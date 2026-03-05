Диджеят Давид Гета тайно стана баща за 4-и път (СНИМКИ)

Световноизвестният френски диджей и продуцент Давид Гета стана баща за четвърти път. Музикантът и неговата партньорка, кубинският модел и актриса Джесика Ледон, посрещнаха второто си общо дете – момче, което ще носи името Скайлър.

Новината за раждането беше съобщена лично от 56-годишния артист в социалните мрежи, където той публикува снимки от семейството си и определи събитието като „най-красивата тайна, която някога сме пазили“. Двамата с Ледон са заедно от повече от десетилетие и през 2023 г. станаха родители за първи път, когато се роди синът им Циан.

Гета има още две деца от предишния си брак с френската мениджърка Кати Лоб – син Тим, на 22 години, и дъщеря Анджи, на 18. Двойката се раздели през 2014 г. след над две десетилетия брак.

През последните години Давид Гета продължава да бъде една от най-влиятелните фигури в световната електронна музика. Носителят на няколко награди „Грами“ остава сред най-слушаните диджеи в глобалните стрийминг платформи, а редица негови проекти – включително колаборации с изпълнители като Бебе Рекса, Сиа и Ким Петрас – оглавяват международни класации.