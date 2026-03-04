Новини
Техеран иска мир? Ирански разузнавателни агенти са дали сигнал за готовност за преговори с ЦРУ

4 Март, 2026 15:33, обновена 4 Март, 2026 16:33

Съществува скептицизъм дали в краткосрочен план Иран и администрацията на президента Доналд Тръмп действително са готови на компромис или на прекратяване на конфликта

Анатоли Стайков

Оперативни служители от на иранското Министерство на разузнаването са дали сигнал за готовност за разговори с Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ) относно възможностите за прекратяване на войната, пише в. "Ню Йорк Таймс", цитиран от БТА.

Предложението е било отправено косвено чрез разузнавателната служба на трета държава. Информацията е потвърдена от представители на страни от Близкия изток и от западна държава, пожелали анонимност. Към момента Белият дом и ЦРУ не са коментирали официално информацията.

Вестникът пише, че съществува скептицизъм дали в краткосрочен план Иран и администрацията на президента Доналд Тръмп действително са готови на компромис или на прекратяване на конфликта.

В същото време постоянният представител на Иран към ООН в Женева заяви, че на този етап преговори със САЩ са невъзможни. Тръмп също заяви, че Техеран е проявил желание за разговори, но според него вече е твърде късно, тъй като американската военна операция срещу Иран ще продължи.

"Ню Йорк Таймс" допълни, че още ден след началото на нападенията, представители на иранското разузнаване са установили косвен контакт с ЦРУ с предложение да се обсъдят условия за прекратяване на конфликта.

Самото предложение, отправено чрез разузнавателната служба на трета страна, повдига и въпроса дали изобщо има ирански представители, които биха могли да сключат споразумение за прекратяване на огъня, при положение че властта в Техеран е силно разклатена и високопоставени фигури от режима са мишена на израелски удари.

Според представители на американската администрация всяко евентуално споразумение за спиране на бомбардировките би трябвало да включва ангажимент от страна на Техеран да се откаже или значително да ограничи своите балистични ракети и ядрената си програма, както и подкрепата си за съюзнически групировки в региона като "Хизбула".

Тръмп е дал за пример посочи ситуацията във Венецуела след залавянето през януари на нейния лидер Николас Мадуро от САЩ. Под заплахата от допълнителен натиск Вашингтон е успял да накара наследника на Мадуро да предостави на САЩ контрол върху износа на венецуелски петрол, без да поставя сериозни условия за политически реформи.

"Това, което направихме във Венецуела, според мен е идеалният сценарий за развитие. Лидерите могат да бъдат сменени", заяви Тръмп в интервю за медията. Ако иранското правителство остане на власт, ключовият въпрос ще бъде дали Тръмп ще успее да намери "по-умерен" събеседник в рамките на иранската власт - човек, който е достатъчно влиятелен, за да води преговори, но не е твърде обвързан с идеологията на режима.

В миналото американски президенти вече са водили преговори с по-умерени представители на иранската политическа система. През 2015 г. Барак Обама сключи споразумение с тогавашния ирански президент, което ограничи ядрената програма на страната в замяна на облекчаване на икономическите санкции.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Мурка

    87 18 Отговор
    кви преговори с ТЕРОРИСТИ И МОШЕТА

    15:35 04.03.2026

  • 2 Новина от типа

    84 14 Отговор
    Една жена ми каза

    15:37 04.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    20 42 Отговор
    Иран настоява да води тази война, заяви рублен боташович!

    15:38 04.03.2026

  • 4 Сатана Z

    81 11 Отговор
    Бай Дончо го чака импийчмънт ако не се изниже като мокра връв от войната с персите и затова пуска лъжливи сигнали уж Иран това—онова.Ама черното знаме за Джихат си стои на минарето а САЩ губят колосални суми и влияние

    15:38 04.03.2026

  • 5 Българин

    71 12 Отговор
    Айде, САЩ да започват сухопътна операция срещу Иран, както е заповедта на евреите. Иран ще стане за САЩ втори Виетнам. И даже по-лошо.

