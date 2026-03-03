Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Феновете на Реал Мадрид поискаха оставката на Флорентино Перес

3 Март, 2026 14:05 517 0

  • реал мадрид-
  • флорентино перес-
  • оставка-
  • бернабеу-
  • фенове-
  • ла лига-
  • хетафе-
  • загуба-
  • футбол-
  • скандал

Ситуацията в лагера на "кралския клуб" става все по-напрегната

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стадион "Сантяго Бернабеу" се превърна в арена на бурни емоции и недоволство след втората поредна загуба на Реал Мадрид в испанската Ла Лига. Този път "белите" отстъпиха с минималното 0:1 на Хетафе, а разочарованието на привържениците достигна връхната си точка.

Още при излизането на играчите за втората част, трибуните ехтяха от освирквания и критики към представянето на любимците си. Атмосферата на "Бернабеу" бе нажежена до червено, а търпението на феновете се изчерпа напълно след последния съдийски сигнал. Вълна от скандирания "Флорентино – оставка!" заля стадиона, като голяма част от запалянковците открито поискаха президентът Флорентино Перес да напусне поста си.

Това бе ясен знак, че доверието към ръководството е сериозно разклатено след поредицата от незадоволителни резултати. В опит да избегнат допълнително напрежение, футболистите на Реал Мадрид предпочетоха да не дават изявления пред медиите след края на срещата. Мълчанието им само наля още масло в огъня на спекулациите за бъдещето на клуба.


