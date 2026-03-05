Новини
14 партии и 10 коалиции влизат в предизборната битка

14 партии и 10 коалиции влизат в предизборната битка

5 Март, 2026 16:41 907 13

Една партия оттегли заявлението си за регистрация в ЦИК, на две коалиции било отказано

Мария Атанасова

Изтече срокът за регистрацията на партии и коалиции, които искат да участват на предсрочните парламентарни избори на 19 април. По данни на Централната избирателна комисия, документи за участие са подали 15 партии и 12 коалиции. След като една партия е оттеглила заявлението си, а на две коалиции е отказана регистрация, окончателният брой на участниците е 14 партии и 10 коалиции (общо 24 формации).

Сред тях са всички парламентарно представени формации, както и тази на Румен Радев - "Прогресивна България".

На първия редовен брифинг на Централната избирателна комисия председателят на комисията Камелия Нейкова подчерта, че подготовката за изборите за 52-ро Народно събрание на 19 април е започнала още преди издаването на указа на президента.

Матева съобщи, че всички 31 районни комисии са назначени, но само в две е постигнато съгласие между партиите. В останалите 29 назначенията са служебни. Към момента има 4 жалби срещу съставите на РИК в Русе, Пловдив-област (17-и район), Търговище и Силистра, които се разглеждат от Върховния административен съд.

По отношение на машинното гласуване, Росица Матева съобщи, че държавата разполага с общо 12 837 машини. Те са закупувани на части: 9600 броя през февруари 2021 г., последвани от още 1600 и 1637 броя по-късно същата година. Тя увери, че бройката е напълно достатъчна, тъй като на национални избори никога не са били използвани повече от 10 000 устройства едновременно. Машините се съхраняват в частен склад под охраната на МВР и ДАНС.

До 17 март е срокът за регистрация на кандидатските листи, а предизборната кампания започва в полунощ на 20 март. Съставите на секционните избирателни комисии ще са ясни до 24 март, тъй като това е крайната дата за назначаването им.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много малко

    4 2 Отговор
    Веднъж бяха 80 и нагоре.

    16:47 05.03.2026

  • 2 ГЕРБ И ППДБ

    4 4 Отговор
    ще се срутят на тия избори.

    И двете партии клекнаха пред Радев и ще бъдат наказани!

    Радев и ППДБ ще управляват с подкрепата на Борисов и Доган.
    Радев ще захлеби и БСП, МЕЧ , Величие и Възраждане с постове в администрацията. Така ще ги привлече.

    Предстоят години на застой и кражби!

    Коментиран от #6

    16:55 05.03.2026

  • 3 Да подкрепим опозицията

    6 3 Отговор
    Възраждане и ДПС!

    Всички останали са с Радев.

    Коментиран от #4

    16:57 05.03.2026

  • 4 Ти всички

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да подкрепим опозицията":

    ги изкара ТИМаджии. Абсурд!

    17:13 05.03.2026

  • 5 ДЕДО ВИ ЛИБЕН

    4 0 Отговор
    и аз искам в нороднуту х събирание

    17:14 05.03.2026

  • 6 Не позна

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ГЕРБ И ППДБ":

    Ако някой реши да управлява при Радев, ортак на групировката ТИМ, това ще е краят на кариерата му. Радев ще го спасят финансово Божков и Бобоковите да бяга в Дубай, другите – кой?

    17:16 05.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    1 1 Отговор
    В САЩ партиите са: 2

    17:27 05.03.2026

  • 9 Много сте бре

    1 0 Отговор
    Как ще ви изхранваме,
    щото много ядете,
    всички сте с наднормено тегло.

    17:32 05.03.2026

  • 10 Ами , какво добро

    1 0 Отговор
    Видяхме от тях !?. Връщам им го огън да ги гори …

    17:38 05.03.2026

  • 11 пешо

    3 0 Отговор
    всичко иска да е депутат на никой не му се работи

    17:40 05.03.2026

  • 12 Прокопи

    2 0 Отговор
    Много хора искат да оправят милата ни Родина, бре.🤣🤣🤣

    17:41 05.03.2026

  • 13 Яяяяяя

    0 0 Отговор
    Защо е този цирк?ненаяли се

    17:50 05.03.2026