    Коментиран от #15, #40

    15:38 04.03.2026

  • 6 Българин

    8 21 Отговор
    Понеже Човека забеляза, че
    Женското корито на реката успокоява мъжкият поток в планината.
    сътвори различни Религии да контролират кекса върху планената земя.
    като въведе контрол над коритото в реката да не може да управлява потока в планината.
    1. При мюзюлманите въведе ред: Принца да има минимум 1000 моми с 1000 корита за управление на потока. Затвори им лицата с "Бурки" и когато ги избира за Кекес не знае коя е тая за да му управлява с корито потока в планината и останалите мъжки същества около принца са едни негови роби - слуги.
    2. Християнската Религия беше сътворена да има ЧоВешки Род на земята - Съпруг и Съпруга са равни и децата им получават имена от рода на бащите, дядовците, пра дядовците, пра пра дядовците и следваха тяхната култура, въпреки че женското корито в реката управлява мъжкия поток в планината.
    3. При Евреите бе въведено да се женят Съпруг и Съпруга, но децата да онаследяват имена от майката и именно тук Коритото на реката цялостно управлява потока в планината и от мъжкото не остава никаква следа!

    Коментиран от #28

    15:38 04.03.2026

  • 7 Дони

    34 12 Отговор
    Моше = на мошенгия

    15:39 04.03.2026

  • 8 Сатана Z

    59 22 Отговор
    Бай Дончо е готов да хвърли бялата кърпа след 5 дена тупалки от страна на Аятоласите.Една къща обитавана от Кравар не остана здрава в камиларските бензиноколонки наречени “Държави от Залива”

    Коментиран от #19

    15:40 04.03.2026

  • 9 Сатана Z

    18 52 Отговор
    Но никакви преговари, само млатене за чялмосаните терористи, за самогонените им ортаци тоже, онова с ботокса да фулира памперса зад Урал!

    15:41 04.03.2026

  • 10 Бийк

    19 40 Отговор
    Късно е либе за китка...
    Бай Дончо Дъмба каза,
    преговори Ниет
    Бомби ще има до последната Молла
    А копета ,вие си вярвайте на руската пропаганда ,
    Която последните дни се обряза и прие корана
    Колко Ф16 на Сащисаните и Циoниcтите свалихме ?
    Копета кажете си опорките не се стеснявайте...

    Коментиран от #18, #61

    15:41 04.03.2026

  • 11 То е ясно

    6 30 Отговор
    Путин е бил два телефона.

    Коментиран от #13

    15:43 04.03.2026

  • 12 Мурка

    14 39 Отговор
    Но трябва да се знае, че до като не унищожи калния бункер под кремль спондора на световния тероризм, мир няма да има!

    Коментиран от #24

    15:43 04.03.2026

  • 13 Сатана Z

    13 29 Отговор

    До коментар #11 от "То е ясно":

    Да, на новия аятолах, да му пожелае успех с мишкуването и дя обменят опит по криеница из мазетата!

    Коментиран от #21, #49

    15:45 04.03.2026

  • 14 Банго Костя

    10 40 Отговор
    Всички цигани от иранското правителство да бъдат изгонени в Русия,а посолството закрито.

    Коментиран от #66

    15:47 04.03.2026

  • 15 Бийк

    12 40 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Я ми напомни пРoсияните вече 5 година какво правят в Украйна
    Да напомням ли как позорно сесeрето се изтегли от Афганистан
    Много по-позорно от сащисаните

    15:47 04.03.2026

  • 16 Бесен - Язовец

    37 8 Отговор
    Краварите се молят на Техеран за мир. Сороси са на колене отново нямат налягане за Иран

    15:48 04.03.2026

  • 17 Поредните непотвърдени

    31 5 Отговор
    Плямпания
    Той и зеления потник иска преговори от 4г. Уж

    15:48 04.03.2026

  • 18 отговор

    44 11 Отговор

    До коментар #10 от "Бийк":

    над 30 самолета на терористичния режим на Тръмп са свалени
    Друго да те интересува;
    Васалите на Натаняху скоро ще останат без управление - Бахрейн, Ливан .... скоро и САЩ ...

