Феновете на Реал Мадрид поискаха оставката на Флорентино Перес

Стадион "Сантяго Бернабеу" се превърна в арена на бурни емоции и недоволство след втората поредна загуба на Реал Мадрид в испанската Ла Лига. Този път "белите" отстъпиха с минималното 0:1 на Хетафе, а разочарованието на привържениците достигна връхната си точка.

Още при излизането на играчите за втората част, трибуните ехтяха от освирквания и критики към представянето на любимците си. Атмосферата на "Бернабеу" бе нажежена до червено, а търпението на феновете се изчерпа напълно след последния съдийски сигнал. Вълна от скандирания "Флорентино – оставка!" заля стадиона, като голяма част от запалянковците открито поискаха президентът Флорентино Перес да напусне поста си.

Това бе ясен знак, че доверието към ръководството е сериозно разклатено след поредицата от незадоволителни резултати. В опит да избегнат допълнително напрежение, футболистите на Реал Мадрид предпочетоха да не дават изявления пред медиите след края на срещата. Мълчанието им само наля още масло в огъня на спекулациите за бъдещето на клуба.