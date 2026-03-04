Техеран иска мир? Ирански разузнавателни агенти са дали сигнал за готовност за преговори с ЦРУ

Оперативни служители от на иранското Министерство на разузнаването са дали сигнал за готовност за разговори с Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ) относно възможностите за прекратяване на войната, пише в. "Ню Йорк Таймс", цитиран от БТА.
Предложението е било отправено косвено чрез разузнавателната служба на трета държава. Информацията е потвърдена от представители на страни от Близкия изток и от западна държава, пожелали анонимност. Към момента Белият дом и ЦРУ не са коментирали официално информацията.
Вестникът пише, че съществува скептицизъм дали в краткосрочен план Иран и администрацията на президента Доналд Тръмп действително са готови на компромис или на прекратяване на конфликта.
В същото време постоянният представител на Иран към ООН в Женева заяви, че на този етап преговори със САЩ са невъзможни. Тръмп също заяви, че Техеран е проявил желание за разговори, но според него вече е твърде късно, тъй като американската военна операция срещу Иран ще продължи.
"Ню Йорк Таймс" допълни, че още ден след началото на нападенията, представители на иранското разузнаване са установили косвен контакт с ЦРУ с предложение да се обсъдят условия за прекратяване на конфликта.
Самото предложение, отправено чрез разузнавателната служба на трета страна, повдига и въпроса дали изобщо има ирански представители, които биха могли да сключат споразумение за прекратяване на огъня, при положение че властта в Техеран е силно разклатена и високопоставени фигури от режима са мишена на израелски удари.
Според представители на американската администрация всяко евентуално споразумение за спиране на бомбардировките би трябвало да включва ангажимент от страна на Техеран да се откаже или значително да ограничи своите балистични ракети и ядрената си програма, както и подкрепата си за съюзнически групировки в региона като "Хизбула".
Тръмп е дал за пример посочи ситуацията във Венецуела след залавянето през януари на нейния лидер Николас Мадуро от САЩ. Под заплахата от допълнителен натиск Вашингтон е успял да накара наследника на Мадуро да предостави на САЩ контрол върху износа на венецуелски петрол, без да поставя сериозни условия за политически реформи.
"Това, което направихме във Венецуела, според мен е идеалният сценарий за развитие. Лидерите могат да бъдат сменени", заяви Тръмп в интервю за медията. Ако иранското правителство остане на власт, ключовият въпрос ще бъде дали Тръмп ще успее да намери "по-умерен" събеседник в рамките на иранската власт - човек, който е достатъчно влиятелен, за да води преговори, но не е твърде обвързан с идеологията на режима.
В миналото американски президенти вече са водили преговори с по-умерени представители на иранската политическа система. През 2015 г. Барак Обама сключи споразумение с тогавашния ирански президент, което ограничи ядрената програма на страната в замяна на облекчаване на икономическите санкции.
15:35 04.03.2026
15:37 04.03.2026
15:38 04.03.2026
15:38 04.03.2026
5 Българин
Коментиран от #15, #40
15:38 04.03.2026
6 Българин
Женското корито на реката успокоява мъжкият поток в планината.
сътвори различни Религии да контролират кекса върху планената земя.
като въведе контрол над коритото в реката да не може да управлява потока в планината.
1. При мюзюлманите въведе ред: Принца да има минимум 1000 моми с 1000 корита за управление на потока. Затвори им лицата с "Бурки" и когато ги избира за Кекес не знае коя е тая за да му управлява с корито потока в планината и останалите мъжки същества около принца са едни негови роби - слуги.
2. Християнската Религия беше сътворена да има ЧоВешки Род на земята - Съпруг и Съпруга са равни и децата им получават имена от рода на бащите, дядовците, пра дядовците, пра пра дядовците и следваха тяхната култура, въпреки че женското корито в реката управлява мъжкия поток в планината.
3. При Евреите бе въведено да се женят Съпруг и Съпруга, но децата да онаследяват имена от майката и именно тук Коритото на реката цялостно управлява потока в планината и от мъжкото не остава никаква следа!
Коментиран от #28
15:38 04.03.2026
15:39 04.03.2026
Коментиран от #19
15:40 04.03.2026
9 Сатана Z
15:41 04.03.2026
Бай Дончо Дъмба каза,
преговори Ниет
Бомби ще има до последната Молла
А копета ,вие си вярвайте на руската пропаганда ,
Която последните дни се обряза и прие корана
Колко Ф16 на Сащисаните и Циoниcтите свалихме ?