    Коментиран от #23, #31

    15:50 04.03.2026

  • 19 Бийк

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Да бе точно така е както го казваш

    15:50 04.03.2026

  • 20 Kaлпазанин

    25 5 Отговор
    Някой пропете ли цялата "статия "????щото аз лично не

    15:50 04.03.2026

  • 21 аz СВО Победа 80

    7 26 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Един детайл!Бившият Аятолах бил уверен лично от Путин,че е в безопасност и не трябва да се крие в бункерите си.Останалото е история🤣🤣🤣

    15:50 04.03.2026

  • 22 До края на март

    11 31 Отговор
    Съюзниците ще поразят всички свои набелязани цели в Иран и операцията ще приключи.
    Последно ще пуснат големите красиви бомби над подземните центрофуги за обогатяване на уран.
    Иранската ядрена програма отива в киреча, вкл. ракетите носители.
    Може и без преговори да стане цялата работа.

    Коментиран от #26

    15:51 04.03.2026

  • 23 Бийк

    9 16 Отговор

    До коментар #18 от "отговор":

    Иха 30, не са ли 300
    Много сте забавни ,безпомощно забавни

    15:52 04.03.2026

  • 24 Мурка

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мурка":

    ще унищожиш ти палката палава

    15:55 04.03.2026

  • 25 Ачо

    8 20 Отговор
    Говори се че аятоласите издъхват накуп като руснаците в Донбас.

    15:55 04.03.2026

  • 26 Раз ван

    19 7 Отговор

    До коментар #22 от "До края на март":

    Нали ги разрушиха последния път, или май уцелиха само външната тоалетна на аятолаха.

    Коментиран от #30, #68

    15:56 04.03.2026

  • 27 Антон

    32 4 Отговор
    Това са пълни глупости. Четете и чужди медии. Вероятно някакви игри на тръмп и администрацията му. Причината, не защото Иран може да победи, това е ясно че няма как да стане. Причината е че финасовите щети са огромни за западния свят особено за сащ. В капитолия и пентагона ври и кипи в момента. Тръмп е заобиколил някои техни закони. Вече са се усетили че израел ги е вкарал в капан. Вероятна интрига с действащи висши военни от дълбоката държава. Нещата за сащ и тръмп са много комплицирани, особено за Тръмп. И той търси начини да излезе от блатото, но май е късно вече. Пишеше че и демократи и републикаци търсят съмишленици да искат импийчмънт на Тръмп. Чететв и чужди медии, тукашните не смеят дори за американските загуби да пишат.

    Коментиран от #51

    15:57 04.03.2026

  • 28 И понеже е покъртително т ....о

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Какво точно цитираш ?
    Ще ни светнеш ли .

    Коментиран от #36, #42

    15:58 04.03.2026

  • 29 ДА ЩЕ НАПРАВИМ ТОВА

    18 4 Отговор
    което направихме със Венецуела. ИСКАНЕ ВИ ПЕТРОЛА И РАЗПОЛОЖЕНИЕТО ВИ. ДЕМЕК ГРАБЕЖИ ЧРЕЗ ВОЙНИ. А АТОМНАТА БОМБА КЬОР ФИШЕК. И ДАВАМЕ КАРТ БЛАНШ НА РУСИЯ И КИТАЙ ДА ДЕЙСТВАТ. ПОКАЗАХМЕ ИМ КАК СТАВА. ЗЕЛЬО ЧАОООО.

    16:00 04.03.2026

  • 30 111

    12 12 Отговор

    До коментар #26 от "Раз ван":

    А аятолаха къде е ? Има ли нова тоалетна ?

