Гришо: Няма да лъжа, много е трудно да се завърна

5 Март, 2026 15:46 483 3

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Човек трябва да се опитва да живее с лекота

Гришо: Няма да лъжа, много е трудно да се завърна - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров призна, че му е много трудно да се завърне в професионалния спорт, след като разкъса гръден мускул на Уимбълдън.

"Опитвам се да намеря пътя обратно, няма да лъжа, много е трудно", заяви пред YouTube канала "Больше" Димитров.

"Винаги се опитвам да намеря положителната страна на всяка ситуация. Даже когато се сблъсквам с неприятни неща като моята травма. Отне ми няколко седмици да осъзная какво ми се е случило и бе тъжно. Но пък ми даде нови предизвикателства, с каквито не се бях сблъсквал в кариерата си. Отидох няколко пъти на ваканция, а никога не съм почивал толкова в живота си.

Можех да бъда себе си и това ме промени отвътре в положителен план - сега живея с различни цели, възприятия и опит. Просто ще се опитвам да правя каквото мога. И да поддържам тялото си. Всичко идва на приливи и отливи. Човек трябва да се опитва да живее с лекота, добави Григор.

Довечера българинът се завръща на корта в Индиън Уелс, където негов съперник на старта ще бъде Теренс Атман.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха Ха

    0 0 Отговор
    Няма страшно Гришо, щом междукрачния мускул не те предал още!

    16:08 05.03.2026

  • 2 Бостанжия

    0 0 Отговор
    Знам...знам...стой си там у Монако!
    Ти ,България отдавна я ...забрави...

    16:09 05.03.2026

  • 3 Айзомби

    0 0 Отговор
    Няма страшно , пий си ракията и дупчи квото ти падне и тва е.Кво още ще бягаш след тая топка.Направи си 1 ремонт , сложи си 1 хубава дограма с изолация да потваш жените вътре и тва е.

    16:11 05.03.2026

