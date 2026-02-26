Новини
Калояна Налбантова с впечатляваща победа над тайландка и класиране на четвъртфинал в Германия

26 Февруари, 2026 21:57 448 0

Българката срази Бусанан Онгбамрунгфан за 35 минути

Калояна Налбантова с впечатляваща победа над тайландка и класиране на четвъртфинал в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската бадминтон надежда Калояна Налбантова продължава напред на престижния турнир „World Tour Super 300“, след като демонстрира изключителна форма и елиминира шестата в схемата – Бусанан Онгбамрунгфан от Тайланд.

Само за 35 минути 19-годишната ни състезателка се наложи категорично с резултат 21:16, 21:12 и си осигури място сред най-добрите осем на надпреварата, която се провежда в германския град Мюлхайм.

Още от самото начало Налбантова показа завидна концентрация и хъс, като в първия гейм поведе с убедителното 18:9, което ѝ даде комфорт и увереност да затвори частта без излишни драми.

Във втория гейм българката отново диктуваше темпото, натрупвайки солиден аванс от 17:10, и не остави никакви шансове на опитната си съперничка.

Това е втори пореден успех за Калояна в германския град, а следващото ѝ изпитание ще бъде срещу четвъртата поставена в турнира – японката Томока Миядзаки.


