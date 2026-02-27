Новини
Безапелационни победи за Рами Киуан и Уилиам Чолов на "Странджа"

27 Февруари, 2026 22:06 429 0

Двамата български боксьори записаха успехи с по 5:0

Безапелационни победи за Рами Киуан и Уилиам Чолов на "Странджа" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Рами Киуан и Уилиам Чолов се класираха за полуфиналите в 77-ото издание на боксовия турнир Купа "Странджа" и си гарантираха минимум бронзови медали.

В категория до 75 килограма Киуан се справи с една от младите ни надежди Сами Халил. Световният вицешампион и европейски златен медалист показа надмощие в този изцяло български четвъртфинал. Водещият ни боксьор в мъжкия национален отбор се поздрави с успех с 5:0 гласа и ще играе утре на полуфиналите срещу Александру Булеу (Румъния).

При 80-килограмовите Уилиам Чолов записа нова победа на сметката си. Националът ни се справи с белгиеца Ноа Хаджит с категоричното 5:0 съдийски гласа. С много техника и добро движение по ринга Чолов не даде големи шансове на съперника си, продължавайки към полуфиналите. За място на финал в събота вечерта той ще срещне Павло Илюша (Украйна).