Копета кажете си опорките не се стеснявайте...
Коментиран от #18, #61
15:41 04.03.2026
Коментиран от #13
15:43 04.03.2026
Коментиран от #24
15:43 04.03.2026
13 Сатана Z
До коментар #11 от "То е ясно":Да, на новия аятолах, да му пожелае успех с мишкуването и дя обменят опит по криеница из мазетата!
Коментиран от #21, #49
15:45 04.03.2026
Коментиран від #66
15:47 04.03.2026
15 Бийк
До коментар #5 от "Българин":Я ми напомни пРoсияните вече 5 година какво правят в Украйна
Да напомням ли как позорно сесeрето се изтегли от Афганистан
Много по-позорно от сащисаните
15:47 04.03.2026
15:48 04.03.2026
17 Поредните непотвърдени
Той и зеления потник иска преговори от 4г. Уж
15:48 04.03.2026
18 отговор
До коментар #10 от "Бийк":над 30 самолета на терористичния режим на Тръмп са свалени
Друго да те интересува;
Васалите на Натаняху скоро ще останат без управление - Бахрейн, Ливан .... скоро и САЩ ...
Коментиран от #23, #31
15:50 04.03.2026
19 Бийк
До коментар #8 от "Сатана Z":Да бе точно така е както го казваш
15:50 04.03.2026
15:50 04.03.2026
21 аz СВО Победа 80
До коментар #13 от "Сатана Z":Един детайл!Бившият Аятолах бил уверен лично от Путин,че е в безопасност и не трябва да се крие в бункерите си.Останалото е история🤣🤣🤣
15:50 04.03.2026
22 До края на март
Последно ще пуснат големите красиви бомби над подземните центрофуги за обогатяване на уран.
Иранската ядрена програма отива в киреча, вкл. ракетите носители.
Може и без преговори да стане цялата работа.
Коментиран от #26
15:51 04.03.2026
23 Бийк
До коментар #18 от "отговор":Иха 30, не са ли 300
Много сте забавни ,безпомощно забавни
15:52 04.03.2026
24 Мурка
До коментар #12 от "Мурка":ще унищожиш ти палката палава
15:55 04.03.2026
25 Ачо
26 Раз ван
До коментар #22 от "До края на март":Нали ги разрушиха последния път, или май уцелиха само външната тоалетна на аятолаха.
Коментиран от #30, #68
15:56 04.03.2026
Коментиран от #51
15:57 04.03.2026
28 И понеже е покъртително т ....о
До коментар #6 от "Българин":Какво точно цитираш ?
Ще ни светнеш ли .
Коментиран от #36, #42
15:58 04.03.2026
16:00 04.03.2026
30 111
До коментар #26 от "Раз ван":А аятолаха къде е ? Има ли нова тоалетна ?
16:01 04.03.2026
31 Забравяш
До коментар #18 от "отговор":11 самолетоносача , 7 подводници , 3 сувалки и 27 бойни слона .
16:02 04.03.2026
32 Владимир Путин, президент
Толкоз можаха американските смешници да издържат !!!
Русия вече Четири Года пабеждава и ще пабеждава още десять. До своя край ☝️😄
Коментиран от #45
16:02 04.03.2026
16:02 04.03.2026
16:03 04.03.2026
16:05 04.03.2026
36 111
До коментар #28 от "И понеже е покъртително т ....о":Писания върху вътрешните стени на тоалетната в ДПБ "Карлуково".
16:05 04.03.2026
37 Бай Дончо псих..ара е голем
Я оня късокракия ПЕН дел ---- У... ЙЛО,..13 год щурмува ДОНБАС и... Пи ЗДЕЦ
Ееееедехееее
16:06 04.03.2026
Днес "пуснли сигнал до ЦРУ" ...
