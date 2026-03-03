Новини
24-ият междинен кръг в Първа лига започва днес

3 Март, 2026 11:39 610 0

  • първа лига-
  • програма-
  • футбол-
  • левски-
  • ботев-
  • черно море-
  • цска-
  • цска 1948-
  • лудогорец-
  • берое

Навръх националния ни празник ще се изиграят три мача

24-ият междинен кръг в Първа лига започва днес - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първа лига - 24 кръг:

3 март, вторник, 13:30
Спартак Варна - Монтана

3 март, вторник, 16:00
Берое Стара Загора - Славия

3 март, вторник, 18:30
Ботев Пловдив - Септември София

4 март, сряда, 16:00
Черно море - Арда Кърджали

4 март, сряда, 18:30
ЦСКА - Ботев Враца

5 март, четвъртък, 13:15
Локомотив София - Добруджа Добрич

5 март, четвъртък, 15:45
Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948

5 март, четвъртък, 18:30
Лудогорец Разград - Левски


