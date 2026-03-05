Новини
Новите зарядни станции на BYD приличат на бензиностанции… и работят толкова бързо

5 Март, 2026 16:52 868 9

Очаква се навлизането им и в Европа

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

BYD започна да тества на живо зашеметяваща мрежа за „Flash Charging“ с мощност 1500 kW в родния си град Шенжен. Представена на 5 март по време на мащабно технологично изложение, тази система от второ поколение е напълно преосмислена концепция за „пит стопа“ на електромобилите, проектирана да постигне съотношение 1:1 с времето, необходимо за пълнене на резервоара с гориво.

Отказвайки се от традиционното разположение на паркоместата, новите станции на BYD са с тюркоазени Т-образни портали, които позволяват на шофьорите да преминават през тях като през традиционна бензиностанци. Кабелите са с водно охлаждане и са окачени отгоре, което неутрализира теглото им и не им позволява да се влачат по земята. Изградена на базата на 1000 V архитектура, системата е способна да добави 400 км пробег за точно пет минути или приблизително 2 километра пробег за всяка секунда, през която колата е включена.

За да се справи с този поток от електричество, автомобилът се нуждае от нещо повече от стандартна батерия. Достъпът до демонстрационните обекти в Шенжен понастоящем е ограничен до избрани модели, носещи нов знак „Flash Charge“ на задната част.

Елитният клуб включва новоизлезлия флагмански седан Seal 08, Tang 9, Song Ultra и премиум варианти от марките Denza (Z9 GT) и Fang Cheng Bao. Процесът на зареждане се управлява от специално приложение за Flash Charging, което позволява автоматично включване и зареждане. Тестерите съобщават, че зареждането започва в рамките на 10 секунди след свързване, без да са необходими QR кодове или ръчни стъпки за плащане.

Инженерите на BYD твърдят, че 1500 kW зареждане променя фундаменталната математика на дизайна на електромобилите. Ако можете да „зареждате“ за пет минути, не се нуждаете от тежка и скъпа батерия с капацитет 1000 км. Можете да изберете по-малък и по-лек вариант, който подобрява управляемостта и ефективността на автомобила, без да жертва полезността при дълги разстояния.

BYD има за цел да изгради 4000 самостоятелно управлявани станции, като партньорските мрежи (включително Sinopec и Shell) се очаква да увеличат общия брой на станциите до над 15 000 мегавата в цялата страна. До края на 2026 година се планира специално разгръщане на 3000 станции за бързо зареждане, за да се подкрепи пускането на луксозната марка Denza в ЕС и Обединеното кралство.

За да се избегне претоварване на местната електропреносна мрежа, всяка станция е оборудвана с система за съхранение на енергия в батерии (BESS). Тези масивни буферни батерии се зареждат бавно от електропреносната мрежа и след това „изстрелват“ енергията си в автомобила по време на тези петминутни импулси с висока интензивност.


  • 1 честен ционист

    5 3 Отговор
    Ганчо ще строи батерии, за да зарежда батерии, колко ефективно само, а разликата в КПД-то нали се сещате кой поема със сметките си.

    16:55 05.03.2026

  • 2 Слънчасалия

    1 3 Отговор
    Излитам, излитам, излитам за Китай!

    17:12 05.03.2026

  • 3 Спаркаджия

    1 3 Отговор
    Почвам да се притеснявам с тази голяма батерия близо до тялото. Някои хора даже не искат да си държат телефона в спалнята.

    Коментиран от #5

    17:15 05.03.2026

  • 4 Димов

    1 2 Отговор
    Загубите при това зареждане са над 10 %,за 1500 квт това са 150 квт,за 6 минути са 15 квтч,които плаща потребителя.

    17:29 05.03.2026

  • 5 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Спаркаджия":

    Проблемът с телефона са микровълните, а не батерията.

    17:29 05.03.2026

  • 6 Димов

    2 1 Отговор
    За 5 минути пълня резервоара и после мога да карам 800 километра.Китайците предлагат за 5 минути само 400 километра.Този факт се представя като 1/1 съотношение на зареждането с бензин.По китайската математика 800/400 е равно на 1/1.По класическата математика е 2/1.Да не говорим,че има коли с по големи резервоари и пробег 1200 километра.

    Коментиран от #7, #9

    17:40 05.03.2026

  • 7 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Димов":

    Китайците предлагат пробег, само ако си благонадежден. Ако не си, ще одиш пеш.

    17:47 05.03.2026

  • 8 незнайко

    1 0 Отговор
    Бавно зареждане на буферите и бързо разреждане не променя необходимата енергия от мрежата ако такава не достига ! Всичко се свежда до колко електропреносната мрежа може да достави ! Проблеми ще има и това на всеки е ясно ! Никъде не се говори за това какво ще правим с батериите които ще свършат жизнения си цикъл след 20 години примерно ! Мисля си, че тогава целите автомобили ще отиват задължително за СКРАП !

    17:49 05.03.2026

  • 9 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Димов":

    Да, ама електрическата може да ти отнеме и само секунди за да я заредиш! 10 секунди вечерта, да я включиш към контакта и 10 секунди сутринта да я изключиш! Бензиновата така не може, нали?

    17:51 05.03.2026