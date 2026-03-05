Новини
България »
Всички градове »
Главен комисар Емил Пармаков поема ръководството на Главна дирекция "Национална полиция"

Главен комисар Емил Пармаков поема ръководството на Главна дирекция "Национална полиция"

5 Март, 2026 16:27 939 2

  • емил пармаков-
  • началник-
  • главна дирекция национална полиция

От септември 2022 година до момента той бе заместник-директор на ГДНП

Главен комисар Емил Пармаков поема ръководството на Главна дирекция "Национална полиция" - 1
Снимка: МВР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев от вчера - 4 март, главен комисар Емил Пармаков е временно преназначен на длъжност директор на Главна дирекция "Национална полиция", съобщиха от пресцентъра на МВР.

От септември 2022 година до момента той бе заместник-директор на ГДНП. Новият ръководител на Националната полиция бе представен пред служителите ѝ лично от заместник-министър Иван Анчев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Пред състава на ГДНП зам.-министър Анчев отбеляза, че най-важното е заедно да работим така, че да гледаме в очите децата и родители си с достойнство.

Изпълняващият длъжността главен секретар заяви, че отговорността за провеждане на законосъобразни и честни избори е на целия състав на МВР и е вменена от закона. Той допълни, че в тази връзка ръководството на МВР е решило да гласува доверие на главен комисар Пармаков и екипа, който той ще си избере.

На свой ред главен комисар Емил Пармаков благодари за оказаното му доверие да ръководи Главна дирекция "Национална полиция" и заяви готовност да продължи активна работа по заложените приоритети на МВР и правителството.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 6 Отговор
    Комисар пармак-бюрек.

    16:59 05.03.2026

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Провокаторът се подмазва по свой начин!

    17:32 05.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол