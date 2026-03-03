24-ият междинен кръг в Първа лига започва днес

Първа лига - 24 кръг:
3 март, вторник, 13:30
Спартак Варна - Монтана
3 март, вторник, 16:00
Берое Стара Загора - Славия
3 март, вторник, 18:30
Ботев Пловдив - Септември София
4 март, сряда, 16:00
Черно море - Арда Кърджали
4 март, сряда, 18:30
ЦСКА - Ботев Враца
5 март, четвъртък, 13:15
Локомотив София - Добруджа Добрич
5 март, четвъртък, 15:45
Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948
5 март, четвъртък, 18:30
Лудогорец Разград - Левски
