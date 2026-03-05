Новини
Раниха тежко вратар в Германия след удар с фойерверк

5 Март, 2026 15:03 534 1

  • футболен инцидент германия-
  • фойерверк на стадион-
  • пострадал вратар-
  • рот-вайс есен-
  • валдхоф манхайм-
  • трета бундеслига-
  • сигурност на спортни събития

Полицията реагира светкавично и задържа заподозрения

Раниха тежко вратар в Германия след удар с фойерверк - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мачът между Рот-Вайс Есен и Валдхоф Манхайм от Трета Бундеслига се превърна в арена на неприятен инцидент, който разтърси футболното общество в Германия. В 53-ата минута на двубоя, вратарят на домакините Феликс Винанд бе поразен от фойерверк, изстрелян от сектора на гостуващите фенове, което доведе до неочакван обрат в атмосферата на стадиона.

Винанд, който до този момент пазеше вратата си с хладнокръвие, бе видимо дезориентиран след удара. Макар и да събра сили да напусне терена без чужда помощ, срещата бе прекъсната за почти час, докато медицинските екипи оказваха първа помощ и оценяваха състоянието му.

По-късно от клуба потвърдиха, че стражът е транспортиран в болница за обстойни прегледи.

Полицията реагира светкавично и задържа заподозрения – фен на Манхайм, който според разследващите е хвърлил пиротехническото средство. Срещу него вече се подготвят обвинения за застрашаване на живота и здравето на спортистите.

Въпреки драмата, футболният спектакъл продължи след дългата пауза. Единственото попадение в мача бе дело на Марек Янсен, който още в 31-вата минута донесе ценната победа за Рот-Вайс Есен с 1:0. След подновяването на играта, нови голове не паднаха, а вниманието на всички остана приковано към здравословното състояние на пострадалия вратар.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Няма такава държава

    1 1 Отговор
    А в Булгарис. тан в такъв подобен случай когато вратаря на отбора на Пеевски Ботев Пловдив симулира и отказа дс продължи, въпреки че явно нищо му мямаше, БФС подари 3те точки на Шиши и неговите слуги в жълто...

    15:12 05.03.2026

