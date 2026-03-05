Раниха тежко вратар в Германия след удар с фойерверк

Мачът между Рот-Вайс Есен и Валдхоф Манхайм от Трета Бундеслига се превърна в арена на неприятен инцидент, който разтърси футболното общество в Германия. В 53-ата минута на двубоя, вратарят на домакините Феликс Винанд бе поразен от фойерверк, изстрелян от сектора на гостуващите фенове, което доведе до неочакван обрат в атмосферата на стадиона.

Винанд, който до този момент пазеше вратата си с хладнокръвие, бе видимо дезориентиран след удара. Макар и да събра сили да напусне терена без чужда помощ, срещата бе прекъсната за почти час, докато медицинските екипи оказваха първа помощ и оценяваха състоянието му.

По-късно от клуба потвърдиха, че стражът е транспортиран в болница за обстойни прегледи.

Полицията реагира светкавично и задържа заподозрения – фен на Манхайм, който според разследващите е хвърлил пиротехническото средство. Срещу него вече се подготвят обвинения за застрашаване на живота и здравето на спортистите.

Въпреки драмата, футболният спектакъл продължи след дългата пауза. Единственото попадение в мача бе дело на Марек Янсен, който още в 31-вата минута донесе ценната победа за Рот-Вайс Есен с 1:0. След подновяването на играта, нови голове не паднаха, а вниманието на всички остана приковано към здравословното състояние на пострадалия вратар.