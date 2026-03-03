Спартак Варна приема Монтана в първия мач от кръга

Спартак Варна приема Монтана в първия двубой от 24-ия междинен кръг на еfbet Лига навръх националния празник на България. Срещата, която започва в 13:30ч., ще бъде ръководена от Георги Кабаков.

И за двата тима срещата е от изключителна важност, като и варненци, и монтанчани се борят за оцеляването си в елита.

Спартак Варна влиза в двубоя с Монтана, намирайки се на 14-о място с 20 точки. Старши треньорът на "соколите" Гьоко Хаджиевски няма да може да разчита на бранителя Димо Кръстев, който получи червен картон в двубоя с Арда и е наказан за двубоя на "Коритото". Варненци все още нямат победа от началото на пролетния дял, но записаха само една загуба и три равенства.

Монтана от своя страна е последен в класирането с 16 точки. Кристофър Ачемпонг се завръща в състава на Акис Вавалис за гостуването на Спартак Варна. Извън групата за утрешния сблъсък остават Соломон Джеймс, Иван Коконов и Владислав Цеков. Монтанчани записаха три загуби и едно равенство до момента през пролетта.

Първият мач между двата тима завърши с победа с 2:1 на Спартак Варна над Монтана. Дамян Йорданов и автогол на Мартин Михайлов донесоха успеха на "соколите", а за Монтана бе точен Борис Димитров.