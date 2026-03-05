Тошко Йорданов: От Иран ни пази само НАТО, нашата ПВО я дадохме на Украйна

Поговорихме си, изискахме информация. Знаете, че има специфична информация, която не мога да кажа, но служебният кабинет не е честен към българските граждани. Не беше честен и към парламента. Това каза пред журналисти председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов след заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет.
Йорданов допълни, че по време на заседанието са се опитали да „шикалкавят“. Той се обърна към журналистите, като каза „за разлика от вас, ние можем да им задаваме въпроси очи в очи и да ги притискаме, и това и направихме.“
Депутатът заяви, че според него много български граждани си задават въпроси заради наличната публична информация за американски самолети на летището в София, както и заради военните действия и напрежението, свързано с Иран.
По думите на Йорданов става въпрос за конфликт, който не е провокиран от България и не е операция на НАТО. Той подчерта, че в подобна ситуация защитата на страната е свързана основно с членството ѝ в Алианса.
„Единствената ни защита е членството ни в НАТО“, каза Йорданов и добави, че българската противовъздушна отбрана е била дарена на Украйна.
Според него в рамките на няколко дни служебното правителство е променило формулировката си за ситуацията – от уверения, че няма проблем, до признаване на по-сериозни рискове.
Депутатът изрази и притеснение от присъствието на самолети на летището в София, като каза, че това не го успокоява. Йорданов допълни, че съществуват рискове за България, свързани с конфликта в Близкия изток и изрази надежда те да останат единствено в икономическата сфера.
1 Индияна
Коментиран от #43
16:22 05.03.2026
2 Ха Ха
16:23 05.03.2026
3 Съвет
Коментиран от #27
16:24 05.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ МОГАТ ВЕЧЕ ДА БЯГАТ В АБУ ДАБИ, И ПОНЕЖЕ НЯМА И ТРАНЗИТНИ ВРЪЗКИ В ДРУГИ ПО - ЕКЗОТИЧНИ ДЕСТИНАЦИИ
......:)
..... ДАНО ТОВА ПРОДЪЛЖИ ДО ИЗБОРИТЕ :)
16:26 05.03.2026
6 хаха
Да си бяхте направили Ко-оП с украинците и сега да правите дронове, прехващачи на дронове, реактивни двигатели за дронове...модификации на ракети и.т.н. и.т.н
Я ходи си смени окендзаните гащи!
Синът на депутата от ИТН Тошко Йроданов -Сибил, получи по бърза писта лиценз за търговия с ток от Комисията за енергийно и водноо регулиране (КЕВР). Това се случи две седмици след като партията на Слави Трифонов обърна палачинката и гласува срещу отпадането на охраната за лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало Бойко Борсиов и делян Пеевски.
Гаранциите на фирмата “Азур Енерджи” са от БАКБ на Цветелина Бориславова, а тя ще оперира от офисите на фирма свързана с жената на наркотафиканта Ивелин Банев – Брендо и застреляния спонсор на ГЕРБ Петър Христов.
Коментиран от #20
16:27 05.03.2026
7 ФАКТ
16:27 05.03.2026
8 ООрана държава
Коментиран от #16
16:27 05.03.2026
9 Фрост
16:27 05.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хохо Бохо
16:29 05.03.2026
12 А члена 4 какво казва
16:29 05.03.2026
13 Винилеров
Коментиран от #19
16:29 05.03.2026
14 Мисит
16:29 05.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Цирокочев
До коментар #8 от "ООрана държава":Много точно казано и напълно вярно.
16:30 05.03.2026
17 Голямата
16:30 05.03.2026
18 Горски
16:31 05.03.2026
19 Скоро
До коментар #13 от "Винилеров":него ще перат !
16:31 05.03.2026
20 Марокев
До коментар #6 от "хаха":Всичко това е напълно вярно.
16:32 05.03.2026
21 ПРОГРЕСИВЕН ПЛЮШКИН
„НИЕ ДАДОХМЕ НАШЕТО ПВО НА УКРАЙНА”
ПРАВИСТИТЕ ДА КАЖАТ
КАТО ИЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ТАЙНА
СЕКРЕТНА ТАЙНА
ИНФОРМАЦИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА....🤔
Коментиран от #31
16:32 05.03.2026
22 Цървул
16:32 05.03.2026
23 Aлфа Bълкът
16:33 05.03.2026
24 Маймун
16:33 05.03.2026
25 аааа
Коментиран от #51
16:33 05.03.2026
26 Георги
16:33 05.03.2026
27 Няма да стане
До коментар #3 от "Съвет":ИНТЕРЕСЪТ клати феса
16:34 05.03.2026
28 на момента
16:34 05.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Абе
16:36 05.03.2026
31 да се прецизират нещата , ДАНС
До коментар #21 от "ПРОГРЕСИВЕН ПЛЮШКИН":именно! това е недопустимо!
16:36 05.03.2026
32 а сега
16:37 05.03.2026
33 Един
16:38 05.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Злобен
16:39 05.03.2026
36 Кой обезоръжи България?
Кой дари българското ПВО на Украйна?
Имената на дарителите ни трябват! Не общи приказки!
Къде са 13бр. военни самолети Су-25, модернизирани през 2021 г. в Белорусия?
Къде са българските ракети С-200 и С-300?
Какво ни е останало в наличност?
