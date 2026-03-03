САЩ затварят 2 посолства и намаляват присъствието си в други страни в региона

САЩ затвориха две посолства в Близкия изток и намалиха дипломатическото си присъствие в няколко други страни, тъй като ударите в региона продължават.

Посолството на САЩ в Саудитска Арабия е затворено днес, след като съоръжението беше ударено от два предполагаеми ирански дрона.

Междувременно посолството на САЩ в Кувейт затвори врати „до второ нареждане“. Държавният департамент на САЩ преди това нареди напускането на неспешен правителствен персонал от Кувейт, припомня CNN. В понеделник видео, получено от аг. Reuters и геолокирано от CNN, показа дим, издигащ се от района около посолството на САЩ.

Държавният департамент призова американците незабавно да напуснат 14 страни в региона поради „сериозни рискове за безопасността“.

Той също така поиска от неспешен правителствен персонал на САЩ и техните семейства да напуснат следните страни: Йордания, Бахрейн, Катар, Ирак и Обединени арабски емирства