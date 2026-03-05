Рилдо се завърна в групата на Левски за мача с Лудогорец

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 24-ия кръг на efbet Лига срещу Лудогорец. Двубоят на стадион „Хювефарма Арена“ е в четвъртък, 5 март от 18:30 часа.
Извън състава остават контузените Мустафа Сангаре и Карл Фабиен. Завръща се Рилдо.
Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Стипе Вуликич, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Радослав Кирилов, Хуан Переа.
