Българският футбол се сбогува с Георги Велинов: Последно сбогом на легендата на ЦСКА

Днес българският спортен свят се обля в скръб, изпращайки в последния му път един от най-емблематичните вратари на родния футбол – Георги Велинов. Националният стадион „Васил Левски“ се превърна в място на поклонение, където от 11:00 часа десетки близки, приятели, съотборници и верни фенове сведоха глави в знак на почит към легендата на ЦСКА.

Сред множеството, изпълнено с тъга и спомени, се откроиха имената на редица футболни величия. Валентин Михов, бивш ръководител на ЦСКА и Българския футболен съюз, не скри емоцията си: „Отиде си не само голям спортист, но и прекрасен човек. Имах честта да работя с него – истински професионалист и добър приятел, част от чудесно семейство.“

Христо Стоичков, друг символ на българския футбол, направи трогателна препратка към мрачното време, което съпътстваше церемонията: „Дъждът сякаш отразява нашата болка. Сякаш вчера се сбогувахме с Трифон Иванов, Петър Жеков, Димитър Пенев... Всички те оставиха незаличима следа. Днес отново губим един от нашите. Тежък ден за всички, които делихме съблекалнята и терена.“

Целият настоящ състав на ЦСКА, воден от треньора Христо Янев отдаде последна почит на своята легенда. Организираните привърженици на „червените“, предвождани от Иван Велчев – Кюстендилеца, се включиха в траурната процесия, за да изразят своята признателност и обич към Велинов.

Сбогуването с Георги Велинов не е просто раздяла с велик спортист – това е прощаване с епоха, белязала златните страници на българския футбол. Името му ще остане завинаги изписано със златни букви в историята на ЦСКА и националния отбор.

Поклон пред светлата му памет!

Снимка: БГНЕС