    16:01 04.03.2026

  • 31 Забравяш

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "отговор":

    11 самолетоносача , 7 подводници , 3 сувалки и 27 бойни слона .

    16:02 04.03.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    15 12 Отговор
    Два Дня.....
    Толкоз можаха американските смешници да издържат !!!
    Русия вече Четири Года пабеждава и ще пабеждава още десять. До своя край ☝️😄

    Коментиран от #45

    16:02 04.03.2026

  • 33 НА ..КО..ЛЕ .НЕ .

    4 17 Отговор
    Чаршафи,...на Ко лене

    16:02 04.03.2026

  • 34 Хи хи хи

    11 4 Отговор
    УкроИнформ......

    16:03 04.03.2026

  • 35 Койфддгй

    8 3 Отговор
    Фейк,измишлютина

    16:05 04.03.2026

  • 36 111

    12 1 Отговор

    До коментар #28 от "И понеже е покъртително т ....о":

    Писания върху вътрешните стени на тоалетната в ДПБ "Карлуково".

    16:05 04.03.2026

  • 37 Бай Дончо псих..ара е голем

    6 6 Отговор
    За по- малко от 5 ОБЩО,..направи.... 5 ... СВО та без жертви!!
    Я оня късокракия ПЕН дел ---- У... ЙЛО,..13 год щурмува ДОНБАС и... Пи ЗДЕЦ
    Ееееедехееее

    16:06 04.03.2026

  • 38 Нямам кораб

    18 5 Отговор
    Вчера Тръмп каза, че го молили за преговори, но Иран отрече.
    Днес "пуснли сигнал до ЦРУ" ...

    Абе вие явно ни имате за много неумни

    16:06 04.03.2026

  • 39 Е нема друарки и другари

    3 16 Отговор
    Многополюсният свят се отлага със стотина години😀😀Брикс даде фира,а Путлер е под командването на евреите.

    Коментиран от #48

    16:08 04.03.2026

  • 40 Сатана Z

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Не са евреите ,а Лондон.Те са царе в този занаят

    16:08 04.03.2026

  • 41 М да

    5 7 Отговор
    Е къде ще идат за 4 дни само израелската авиация направи 1600 самоизлитания, американците повече. Дори само половината да са с цел нанасяне на удари по земни цели това са колосални последствия. За 4-5 седмици ще ги докарат обратно до каменния век.

    16:09 04.03.2026

  • 42 КАЗВА ИСТИНАТА

    0 7 Отговор

    До коментар #28 от "И понеже е покъртително т ....о":

    Коритото жената планината мъжа. Едните зависими другите свободни. Създаденото е факт от хилядолетия. Ако си чел Библията Корана и еврейското ... Ще разбереш

    16:09 04.03.2026

  • 43 Цък

    15 6 Отговор
    Американците подготвят почвата да бягат. Иран каза ясно никакви преговори. Въпреки гръмките думи на Тръмп САЩ са в неблагоприятна ситуация. Трудна логистика всички бази в региона са унищожени. Гледах изказваме на руски генерал аналитик, не на някой лаладжия, Китай са в Иран и си изпробват оръжията.

    16:10 04.03.2026

  • 44 Да,бе

    12 5 Отговор
    Ционистите само ще си мечтаят за мир...

    16:11 04.03.2026

  • 45 вовка ху ЙЛО...ПЕ дерасИДЕНТ

    7 7 Отговор

    До коментар #32 от "Владимир Путин, президент":

    побеждава я,...2 Милиона монголяци Фира и вече. .... 13 год......3 ДНЯ
    Ееееедехееее
    Нема се сдухваш Пен ДЕЛ
    Ееееедехееее

    16:11 04.03.2026

  • 46 Бесен - Язовец

    10 10 Отговор
    ДО ПЕТАТА КОЛОНА НА СОРОС В БЪЛГАРИЯ: СОРОСИ, ГОСПОДАРИТЕ ВИ ЗАГУБИХА И ОТ ИРАН СЪЩО КАКТО ЗАГУБИХА ОТ РУСИЯ!!!!

