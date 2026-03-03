САЩ затварят 2 посолства и намаляват присъствието си в други страни в региона

САЩ затвориха две посолства в Близкия изток и намалиха дипломатическото си присъствие в няколко други страни, тъй като ударите в региона продължават.
Посолството на САЩ в Саудитска Арабия е затворено днес, след като съоръжението беше ударено от два предполагаеми ирански дрона.
Междувременно посолството на САЩ в Кувейт затвори врати „до второ нареждане“. Държавният департамент на САЩ преди това нареди напускането на неспешен правителствен персонал от Кувейт, припомня CNN. В понеделник видео, получено от аг. Reuters и геолокирано от CNN, показа дим, издигащ се от района около посолството на САЩ.
Държавният департамент призова американците незабавно да напуснат 14 страни в региона поради „сериозни рискове за безопасността“.
Той също така поиска от неспешен правителствен персонал на САЩ и техните семейства да напуснат следните страни: Йордания, Бахрейн, Катар, Ирак и Обединени арабски емирства
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #9
14:30 03.03.2026
2 Ххх
14:31 03.03.2026
3 Адрес 4000
Обслужват руският наратив
Очаквано за този сайт
Но при тази авторка си личи съвсем ясно
Коментиран от #11
14:31 03.03.2026
4 Бум
Коментиран от #7
14:31 03.03.2026
5 честен ционист
14:31 03.03.2026
6 Защо
14:32 03.03.2026
7 честен ционист
До коментар #4 от "Бум":А в България още от сега по медиите се мъчат да увещават Ганчо как поскъпването на горивата е по вина лично на Вова.
14:33 03.03.2026
8 Кравите трябва да ги изгонят от цял свят
14:34 03.03.2026
9 Хи хи
До коментар #1 от "Гост":И като дойдат ще те проверят дали си демократичен, и ако не си, ще трябва да те демократизират !!
14:35 03.03.2026
10 Хи хи
14:36 03.03.2026
11 Авторката казва истината
До коментар #3 от "Адрес 4000":Това го пишат всички световни сайтове. И те ли са проруски?
14:38 03.03.2026
12 Неразбрал
14:40 03.03.2026
13 Соваж бейби
14:41 03.03.2026
14 Търновец
14:41 03.03.2026
15 Къш къш!
14:41 03.03.2026
16 СССРБарета
14:41 03.03.2026