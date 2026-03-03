Виктория Томова приключи участието си в Индиън Уелс след поражение в квалификациите

Българската тенис надежда Виктория Томова не успя да преодолее първото препятствие на престижния турнир в Индиън Уелс, Калифорния. В оспорван двубой от квалификационния кръг, първата ни ракета отстъпи пред британката Кейти Бултър – водачка в схемата – с резултат 4:6, 3:6.

Срещата, която продължи едва час и 20 минути, се оказа изпитание за Томова, въпреки впечатляващите ѝ 72% успеваемост на първи сервис. За съжаление, пет двойни грешки и пет загубени подавания се оказаха решаващи за крайния изход.

Това бе трета победа за Бултър в петте им досегашни сблъсъка, което затвърждава доминацията ѝ в преките им срещи.

След този успех, британската тенисистка ще се изправи срещу Виктория Хименес Касинцева от Андора в следващия кръг на квалификациите.