Коментиран от #49
16:40 05.03.2026
37 Ама много си проЗт
16:41 05.03.2026
38 социалист -анти капиталист
16:43 05.03.2026
39 Как
16:44 05.03.2026
40 ясновидец
16:45 05.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ицо
Коментиран от #46
16:47 05.03.2026
43 Ти си от аборигените,
До коментар #1 от "Индияна":при това - от не много умните.
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян заради престъпните русофоби в правителството на Борисов, което падна от власт през декември, което е отказало да закупи оригинални планки (предпазители за парогенератора) от РосАтом, а е дало поръчка на някаква българска фирма, която не може да ги произведе със същото качество, като оригиналните и се стига до аварии.
16:47 05.03.2026
44 604
Коментиран от #56
16:47 05.03.2026
45 САЩ
Тръмп направо каза, че САЩ защитават своите съюзници!
Коментиран от #48
16:48 05.03.2026
46 Ръгахте се на Петрохан
До коментар #42 от "Ицо":и резултатите на ППДБ ги видяхме...
16:49 05.03.2026
47 Дориана
16:50 05.03.2026
48 Израел и САЩ - престъпни агресори!
До коментар #45 от "САЩ":Подпалвачи на Третата световна война!
16:50 05.03.2026
49 Тия ракети
До коментар #36 от "Кой обезоръжи България?":са на 60 години и са опасни ве!
По опасни с за персонала, отколкото за врага!
За 5 години Радев напълно спря модернизацията на армията и флота.
Коментиран от #59, #60, #65, #87, #101
16:51 05.03.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 факти
16:51 05.03.2026
53 Циркаджия
16:52 05.03.2026
54 бай Бончо
16:52 05.03.2026
55 Просто
16:52 05.03.2026
56 Да , така е
До коментар #44 от "604":напълно подкрепям.
16:53 05.03.2026
57 Тити
16:53 05.03.2026
58 механик
16:53 05.03.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Гарантирано от ГЕРБ
Подарихме всичко на Наркомана Зеленски
и вече Нямаме ПВО.
Нямаме нито С-75, нито С125, нито С-200,
Нито С-300 - Нищо нямаме!
Дебилите наречени Политици -
Правителството на ГЕРБ
и Депутати оголиха напълно България!
Коментиран от #69, #75, #83
16:55 05.03.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 възмутен
16:56 05.03.2026
64 Иванчо
16:56 05.03.2026
65 Тези ракети
До коментар #49 от "Тия ракети":са опасни само за без мозъчни предатели.
Защо не са опасни за окраинците!?:)))
16:57 05.03.2026
66 ърл джоунс
16:58 05.03.2026
67 Долен лъжец и манипулатор!
16:59 05.03.2026
68 Българина от минало време
17:00 05.03.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 логично
17:02 05.03.2026
71 Стига вече
17:02 05.03.2026
72 Не разбрал
17:02 05.03.2026
73 ЕСССР
17:03 05.03.2026
74 Ей маймуняк
17:04 05.03.2026
75 Така е
До коментар #61 от "Гарантирано от ГЕРБ":А натовският ни въздухар с две годишни тренировки във военновъздушната школа "Максуел", при мулатките в щата Алабама, САЩ, под зоркия надзор на ЦРУ, мълча като триморски пингвин, "винаги в синергия с дневния ред на САЩ", както се врече на Байдън през юли 2021 година...
17:05 05.03.2026
76 Този го оставете на сол , без вода ..
Невменяеми са цялата " Куку-партия"!!!
17:05 05.03.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 665
Коментиран от #94
17:08 05.03.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Тъпак
Нато ни има за подлоги, заради продажните политици
17:08 05.03.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Тракиец 🇺🇦
17:10 05.03.2026
83 4567
До коментар #61 от "Гарантирано от ГЕРБ":Комплекси С-300 пазят и сега София и ... ГЕРБ. На Украйна дадохме дефектни ракети за тези комплекси, за да си ги ремонтират, щото и те са ги произвеждали навремето. А джуджето лъже щото иначе Сарафов ще подгони Сибил.
Коментиран от #90, #100
17:10 05.03.2026
84 Уха
17:11 05.03.2026
85 Дедушка
17:12 05.03.2026
86 Азис
17:13 05.03.2026
87 Ама защо трият, а!?
До коментар #49 от "Тия ракети":Защото защитават семплите ти лъжи.
17:13 05.03.2026
88 коментатор
17:14 05.03.2026
89 Дедушка
17:15 05.03.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Тъпа ушанка
Коментиран от #97
17:16 05.03.2026
93 Койдазнай
Коментиран от #95
17:16 05.03.2026
94 Питай окраинците
До коментар #78 от "665":Те имат повече мозък от теб и ще ти обяснят.
17:18 05.03.2026
95 Този рефрен на предателите
До коментар #93 от "Койдазнай":вече се изтърка. манипулирай с нещо по-умно.
17:19 05.03.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Ами свали я от главата си!
До коментар #92 от "Тъпа ушанка":Вече е пролет!:))))
17:21 05.03.2026
98 Дедушка
Коментиран от #99
17:24 05.03.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Aлфа Bълкът
До коментар #83 от "4567":Иран и те имат С300 – нашето по-добре, ако може да го преработят за борба с градушката.
17:28 05.03.2026
101 604
До коментар #49 от "Тия ракети":За твойте 2 меки леви китки всичку е сложну и стару....дръж ги отсзад там им е мястоту
17:30 05.03.2026
102 Ти си за за скраб бе Дебил
До коментар #69 от "Абе":Ти си за за скраб бе ДебилГерберски.
17:32 05.03.2026
103 Дзак
17:33 05.03.2026