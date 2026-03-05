Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тошко Йорданов: От Иран ни пази само НАТО, нашата ПВО я дадохме на Украйна

Тошко Йорданов: От Иран ни пази само НАТО, нашата ПВО я дадохме на Украйна

5 Март, 2026 16:21 2 113 103

Според него в рамките на няколко дни служебното правителство е променило формулировката си за ситуацията – от уверения, че няма проблем, до признаване на по-сериозни рискове

Тошко Йорданов: От Иран ни пази само НАТО, нашата ПВО я дадохме на Украйна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поговорихме си, изискахме информация. Знаете, че има специфична информация, която не мога да кажа, но служебният кабинет не е честен към българските граждани. Не беше честен и към парламента. Това каза пред журналисти председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов след заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Йорданов допълни, че по време на заседанието са се опитали да „шикалкавят“. Той се обърна към журналистите, като каза „за разлика от вас, ние можем да им задаваме въпроси очи в очи и да ги притискаме, и това и направихме.“

Депутатът заяви, че според него много български граждани си задават въпроси заради наличната публична информация за американски самолети на летището в София, както и заради военните действия и напрежението, свързано с Иран.

По думите на Йорданов става въпрос за конфликт, който не е провокиран от България и не е операция на НАТО. Той подчерта, че в подобна ситуация защитата на страната е свързана основно с членството ѝ в Алианса.

„Единствената ни защита е членството ни в НАТО“, каза Йорданов и добави, че българската противовъздушна отбрана е била дарена на Украйна.

Според него в рамките на няколко дни служебното правителство е променило формулировката си за ситуацията – от уверения, че няма проблем, до признаване на по-сериозни рискове.

Депутатът изрази и притеснение от присъствието на самолети на летището в София, като каза, че това не го успокоява. Йорданов допълни, че съществуват рискове за България, свързани с конфликта в Близкия изток и изрази надежда те да останат единствено в икономическата сфера.


България
  • 1 Индияна

    22 28 Отговор
    На кой не му е ясно още защо се спира АЕЦ ? ИМАМЕ ПРЯКА ЗАПЛАХА ЗА УДАРИ ПО ЦЕНТРАЛАТА ! Ако работи риска от контролирано спиране може да стане ОПАСЕН . Затова в най критичните моменти , когато пряко се удря по чужда ДЪРЖАВА в пряко участие на нашата СТРАНА, реакторите се извеждат ! Другото са лакъртии за ИНДИАНЦИ И АБОРИГЕНИ , които са на най ниско ниво на съзнанието ! 😎

    Коментиран от #43

    16:22 05.03.2026

  • 2 Ха Ха

    76 10 Отговор
    Африканския кога ще го махате вече че става бананен!?

    16:23 05.03.2026

  • 3 Съвет

    68 7 Отговор
    Факти, спрете да публикувате простотиите на и т.н.

    Коментиран от #27

    16:24 05.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    33 9 Отговор
    НАЙ - ХУБАВОТО Е ЧЕ ШЕБЕЦИТЕ ОТ ОПГ СИК
    НЕ МОГАТ ВЕЧЕ ДА БЯГАТ В АБУ ДАБИ, И ПОНЕЖЕ НЯМА И ТРАНЗИТНИ ВРЪЗКИ В ДРУГИ ПО - ЕКЗОТИЧНИ ДЕСТИНАЦИИ
    ......:)
    ..... ДАНО ТОВА ПРОДЪЛЖИ ДО ИЗБОРИТЕ :)

    16:26 05.03.2026

  • 6 хаха

    37 7 Отговор
    Ти пък кога си имал пво бе човекоподобно г0мно такова?
    Да си бяхте направили Ко-оП с украинците и сега да правите дронове, прехващачи на дронове, реактивни двигатели за дронове...модификации на ракети и.т.н. и.т.н
    Я ходи си смени окендзаните гащи!

    Синът на депутата от ИТН Тошко Йроданов -Сибил, получи по бърза писта лиценз за търговия с ток от Комисията за енергийно и водноо регулиране (КЕВР). Това се случи две седмици след като партията на Слави Трифонов обърна палачинката и гласува срещу отпадането на охраната за лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало Бойко Борсиов и делян Пеевски.

    Гаранциите на фирмата “Азур Енерджи” са от БАКБ на Цветелина Бориславова, а тя ще оперира от офисите на фирма свързана с жената на наркотафиканта Ивелин Банев – Брендо и застреляния спонсор на ГЕРБ Петър Христов.

    Коментиран от #20

    16:27 05.03.2026

  • 7 ФАКТ

    7 9 Отговор
    с НАТО отзад не мее страх ич

    16:27 05.03.2026

  • 8 ООрана държава

    47 4 Отговор
    Колкото и да квичите, скимтите и да се дерете по всяка възможна тема, няма да откинете от 1-ния %. Напишете книга за най бързо провалените политици в историята. Магарешки изкара по дълго от вас, а е същия клоун

    Коментиран от #16

    16:27 05.03.2026

  • 9 Фрост

    33 3 Отговор
    Този от всичко взе да разбира!

    16:27 05.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хохо Бохо

    47 4 Отговор
    Ти беше част от управляващите когато подарихте ракетите. Помниш ли бе оран гутан?

    16:29 05.03.2026

  • 12 А члена 4 какво казва

    26 5 Отговор
    Тошев, ами вие я дадохте бе, кво хленчиш, за избори ли се стягам. Сега ни мази члена 5 от Конвенцията. И другите членове ни вардят голата ду...

    16:29 05.03.2026

  • 13 Винилеров

    37 4 Отговор
    Мършояд сина ти пере милиони. А ние пво одавна нямаме че да сме я дали. Мазен измамник. Вън сте от парламента. Чалгарска измет

    Коментиран от #19

    16:29 05.03.2026

  • 14 Мисит

    20 9 Отговор
    Дарителите,,, са национални предатели , Директно,, о.Белене!

    16:29 05.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Цирокочев

    7 10 Отговор

    До коментар #8 от "ООрана държава":

    Много точно казано и напълно вярно.

    16:30 05.03.2026

  • 17 Голямата

    13 4 Отговор
    "ценност" сега да не би около НАТО да се гласи да се усуква ? Какъвто е компетентен , снажен , можещ , дискретен , мъжествен и смел - баш за там ! И винаги си върви с махленските интриги !

    16:30 05.03.2026

  • 18 Горски

    17 5 Отговор
    Докато двамата хитреци Бойчето и Шиши са се покрили като плъхове по въпросите на войната на нашите стратегически СОЮЗНИЦИ в Иран, Радев вече направи непоправимите си грешки. И той като Йотова и други успя да прецени че виновници са не Янките и Израел, ами Иранския народ, който вече получи сатанински поздрави. Тръмп и Натаняху могат единствени в света да решават кой да има ядрени бомби, кой да има оръжие за отбрана, кой да ползва благата на собствените си богатства, щото векове наред те са били крадени. И докато Испания, една от бившите колониални сили изправи ръст пред главозамаяният Тръмп, наш Радев наведе покорна глава. Няма кой да гласува нито за скрити, нито за явни подлоги. Ние нямаме нужда повече от тези циркове, където имаме претенции за най-лудите поне в Европа. Нямаме нужда от 240 депутати в парламент, когато 83 милионна Германия има само 700 човечета, а Унгария с 9.6 милиона само 200.

    16:31 05.03.2026

  • 19 Скоро

    10 3 Отговор

    До коментар #13 от "Винилеров":

    него ще перат !

    16:31 05.03.2026

  • 20 Марокев

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    Всичко това е напълно вярно.

    16:32 05.03.2026

  • 21 ПРОГРЕСИВЕН ПЛЮШКИН

    14 4 Отговор
    АМИ САМОТО ИЗКАЗВАНЕ НА ФИГ.1☝.....цитат
    „НИЕ ДАДОХМЕ НАШЕТО ПВО НА УКРАЙНА”
    ПРАВИСТИТЕ ДА КАЖАТ
    КАТО ИЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ТАЙНА
    СЕКРЕТНА ТАЙНА
    ИНФОРМАЦИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА....🤔

    Коментиран от #31

    16:32 05.03.2026

  • 22 Цървул

    13 6 Отговор
    Когато поставяте да ви управляват продажници , това ви очаква . Без ракети , без суверенитет , без храна ,без бъдеще .

    16:32 05.03.2026

  • 23 Aлфа Bълкът

    26 2 Отговор
    Тошко като го гледам, не е лошо момче, ама не е трябвало да напуска село.

    16:33 05.03.2026

  • 24 Маймун

    20 3 Отговор
    Вие чалгарите от първата и втората сглобка нали ходихте в крайната да обещавате и да подаравяте.

    16:33 05.03.2026

  • 25 аааа

    16 13 Отговор
    Какво ПВО сме дали на украйна бе? Старите руски боклуци които ги имат и Иран и станаха на части за 2 часа :)?

    Коментиран от #51

    16:33 05.03.2026

  • 26 Георги

    23 3 Отговор
    тоя противният, нали помни, че те бяха част от първото правителство подарявало на Украйна оръжие, гориво и ПВО

    16:33 05.03.2026

  • 27 Няма да стане

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Съвет":

    ИНТЕРЕСЪТ клати феса

    16:34 05.03.2026

  • 28 на момента

    8 3 Отговор
    „Единствената ни защита е членството ни в НАТО“, каза Йорданов и добави, че българската противовъздушна отбрана е била дарена на Украйна...................ако това е вярно да се търси отговорност. веднага!!!!!!!!!!!!!!!!!

    16:34 05.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Абе

    11 6 Отговор
    Африкански искайте оставката и на дъртия запрянов пак се изложихте - има такива негодници на МВР и Земеделският искахте -б-к-уци вън от парламента

    16:36 05.03.2026

  • 31 да се прецизират нещата , ДАНС

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "ПРОГРЕСИВЕН ПЛЮШКИН":

    именно! това е недопустимо!

    16:36 05.03.2026

  • 32 а сега

    3 2 Отговор
    КАК ТАКА НЯМА - трябва да има оне два разчета, наи така говориха - Козлудуй, София,

    16:37 05.03.2026

  • 33 Един

    8 4 Отговор
    Нали всичко давахте за Украйна?Преди години дадоха и танковете на Македония.Сега ще треперене заради шепа идиоти.

    16:38 05.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Злобен

    6 1 Отговор
    жужак

    16:39 05.03.2026

  • 36 Кой обезоръжи България?

    17 7 Отговор
    Българската противовъздушна отбрана е дарена на Украйна.

    Кой дари българското ПВО на Украйна?

    Имената на дарителите ни трябват! Не общи приказки!

    Къде са 13бр. военни самолети Су-25, модернизирани през 2021 г. в Белорусия?

    Къде са българските ракети С-200 и С-300?

    Какво ни е останало в наличност?

    Коментиран от #49

    16:40 05.03.2026

  • 37 Ама много си проЗт

    10 0 Отговор
    Абе пич, много си тъп! ВЪрни се там да си свириш, или каквото правеше при Чахалгарите!

    16:41 05.03.2026

  • 38 социалист -анти капиталист

    11 0 Отговор
    Тошко върни парите на хората от двойния ток . Мислиш , че ще ти се размине ли ?

    16:43 05.03.2026

  • 39 Как

    12 1 Отговор
    Нищо не става от дългия Уйчиндолски чалгаджия , и от ниския му слуга!

    16:44 05.03.2026

  • 40 ясновидец

    11 2 Отговор
    Айде сега Тоше , обади се Тахарев ,Манол , Кирчо и другите , вземайте по една прашка и бягайте да пазите въздушното пространство .Мислихте да се изнасяте в Дубай , а то какво стана ?

    16:45 05.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ицо

    2 3 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    Коментиран от #46

    16:47 05.03.2026

  • 43 Ти си от аборигените,

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Индияна":

    при това - от не много умните.

    Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян заради престъпните русофоби в правителството на Борисов, което падна от власт през декември, което е отказало да закупи оригинални планки (предпазители за парогенератора) от РосАтом, а е дало поръчка на някаква българска фирма, която не може да ги произведе със същото качество, като оригиналните и се стига до аварии.

    16:47 05.03.2026

  • 44 604

    10 2 Отговор
    НИКОЙ НЕ НИ ПАЗИ И НИКОГА НЕ НИ Е ПАЗИЛ! ВСЕКИ САМ СЕ ПАЗИ! НАБИЙТЕ СИ ГО В КУХИТЕ ЖЕНДЪРСТКИ УМНОКРАСИВИЙ КРЪТУНИ! И ако стане нещо ние ще сме в окопите не елита...

    Коментиран от #56

    16:47 05.03.2026

  • 45 САЩ

    3 0 Отговор
    ясно дадоха да се разбере, че Европа, Близкият изток и Средна Азия влизат в тяхната зона на интереси!
    Тръмп направо каза, че САЩ защитават своите съюзници!

    Коментиран от #48

    16:48 05.03.2026

  • 46 Ръгахте се на Петрохан

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ицо":

    и резултатите на ППДБ ги видяхме...

    16:49 05.03.2026

  • 47 Дориана

    6 4 Отговор
    Тошо Йорданов отново изпълнява поръчките на Борисов и Пеевски да всява страх и паника в обществото с политическа предизборна цел.Служебното правителство си работи много спокойно ши отговорно. Това, че Борисов, Пеевски и Слави Трифонов искат да компроментират и фалшифицират изборите с цел политическо оцеляване и защита на корупцията , мафията и олигархията си е техен проблем. ИТН ще бъдат изхвърлени от Парламента падат надолу под 1 % и дори губят субсидия. Ето за това е тяхното агресивно поведение, което ги прави жалки.

    16:50 05.03.2026

  • 48 Израел и САЩ - престъпни агресори!

    6 0 Отговор

    До коментар #45 от "САЩ":

    Подпалвачи на Третата световна война!

    16:50 05.03.2026

  • 49 Тия ракети

    1 5 Отговор

    До коментар #36 от "Кой обезоръжи България?":

    са на 60 години и са опасни ве!

    По опасни с за персонала, отколкото за врага!
    За 5 години Радев напълно спря модернизацията на армията и флота.

    Коментиран от #59, #60, #65, #87, #101

    16:51 05.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 факти

    4 0 Отговор
    Докъде ни докарахте!!! Господ да ни е на помощ!!!

    16:51 05.03.2026

  • 53 Циркаджия

    5 1 Отговор
    Кой знае на ква къса каишка го държат, да плямпа глупости.

    16:52 05.03.2026

  • 54 бай Бончо

    5 0 Отговор
    Закрихте казармата нали ? Имахме си ракетни войски и тн. Социализма бил лош , а аз грешка на социализма не виждам .Свалихо точно тези които искаха да крадат от общото и видяхте какво стана .

    16:52 05.03.2026

  • 55 Просто

    8 0 Отговор
    Не мога да ги понасям тия долни и бездушни същества!

    16:52 05.03.2026

  • 56 Да , така е

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "604":

    напълно подкрепям.

    16:53 05.03.2026

  • 57 Тити

    4 0 Отговор
    Тошреее ние отдавна нямаме войска.

    16:53 05.03.2026

  • 58 механик

    3 0 Отговор
    Тоз глУпак не знае че никога не сме имали такова .

    16:53 05.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Гарантирано от ГЕРБ

    9 2 Отговор
    Олеле, ко ша праим сега, като
    Подарихме всичко на Наркомана Зеленски
    и вече Нямаме ПВО.
    Нямаме нито С-75, нито С125, нито С-200,
    Нито С-300 - Нищо нямаме!
    Дебилите наречени Политици -
    Правителството на ГЕРБ
    и Депутати оголиха напълно България!

    Коментиран от #69, #75, #83

    16:55 05.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 възмутен

    3 0 Отговор
    Тошко , това е признание , че не може да вършите работа . Предлагам да си върнете заплатите и без друго вземате пари , който не заслужавате . Викайте някой около 50 -55 годишен който е служил във ракетни и ВВС , берем ви каже какво се прави в подобни ситуации .

    16:56 05.03.2026

  • 64 Иванчо

    4 2 Отговор
    Абе Тошееее, Тоше, как да ти се обясни, та белким ти светне някъде, че не ставаш за политик? Толкова се напъваш, слугуваш на Мумията, че придоби някаква разпознаваемост по софийските улици, ама, само за подигравки... Разбираем си, правиш го да поутедиш децата си, ама си разпръснати книжни конфети, хигиенистите ще ги изметът сутринта

    16:56 05.03.2026

  • 65 Тези ракети

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "Тия ракети":

    са опасни само за без мозъчни предатели.

    Защо не са опасни за окраинците!?:)))

    16:57 05.03.2026

  • 66 ърл джоунс

    8 0 Отговор
    Ей сега е момента , Тагарев и останалите , които пратиха оръжието ни на Украйна , да бъдат изправени на съд ! Крайно време е да станем държава !

    16:58 05.03.2026

  • 67 Долен лъжец и манипулатор!

    4 3 Отговор
    Срам нямате! Вземате пари за долни лъжи и манипулации, за да всявате страх у народа, за да не си позволи да гласува за някой, различен от мафията!

    16:59 05.03.2026

  • 68 Българина от минало време

    5 2 Отговор
    Синчето ще ни продава ток , Магаданс ще се погрижат за отбраната !

    17:00 05.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 логично

    3 0 Отговор
    Народен съд ! Изчистваме се от вас , конфискуваме ви заграбеното и започваме на чисто ,иначе закриваме.

    17:02 05.03.2026

  • 71 Стига вече

    2 2 Отговор
    Нямали най накрая в това, което е останало като държава да се намерят смели хора и да се потърсят права според закона на такива безумни манипулации, които този човек говори. А и в последно време, ако се заведат дела със сигурност ще се влачи по съдебни дела до пенсия. Срам и позор!

    17:02 05.03.2026

  • 72 Не разбрал

    0 0 Отговор
    Аз нищо не съм давал.

    17:02 05.03.2026

  • 73 ЕСССР

    3 2 Отговор
    Тошко Африкански ,Иран не воюва с България ,така че никой не ни заплашва !!!

    17:03 05.03.2026

  • 74 Ей маймуняк

    3 3 Отговор
    Не само НАТО ни пази, също и Костя Копейкин ни пази, в казармата е бил ракетчик и ги разбира тия работи, а пък Цончо може да изпее "Велик е нашият войник", цялата, без да му се запотят очилата.

    17:04 05.03.2026

  • 75 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Гарантирано от ГЕРБ":

    А натовският ни въздухар с две годишни тренировки във военновъздушната школа "Максуел", при мулатките в щата Алабама, САЩ, под зоркия надзор на ЦРУ, мълча като триморски пингвин, "винаги в синергия с дневния ред на САЩ", както се врече на Байдън през юли 2021 година...

    17:05 05.03.2026

  • 76 Този го оставете на сол , без вода ..

    6 2 Отговор
    иначе няма отърване от такава из-мет!!!
    Невменяеми са цялата " Куку-партия"!!!

    17:05 05.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 665

    4 2 Отговор
    Нашите 40 годишни с300 как свалят балистична ракета със среден обсег не е много ясно. Всъщност никак.

    Коментиран от #94

    17:08 05.03.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Тъпак

    2 0 Отговор
    Нищо не ни пази!
    Нато ни има за подлоги, заради продажните политици

    17:08 05.03.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Тракиец 🇺🇦

    4 2 Отговор
    А ОТ САЩ И ИЗРАЕЛ КОЙ ТЕ ПАЗИ БЕ МЪ.РШО НЕАДЕКВАТНА ЧАЛГАРСКА ? КОК ТЕ ПАЗИ ОТ ЦИОНИСТИТЕ БЕ ИЗ.РОД

    17:10 05.03.2026

  • 83 4567

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Гарантирано от ГЕРБ":

    Комплекси С-300 пазят и сега София и ... ГЕРБ. На Украйна дадохме дефектни ракети за тези комплекси, за да си ги ремонтират, щото и те са ги произвеждали навремето. А джуджето лъже щото иначе Сарафов ще подгони Сибил.

    Коментиран от #90, #100

    17:10 05.03.2026

  • 84 Уха

    2 0 Отговор
    Тоше я иди в Африка. Търси доктори да ти лекуват хемороидите па ги докарай да излекуват и Шефа на дивана.

    17:11 05.03.2026

  • 85 Дедушка

    4 2 Отговор
    Извинявайти чи са намествам, русията коги жъ внедрява еврото, че те рублите веч само за интимното място стават?

    17:12 05.03.2026

  • 86 Азис

    1 2 Отговор
    Сус бре! Мълчи! Зелен нарко ще ни пази!

    17:13 05.03.2026

  • 87 Ама защо трият, а!?

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Тия ракети":

    Защото защитават семплите ти лъжи.

    17:13 05.03.2026

  • 88 коментатор

    4 1 Отговор
    Докато такива като Тошко са депутати , държавата ще е на такова дередже .Как мислите , че Тошко ще опази вас и семействата ви , какъв капацитет има той , каква експетриза ? Всеки може да пише смешки откраднати от фейса и редактирани ......

    17:14 05.03.2026

  • 89 Дедушка

    0 0 Отговор
    Че то мое ли сравниш нашто ПВО със НАТО?

    17:15 05.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Тъпа ушанка

    2 2 Отговор
    Неграмотния Тошко пак ръси мозък.

    Коментиран от #97

    17:16 05.03.2026

  • 93 Койдазнай

    1 2 Отговор
    ПВО то на България са остатъци от НРБ. Срещу ракети идващи от Иран, ефективността му е между нула и минус безкрайност.

    Коментиран от #95

    17:16 05.03.2026

  • 94 Питай окраинците

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "665":

    Те имат повече мозък от теб и ще ти обяснят.

    17:18 05.03.2026

  • 95 Този рефрен на предателите

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Койдазнай":

    вече се изтърка. манипулирай с нещо по-умно.

    17:19 05.03.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ами свали я от главата си!

    0 2 Отговор

    До коментар #92 от "Тъпа ушанка":

    Вече е пролет!:))))

    17:21 05.03.2026

  • 98 Дедушка

    2 1 Отговор
    Тоя само разединява нацията, да им растат ушите на русофилите! Що разединяваш нацията бе, смешник? Само сeляните ги кръщават Тошко!

    Коментиран от #99

    17:24 05.03.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "4567":

    Иран и те имат С300 – нашето по-добре, ако може да го преработят за борба с градушката.

    17:28 05.03.2026

  • 101 604

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Тия ракети":

    За твойте 2 меки леви китки всичку е сложну и стару....дръж ги отсзад там им е мястоту

    17:30 05.03.2026

  • 102 Ти си за за скраб бе Дебил

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Абе":

    Ти си за за скраб бе ДебилГерберски.

    17:32 05.03.2026

  • 103 Дзак

    0 0 Отговор
    Още един, който от страх ще годи с каска!

    17:33 05.03.2026

