САЩ затварят 2 посолства и намаляват присъствието си в други страни в региона

3 Март, 2026 14:25 599 16

Американците трябва да напуснат 14 държави в региона

САЩ затварят 2 посолства и намаляват присъствието си в други страни в региона - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ затвориха две посолства в Близкия изток и намалиха дипломатическото си присъствие в няколко други страни, тъй като ударите в региона продължават.

Посолството на САЩ в Саудитска Арабия е затворено днес, след като съоръжението беше ударено от два предполагаеми ирански дрона.

Междувременно посолството на САЩ в Кувейт затвори врати „до второ нареждане“. Държавният департамент на САЩ преди това нареди напускането на неспешен правителствен персонал от Кувейт, припомня CNN. В понеделник видео, получено от аг. Reuters и геолокирано от CNN, показа дим, издигащ се от района около посолството на САЩ.

Държавният департамент призова американците незабавно да напуснат 14 страни в региона поради „сериозни рискове за безопасността“.

Той също така поиска от неспешен правителствен персонал на САЩ и техните семейства да напуснат следните страни: Йордания, Бахрейн, Катар, Ирак и Обединени арабски емирства


  • 1 Гост

    2 1 Отговор
    Да дойдат в Българие.

    Коментиран от #9

    14:30 03.03.2026

  • 2 Ххх

    7 1 Отговор
    Тоя път ще бягат повече отколкото в Афганистан.

    14:31 03.03.2026

  • 3 Адрес 4000

    1 9 Отговор
    Абсолютно всички статии на авторката
    Обслужват руският наратив
    Очаквано за този сайт
    Но при тази авторка си личи съвсем ясно

    Коментиран от #11

    14:31 03.03.2026

  • 4 Бум

    10 0 Отговор
    След първоначалните удари, анкетите показаха , че 60% от американците са възприели негативно началото на операцията в Близкия изток. Дори сред републиканския електорат няма единодушно мнение. А делът на поддръжниците рязко спада, когато бъдат попитани за последствията, включително нарастващите загуби сред американските войски. А защитата на базите става все по-трудна на фона на острия недостиг на ракети за системите THAAD и Patriot.

    Коментиран от #7

    14:31 03.03.2026

  • 5 честен ционист

    7 0 Отговор
    Ганчо вече повече от година е без американски посланик и пак не може и да си позволи и до тоалетна да иде без да иска разрешение от Галя.

    14:31 03.03.2026

  • 6 Защо

    8 0 Отговор
    само две ?

    14:32 03.03.2026

  • 7 честен ционист

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бум":

    А в България още от сега по медиите се мъчат да увещават Ганчо как поскъпването на горивата е по вина лично на Вова.

    14:33 03.03.2026

  • 8 Кравите трябва да ги изгонят от цял свят

    8 1 Отговор
    Не им трябват посолства , да си оставят едно при биби нетаняху за спомен !!!!!

    14:34 03.03.2026

  • 9 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    И като дойдат ще те проверят дали си демократичен, и ако не си, ще трябва да те демократизират !!

    14:35 03.03.2026

  • 10 Хи хи

    6 0 Отговор
    Лелееее, само некви дрончета, и вече бягат !!!

    14:36 03.03.2026

  • 11 Авторката казва истината

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Адрес 4000":

    Това го пишат всички световни сайтове. И те ли са проруски?

    14:38 03.03.2026

  • 12 Неразбрал

    1 0 Отговор
    Абе някои да ми обясни защо и самите американци са против тая война , а нашите медии я възхваляват , та дори канят иранци от опозицията да се изказват ? Които са живели десет години в България а не знаят една дума на Български или демек отново се мазнят на кравата - Шеф !!!!!!

    14:40 03.03.2026

  • 13 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Дано успеят си прибере хората Америка и Европа от там и заблудените туристи които не гледат новини и се тика по такива места на почивка да им пълни джоба.После да се почват както им се полага.

    14:41 03.03.2026

  • 14 Търновец

    0 0 Отговор
    Според Немска телевизия в Иран е поразена джамия и са убити най малко 9 мирни жители. Тръмп да се извини

    14:41 03.03.2026

  • 15 Къш къш!

    0 0 Отговор
    Прогониха натрапниците!😂

    14:41 03.03.2026

  • 16 СССРБарета

    0 0 Отговор
    Айде краварските жертви растат! 🤣🤣🤣 Вече има шестима загинали американски войници! Одеве руското предаване "лампа знания" което е едно от най-независимите показа кадри от унищожаването на ирански военни системи но също така показа и кадри от унищожаването на израелско-американски! Показаха кадри от свалянето на тежък без пилотен летателен апарат на Израел! Но най-важното че обясниха че Иран засега крие реалните си противовъздушни способности! С цел да не бъдат унищожени в началото а когато започне по-голяма атака да бъдат използвани!

    14:41 03.03.2026