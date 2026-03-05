Гришо: Няма да лъжа, много е трудно да се завърна

Григор Димитров призна, че му е много трудно да се завърне в професионалния спорт, след като разкъса гръден мускул на Уимбълдън.

"Опитвам се да намеря пътя обратно, няма да лъжа, много е трудно", заяви пред YouTube канала "Больше" Димитров.

"Винаги се опитвам да намеря положителната страна на всяка ситуация. Даже когато се сблъсквам с неприятни неща като моята травма. Отне ми няколко седмици да осъзная какво ми се е случило и бе тъжно. Но пък ми даде нови предизвикателства, с каквито не се бях сблъсквал в кариерата си. Отидох няколко пъти на ваканция, а никога не съм почивал толкова в живота си.

Можех да бъда себе си и това ме промени отвътре в положителен план - сега живея с различни цели, възприятия и опит. Просто ще се опитвам да правя каквото мога. И да поддържам тялото си. Всичко идва на приливи и отливи. Човек трябва да се опитва да живее с лекота, добави Григор.

Довечера българинът се завръща на корта в Индиън Уелс, където негов съперник на старта ще бъде Теренс Атман.