Ловеч напусна първенството

ФК Ловеч преустановява участие в Северозападната Трета лига, обявиха от клуба. Ръководството е изпратило писмо до Зоналния съвет на БФС, с което уведомява за действията си.

Ето решението на Спортно техническата комисия на СТК към ЗС на БФС Велико Търново:

"Относно постъпило писмо на 04.03.2026 г. от ръководството на СФК „Ловеч“ гр. Ловеч и заявка за прекратяване на участие в първенствата на Трета лига „Северозападна“ група и юноши младша възраст за сезон 2025/2026 г., СТК взе решение: На основание чл. 9, ал./6/ – Отбор, напуснал Трета лига, се счита за изпаднал и през следващия сезон може да се състезава в съответната група от по-долното ниво, без право участие в квалификации за попълване състава на група от Трета лига в продължение на една спортно-състезателна година.

На основание чл. 24, ал./11/, буква/б/ от Наредба за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2025/2026 г. – преди и след започването на втория полусезон – резултатите от играните от него до този момент срещи се запазват, а за следващите му срещи се присъжда загуба при резултат от 3:0 в полза на отборите, с които следва да играе по програма".