Абе вие явно ни имате за много неумни
16:06 04.03.2026
Коментиран от #48
16:08 04.03.2026
40 Сатана Z
До коментар #5 от "Българин":Не са евреите ,а Лондон.Те са царе в този занаят
16:08 04.03.2026
16:09 04.03.2026
42 КАЗВА ИСТИНАТА
До коментар #28 от "И понеже е покъртително т ....о":Коритото жената планината мъжа. Едните зависими другите свободни. Създаденото е факт от хилядолетия. Ако си чел Библията Корана и еврейското ... Ще разбереш
16:09 04.03.2026
16:10 04.03.2026
16:11 04.03.2026
45 вовка ху ЙЛО...ПЕ дерасИДЕНТ
До коментар #32 от "Владимир Путин, президент":побеждава я,...2 Милиона монголяци Фира и вече. .... 13 год......3 ДНЯ
Ееееедехееее
Нема се сдухваш Пен ДЕЛ
Ееееедехееее
16:11 04.03.2026
Коментиран от #52
16:12 04.03.2026
47 ХИПЕРЗВУК
Коментиран от #50
16:14 04.03.2026
48 Козяк отдел тролове на хранилка
До коментар #39 от "Е нема друарки и другари":За глупави постове не плащаме
16:14 04.03.2026
49 Сатана Z
До коментар #13 от "Сатана Z":Не пиши от мое име, женчо
16:15 04.03.2026
50 Имаше един за загрявка по Тел Авив
До коментар #47 от "ХИПЕРЗВУК":Падна като гръмотевица с много фойерверки от земята. Циркулира на клипче в нета. Нещо като мини-орешник.
16:18 04.03.2026
51 Боби
До коментар #27 от "Антон":И кои са тези чужди медии?Тея които твърдяха че аятолаха е жив и здрав, докато го събираха с лопати ли?
Коментиран от #70
16:19 04.03.2026
52 Без казармен пее ..РАС ,да?
До коментар #46 от "Бесен - Язовец":Хехехехехехе
4860 цели са унищожени за 36 часа... СВО.
65 Висши Чалмаристанци, молли и водачи - Козеловъри... изпарени!!
Садамчо поне издържа...19 ДНИ
АааааааХахахаха
16:19 04.03.2026
16:23 04.03.2026
16:30 04.03.2026
16:30 04.03.2026
16:31 04.03.2026
16:33 04.03.2026
16:34 04.03.2026
16:34 04.03.2026
16:35 04.03.2026
До коментар #10 от "Бийк":ха ха дончо е пуснал мухата,щот не му е удобно да признае,че пак греда,това ще му е краят и на дуета дони нети
16:35 04.03.2026
16:36 04.03.2026
16:37 04.03.2026
16:38 04.03.2026
16:39 04.03.2026
66 си пън
До коментар #14 от "Банго Костя":и по циганин от иранците пъпеш,те не са араби
16:40 04.03.2026
16:40 04.03.2026
68 Разрушиха подземните инсталации
До коментар #26 от "Раз ван":на чалмите, но... повторението е майка на знанието!
За това след края на операцията ще минат Б52 да пуснат от големите бомби.
За финален акорд?
16:42 04.03.2026
Коментиран от #71
16:42 04.03.2026
70 Антон
До коментар #51 от "Боби":Не мога да пускам линкове. Предимно английски са. И два местни в ОАЕ сайта с огромна посещаемост. И според тях почти всички американски бази в залива са извън строя. Говорят за 2 или3 повредени радари за ПВО. Пак според тях американцитв щвли да изтеглят такъв от района на Южна Корея. Пишеха и за въздушен бой над Техеран. Свален е ирански як 130 от озраелски ф35. Следоваъелно все още има действащи летища в Иран. Тези същите пишеха и за 10-на ударени танкери в залива.Предимно американски и англисйки. Имало и някакув руски. Да си забелязъл съшо така че дежурните пудели от западна европа са много сдържани и в действията и изказванията си. Нешо не бързат да помагат на Тръмп. А ти продължавай да живееш това е така защото го казаха по националната телевизия.
16:47 04.03.2026
71 Ааааа
До коментар #69 от "Мишел":Кво ли ще използва Тайван
16:49 04.03.2026
16:51 04.03.2026
16:52 04.03.2026
17:02 04.03.2026
75 От село!
Коментиран от #79
17:05 04.03.2026
17:10 04.03.2026
17:10 04.03.2026
79 604
До коментар #75 от "От село!":Сам срещу всички...мало умник...че и еурогейчуфцити съ включихъ ...че трамплинъ нацапа гащурлякъ...
17:13 04.03.2026
17:13 04.03.2026