато е и целта на САЩ Така че за разлика от Русия китайците въоръжават Иран
13:45 03.03.2026
21 не може да бъде -продължение
13:46 03.03.2026
22 Той
До коментар #3 от "Условието":И петрола да предостави на САЩ, иначе каква демокрация ще е това.
14:09 03.03.2026
23 Васил
14:34 03.03.2026
24 Истината
Турция не се страхува от никого – включително от САЩ или Израел. Държава с 86 милиона население и доказана способност за бърза мобилизация не е фактор, който можеш да подцениш. Някои българи, които я мразят и оплюват, всъщност не разбират, че Турция често действа като параван, който предпазва България от много геополитически рискове. Всеки, който я разглежда лекомислено, просто не разбира стратегическата реалност.
14:35 03.03.2026
25 Сатана Z
Сега с кой ще водят преговори Американците,след като из цял Иран и региона се веят черни знамена от минаретата на джамиите?
14:39 03.03.2026