    Коментиран от #52

    16:12 04.03.2026

  • 47 ХИПЕРЗВУК

    5 2 Отговор
    Още не е почнал.

    Коментиран от #50

    16:14 04.03.2026

  • 48 Козяк отдел тролове на хранилка

    5 4 Отговор

    До коментар #39 от "Е нема друарки и другари":

    За глупави постове не плащаме

    16:14 04.03.2026

  • 49 Сатана Z

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Не пиши от мое име, женчо

    16:15 04.03.2026

  • 50 Имаше един за загрявка по Тел Авив

    6 6 Отговор

    До коментар #47 от "ХИПЕРЗВУК":

    Падна като гръмотевица с много фойерверки от земята. Циркулира на клипче в нета. Нещо като мини-орешник.

    16:18 04.03.2026

  • 51 Боби

    10 3 Отговор

    До коментар #27 от "Антон":

    И кои са тези чужди медии?Тея които твърдяха че аятолаха е жив и здрав, докато го събираха с лопати ли?

    Коментиран от #70

    16:19 04.03.2026

  • 52 Без казармен пее ..РАС ,да?

    8 8 Отговор

    До коментар #46 от "Бесен - Язовец":

    Хехехехехехе
    4860 цели са унищожени за 36 часа... СВО.
    65 Висши Чалмаристанци, молли и водачи - Козеловъри... изпарени!!
    Садамчо поне издържа...19 ДНИ
    АааааааХахахаха

    16:19 04.03.2026

  • 53 здравка клинчева

    4 6 Отговор
    ПАРТЕНКА НА ТРОМПЕТА ХАХАХА

    16:23 04.03.2026

  • 54 факуса

    7 5 Отговор
    ха ха говедата се усетиха,че настъпиха мотиката пак и шикалкавят,че иран искал преговори,щот ако излезе истината за тях ще почнат да ги ритат отвсякъде,как държава осмелила се да думне сащисаните бази у всички съседи,ще иска преговори,а разпадналия се купол на насраел фира отвсякъде,сатаняху иска отсрочка пак щот немат оръжия,както и америте и целокупното натю а и зелю чака пари ПАК

    16:30 04.03.2026

  • 55 Мишел

    9 6 Отговор
    След убийството на аятолах Хаменей Иран отказа всякакви преговори и вече воюва по план, създаден от Хаменей приживе.

    16:30 04.03.2026

  • 56 стоян георгиев

    10 6 Отговор
    ЦРУ да каже къде е Натаняху. Щото в Израел го няма.

    16:31 04.03.2026

  • 57 Мишел

    7 6 Отговор
    След убийството на аятолах Хаменей Иран отказа всякакви преговори и вече воюва по план създаден от Хаменей приживе.

    16:33 04.03.2026

  • 58 Аятолах в хамак

    9 6 Отговор
    Иска им се на краварите ама няма да стане

    16:34 04.03.2026

  • 59 стоян георгиев

    7 6 Отговор
    Тия медии от ония лъжливите ли са, Иран е горд и смел народ. Той не моли, а унищожава врага. Платените медии мълчат къде изчезна Натаняху, но колко още ще крият истината. Ден, два... а после?

    16:34 04.03.2026

  • 60 ФАЛШИВА НОВИНА

    6 3 Отговор
    ФАЛШИВА НОВИНА

    16:35 04.03.2026

  • 61 факуса

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Бийк":

    ха ха дончо е пуснал мухата,щот не му е удобно да признае,че пак греда,това ще му е краят и на дуета дони нети

    16:35 04.03.2026

  • 62 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 3 Отговор
    Най могъщата армия подкрепяна от фашистите в Израел изядоха шамарите

    16:36 04.03.2026

  • 63 Атина Палада

    14 4 Отговор
    Иран не иска мир! Мир искат САЩ ..И то още на втория ден,когато Иран им излупа ЛинкълнА ,Тръмп поиска мир и преговори,но персите обявиха джихад! Няма мир!

