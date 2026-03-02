Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Отложиха важни баскетболни мачове заради ескалацията в Близкия изток

2 Март, 2026 22:09 474 0

Сериозни промени в календара на Евролигата

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток доведе до сериозни промени в календара на баскетболната Евролига. Организаторите на престижния турнир взеха решение да отложат два ключови сблъсъка от 30-ия кръг, които трябваше да се проведат на 5 март.

Засегнатите срещи са между израелските съперници Макаби Тел Авив и Апоел Тел Авив, както и между Партизан Белград и Дубай Баскетбол. Новите дати за провеждането им ще бъдат обявени допълнително, след като ситуацията в региона се нормализира.

Причината за промяната е усложнената обстановка и затварянето на въздушното пространство, което прави пътуването на отборите невъзможно. Ръководството на Евролигата подчертава, че приоритет остава сигурността и здравето на всички участници – играчи, треньори и служители.

"Във връзка с динамичната ситуация и ограниченията за пътуване, Евролигата работи в тясно сътрудничество с местните и международните власти, както и с всички засегнати клубове, за да намери най-подходящите дати за изиграване на отложените мачове. Безопасността на всички замесени е на първо място", се казва в официалното съобщение на лигата.


