14 партии и 10 коалиции влизат в предизборната битка

Изтече срокът за регистрацията на партии и коалиции, които искат да участват на предсрочните парламентарни избори на 19 април. По данни на Централната избирателна комисия, документи за участие са подали 15 партии и 12 коалиции. След като една партия е оттеглила заявлението си, а на две коалиции е отказана регистрация, окончателният брой на участниците е 14 партии и 10 коалиции (общо 24 формации).
Сред тях са всички парламентарно представени формации, както и тази на Румен Радев - "Прогресивна България".
На първия редовен брифинг на Централната избирателна комисия председателят на комисията Камелия Нейкова подчерта, че подготовката за изборите за 52-ро Народно събрание на 19 април е започнала още преди издаването на указа на президента.
Матева съобщи, че всички 31 районни комисии са назначени, но само в две е постигнато съгласие между партиите. В останалите 29 назначенията са служебни. Към момента има 4 жалби срещу съставите на РИК в Русе, Пловдив-област (17-и район), Търговище и Силистра, които се разглеждат от Върховния административен съд.
По отношение на машинното гласуване, Росица Матева съобщи, че държавата разполага с общо 12 837 машини. Те са закупувани на части: 9600 броя през февруари 2021 г., последвани от още 1600 и 1637 броя по-късно същата година. Тя увери, че бройката е напълно достатъчна, тъй като на национални избори никога не са били използвани повече от 10 000 устройства едновременно. Машините се съхраняват в частен склад под охраната на МВР и ДАНС.
До 17 март е срокът за регистрация на кандидатските листи, а предизборната кампания започва в полунощ на 20 март. Съставите на секционните избирателни комисии ще са ясни до 24 март, тъй като това е крайната дата за назначаването им.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
16:47 05.03.2026
2 ГЕРБ И ППДБ
Коментиран от #6
16:55 05.03.2026
Коментиран от #4
16:57 05.03.2026
17:13 05.03.2026
17:14 05.03.2026
17:16 05.03.2026
17:27 05.03.2026
17:32 05.03.2026
17:38 05.03.2026
17:40 05.03.2026
17:41 05.03.2026
17:50 05.03.2026