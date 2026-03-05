Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Диджеят Давид Гета тайно стана баща за 4-и път (СНИМКИ)

Диджеят Давид Гета тайно стана баща за 4-и път (СНИМКИ)

5 Март, 2026 16:58 703 2

  • давид гета-
  • диджей-
  • баща-
  • дете-
  • бебе-
  • син

Момченцето се казва Скайлър

Диджеят Давид Гета тайно стана баща за 4-и път (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Световноизвестният френски диджей и продуцент Давид Гета стана баща за четвърти път. Музикантът и неговата партньорка, кубинският модел и актриса Джесика Ледон, посрещнаха второто си общо дете – момче, което ще носи името Скайлър.

Новината за раждането беше съобщена лично от 56-годишния артист в социалните мрежи, където той публикува снимки от семейството си и определи събитието като „най-красивата тайна, която някога сме пазили“. Двамата с Ледон са заедно от повече от десетилетие и през 2023 г. станаха родители за първи път, когато се роди синът им Циан.

Гета има още две деца от предишния си брак с френската мениджърка Кати Лоб – син Тим, на 22 години, и дъщеря Анджи, на 18. Двойката се раздели през 2014 г. след над две десетилетия брак.

През последните години Давид Гета продължава да бъде една от най-влиятелните фигури в световната електронна музика. Носителят на няколко награди „Грами“ остава сред най-слушаните диджеи в глобалните стрийминг платформи, а редица негови проекти – включително колаборации с изпълнители като Бебе Рекса, Сиа и Ким Петрас – оглавяват международни класации.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам аз

    2 0 Отговор
    автора, колко да е тайно?

    17:00 05.03.2026

  • 2 А бе

    0 0 Отговор
    Който може,го може!

    17:20 05.03.2026