    16:37 04.03.2026

  • 64 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Дотук само 700 парчета говежда карантия отлетя към САЩ. А, колко още има да летят... Насилието поражда насилие.

    16:38 04.03.2026

  • 65 Аятолах в хамак

    7 3 Отговор
    Шамаросах е 15 колониални на САЩ държави ,унищожихме 27 краварски военни бази и спряхме износа на петрол и газ от персийския залив.Това само за 4 дена.

    16:39 04.03.2026

  • 66 си пън

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Банго Костя":

    и по циганин от иранците пъпеш,те не са араби

    16:40 04.03.2026

  • 67 Тольоооо

    3 0 Отговор
    тая лъженовина колко пъти ще я вдигаш днес бе сер.семино?!

    16:40 04.03.2026

  • 68 Разрушиха подземните инсталации

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Раз ван":

    на чалмите, но... повторението е майка на знанието!

    За това след края на операцията ще минат Б52 да пуснат от големите бомби.

    За финален акорд?

    16:42 04.03.2026

  • 69 Мишел

    3 2 Отговор
    Иран започва да ползва във войната нови китайски оръжия,както и хиперзвукови ракети от серията Фаттах. Китай използва тази война, за да изпробва в бой свои нови оръжия срещу противници като САЩ и Израел.

    Коментиран от #71

    16:42 04.03.2026

  • 70 Антон

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Боби":

    Не мога да пускам линкове. Предимно английски са. И два местни в ОАЕ сайта с огромна посещаемост. И според тях почти всички американски бази в залива са извън строя. Говорят за 2 или3 повредени радари за ПВО. Пак според тях американцитв щвли да изтеглят такъв от района на Южна Корея. Пишеха и за въздушен бой над Техеран. Свален е ирански як 130 от озраелски ф35. Следоваъелно все още има действащи летища в Иран. Тези същите пишеха и за 10-на ударени танкери в залива.Предимно американски и англисйки. Имало и някакув руски. Да си забелязъл съшо така че дежурните пудели от западна европа са много сдържани и в действията и изказванията си. Нешо не бързат да помагат на Тръмп. А ти продължавай да живееш това е така защото го казаха по националната телевизия.

    16:47 04.03.2026

  • 71 Ааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Мишел":

    Кво ли ще използва Тайван

    16:49 04.03.2026

  • 72 Бялото перо

    0 1 Отговор
    На китайците ще пратиме една пирога натоварена с червенокожи индианци от изток да си седнат на задниците.

    16:51 04.03.2026

  • 73 Подкосяване

    4 1 Отговор
    По-вероятно е обратното. Американците надушиха загуба и какво ли няма да измислят.

    16:52 04.03.2026

  • 74 А кой е очаквал

    1 1 Отговор
    Нещо друго. Ако не се предадат положението им ще се влоши още повече.

    17:02 04.03.2026

  • 75 От село!

    1 2 Отговор
    Никой не може да повярва, че Иран ще победи в тази война, ако не е от някое затънтено село и непременно да е комунист.

    Коментиран от #79

    17:05 04.03.2026

  • 76 Куцото добиче

    0 0 Отговор
    Персия не иска мир. Иска отмъщение и ще го постигне. Лошото тепърва предстои.

    17:10 04.03.2026

  • 77 604

    1 0 Отговор
    Надумкъхъ ви умну красивити крътуни с ракети..ся мир искали......анъъъъъээ

    17:10 04.03.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 604

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "От село!":

    Сам срещу всички...мало умник...че и еурогейчуфцити съ включихъ ...че трамплинъ нацапа гащурлякъ...

    17:13 04.03.2026

  • 80 гост

    1 0 Отговор
    Мир ли...всички бомбардирани от Иран арабски държави плюс Турция трябва да започнат бомбардиране на Иран...незабавно...

    17:13 04.03.2026

