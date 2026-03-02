Монтана ще домакинства на Лудогорец в Разград

Футболният тим на Монтана ще приеме Лудогорец далеч от родния си стадион. Причината – мащабни ремонтни дейности на тревното покритие на стадион "Огоста", които временно изваждат съоръжението от строя.

Заради наложителните обновления, срещата от 25-ия кръг на efbet Лига между Монтана и Лудогорец ще се проведе на 9 март (понеделник) от 15:30 часа, но не в Монтана, а на модерната "Хювефарма Арена" в Разград.

Това решение бе официално потвърдено от Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз.