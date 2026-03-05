Тошко Йорданов: От Иран ни пази само НАТО, нашата ПВО я дадохме на Украйна

Поговорихме си, изискахме информация. Знаете, че има специфична информация, която не мога да кажа, но служебният кабинет не е честен към българските граждани. Не беше честен и към парламента. Това каза пред журналисти председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов след заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Йорданов допълни, че по време на заседанието са се опитали да „шикалкавят“. Той се обърна към журналистите, като каза „за разлика от вас, ние можем да им задаваме въпроси очи в очи и да ги притискаме, и това и направихме.“

Депутатът заяви, че според него много български граждани си задават въпроси заради наличната публична информация за американски самолети на летището в София, както и заради военните действия и напрежението, свързано с Иран.

По думите на Йорданов става въпрос за конфликт, който не е провокиран от България и не е операция на НАТО. Той подчерта, че в подобна ситуация защитата на страната е свързана основно с членството ѝ в Алианса.

„Единствената ни защита е членството ни в НАТО“, каза Йорданов и добави, че българската противовъздушна отбрана е била дарена на Украйна.

Според него в рамките на няколко дни служебното правителство е променило формулировката си за ситуацията – от уверения, че няма проблем, до признаване на по-сериозни рискове.

Депутатът изрази и притеснение от присъствието на самолети на летището в София, като каза, че това не го успокоява. Йорданов допълни, че съществуват рискове за България, свързани с конфликта в Близкия изток и изрази надежда те да останат единствено в икономическата сфера.