Виктория Томова стартира участието си в Индиън Уелс с тежко предизвикателство срещу Кейти Боултър

Българската тенисистка Виктория Томова ще открие кампанията си на престижния турнир WTA 1000 в Индиън Уелс, Калифорния, с двубой срещу първата поставена в квалификационната схема – британката Кейти Боултър. Надпреварата, която се провежда в САЩ, впечатлява с внушителен награден фонд от 9,4 милиона долара и привлича едни от най-добрите имена в женския тенис.

Кейти Боултър се намира във великолепна форма от началото на сезона. Тя триумфира с титлата в Острава, Чехия, а след това достигна и до четвъртфиналите на турнира в Мерида, Мексико. Това я превръща в сериозен опонент за Томова още в първия кръг на квалификациите.

Двете състезателки вече са се срещали четири пъти на корта, като балансът помежду им е напълно изравнен – по две победи за всяка. Последният им сблъсък бе през октомври миналата година в квалификациите на турнира в Ухан, където Томова показа характер и обърна мача в своя полза с резултат 3:6, 6:4, 6:1.

Ако Виктория Томова успее да преодолее Боултър, във втория кръг я очаква ново изпитание – среща с победителката от двубоя между андорката Виктория Хименес Касинцева и италианката Лукреция Стефанини.