Новите зарядни станции на BYD приличат на бензиностанции… и работят толкова бързо

BYD започна да тества на живо зашеметяваща мрежа за „Flash Charging“ с мощност 1500 kW в родния си град Шенжен. Представена на 5 март по време на мащабно технологично изложение, тази система от второ поколение е напълно преосмислена концепция за „пит стопа“ на електромобилите, проектирана да постигне съотношение 1:1 с времето, необходимо за пълнене на резервоара с гориво.

Отказвайки се от традиционното разположение на паркоместата, новите станции на BYD са с тюркоазени Т-образни портали, които позволяват на шофьорите да преминават през тях като през традиционна бензиностанци. Кабелите са с водно охлаждане и са окачени отгоре, което неутрализира теглото им и не им позволява да се влачат по земята. Изградена на базата на 1000 V архитектура, системата е способна да добави 400 км пробег за точно пет минути или приблизително 2 километра пробег за всяка секунда, през която колата е включена.

За да се справи с този поток от електричество, автомобилът се нуждае от нещо повече от стандартна батерия. Достъпът до демонстрационните обекти в Шенжен понастоящем е ограничен до избрани модели, носещи нов знак „Flash Charge“ на задната част.

Елитният клуб включва новоизлезлия флагмански седан Seal 08, Tang 9, Song Ultra и премиум варианти от марките Denza (Z9 GT) и Fang Cheng Bao. Процесът на зареждане се управлява от специално приложение за Flash Charging, което позволява автоматично включване и зареждане. Тестерите съобщават, че зареждането започва в рамките на 10 секунди след свързване, без да са необходими QR кодове или ръчни стъпки за плащане.

Инженерите на BYD твърдят, че 1500 kW зареждане променя фундаменталната математика на дизайна на електромобилите. Ако можете да „зареждате“ за пет минути, не се нуждаете от тежка и скъпа батерия с капацитет 1000 км. Можете да изберете по-малък и по-лек вариант, който подобрява управляемостта и ефективността на автомобила, без да жертва полезността при дълги разстояния.

BYD има за цел да изгради 4000 самостоятелно управлявани станции, като партньорските мрежи (включително Sinopec и Shell) се очаква да увеличат общия брой на станциите до над 15 000 мегавата в цялата страна. До края на 2026 година се планира специално разгръщане на 3000 станции за бързо зареждане, за да се подкрепи пускането на луксозната марка Denza в ЕС и Обединеното кралство.

За да се избегне претоварване на местната електропреносна мрежа, всяка станция е оборудвана с система за съхранение на енергия в батерии (BESS). Тези масивни буферни батерии се зареждат бавно от електропреносната мрежа и след това „изстрелват“ енергията си в автомобила по време на тези петминутни импулси с висока интензивност.