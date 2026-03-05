Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Войната в Иран: ще се включат ли и хутите?

Войната в Иран: ще се включат ли и хутите?

5 Март, 2026 19:05 823 31

  • иран-
  • хути-
  • израел-
  • йемен-
  • хизбула

След атаките на САЩ и Израел срещу Иран шиитските милиции на хутите от Йемен заплашиха с отмъщение. Дали в региона предстои следваща ескалация?

Войната в Иран: ще се включат ли и хутите? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Как реагират хутите на нападенията на САЩ и Израел срещу Иран? Засега шиитските милиции от Йемен се въздържат, въпреки обявиха, че при подобен сценарий ще се задействат. Но поне към този момент положението не изглежда взривоопасно, макар и да е напрегнато.

Хутите, които се наричат Ansar Allah, в превод "Помощници на Бога", контролират големи части от Северен и Западен Йемен от 2014 година насам, включително столицата Сана. През 2015 година тяхното настъпление предизвика интервенция на водена от Саудитска Арабия коалиция. Последвалата война доведе до над 150 000 жертви, сочат данните на ООН. През 2022 година се установи примирие, но Йеман фактически е разделен. През януари 2024 година хутите отново бяха определени от САЩ за терористична организация.

По време на войната в Газа те нападаха както Израел, така и търговски кораби в Червено море и в Аденския залив - едно от най-важните търговски трасета в света. Атаките трябваше да демонстрират солидарност с Хамас и едновременно да окажат натиск върху Израел и неговите съюзници. САЩ, Великобритания и Израел многократно реагираха с въздушни удари срещу цели на хатите.

"Иранският режим се бори за оцеляване"

Сега въпросът е дали в хода на нападенията срещу Иран милициите отново ще предизвикат ескалация. "От контраударите, които предприема иранският режим, се вижда, че наистина става дума за борба за оцеляване", коментира експертът по Близкия изток Томас Фолк от германската фондация "Конрад Аденауер".

Неговото мнение е, че в тази ситуация Техеран се опитва да активира своята мрежа от регионални съюзници като Хизбула, която вече нападна Израел. "Ако режимът сметне, че в случая става дума за последната му битка, ще положи всички усилия да включи в нея всички свои партньори", казва Фолк. Сред тях са и хутите.

Но не е сигурно, че те ще реагират, казва Абдулгани ал Ириани от Центъра за стратегически проучвания в Сана. "В тази конфронтация хутите няма да играят никаква роля", казва той. Тяхната стратегическа придадена стойност досега се е състояла в това "да сеят смут по поръчка на Иран и същевременно да осигуряват на Иран възможността да отхвърля отговорността за това". Щом сега самият Иран действа открито, този модел губи значението си.

Ограничени символични стъпки

В краткосрочен план обаче военни действия не са изключени. "Много военни съоръжения на хутите бяха разрушени от американските удари миналото лято", обяснява Томас Фолк. Въпреки това те са "все така силни, че най-малкото още няколко седмици да могат да атакуват цели в региона". Това се отнася най-вече за нападенията с ракети и дронове, както и за атаките срещу корабоплаването.

Ал Ириани от своя страна очаква ограничени стъпки. "Те могат да осъществят символични акции, но не и истински сериозни атаки", смята той. В момента движението се опитва в много по-голяма степен да подсигури позициите си. Зад кулисите има опити Саудитска Арабия отново да бъде подтикната към преговори. "Все пак мисля, че Израел може да ги нападне, което ще ги накара да действат", казва Ал Ириани. Т.е. ескалацията може да бъде предизвикана и отвън.

"Иран не бива да се подценява"

Ако Иран бъде отслабен трайно, това ще има преки последствия и за хутите, казва Томас Фолк. "Ако режимът бъде отстранен или силно отслабен, така че повече да не представлява заплаха, това в средносрочен план ще доведе и до отслабване на неговите проксита, в това число и на хутите."

Без иранските финанси, оръжейни доставки и идеологическа подкрепа милициите биха изгубили един от стожерите на своята сила. Тогава международната общност би могла "още по-последователно да настъпи срещу хутите".

Ал Ириани обаче изтъква, че Иран не бива да бъде отписван преждевременно. Дори отслабен, Техеран "ще играе роля в региона и след тази война". Същевременно според него е вероятно бъдещият политически нов ред в региона да ограничи подкрепата на Иран за хутите. "Мисля, че в бъдеще те няма да получават много подкрепа от Иран. Това може да ги накара да преговарят за честно и балансирано мирно споразумение в Йемен."

Прагматични отстъпки въпреки идеологическата твърдост

Ал Ириани изтъква и значението на вътрешните динамики. Според него войната ще измести към периферията всички умерени сили. А тъй като организацията на хутите е доминирана от войнствени лидери, извършването на реформи би било трудно. По-възможен е сценарий, при който хутите ще запазят идеологическата си твърдост, но в политически план ще направят прагматични отстъпки, за да укрепят властта си в Йемен. "Това бигарантирало оцеляването на организацията и би запазило нейното значение."

Томас Фолк говори в този контекст за "импулс" за целия регион, тъй като "дестабилизиращите недържавни играчи" биха могли да бъдат отслабени до такава степен, "че да станат контролируеми поне в средносрочен план".

Автор: Керстен Книп


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли

    6 6 Отговор
    Ще, ще...

    Коментиран от #7

    19:08 05.03.2026

  • 2 име

    10 2 Отговор
    Недейте, че съвсем ще стане не решето железния купол и всичко под него.

    19:09 05.03.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 12 Отговор
    само да не се включат местните копеи , че тогава на САЩ им е разказана играта

    Коментиран от #24, #25

    19:09 05.03.2026

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    10 4 Отговор
    Хутите са добри хора.Пуснаха нашите моряци.

    Коментиран от #18, #30

    19:09 05.03.2026

  • 5 Сатана Z

    8 2 Отговор
    "ще се включат ли и хутите?"

    Не бе,ще чакат д дойдат Турците

    19:10 05.03.2026

  • 6 Естествено

    9 2 Отговор
    техен основен враг е кравата.

    19:10 05.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Атина Палада

    10 3 Отговор
    САЩ не можеха да се оправят с хутите,които им думкаха корабите,тръгнали срещу Иран:) Ма.ло.ум.ници..

    Коментиран от #22

    19:11 05.03.2026

  • 10 хаха

    3 10 Отговор
    Ама кой го интересуват някакви си наркозаивисими шимпанзета ве?

    ХАХАХА!
    Байганьовците продължават да творят глупости...

    19:11 05.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хъ хъ хъ

    7 1 Отговор
    Важното е че героите от КСИР видяха сметката на бясното клепоухо псе.

    19:15 05.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дано се включат, че да

    2 4 Отговор
    бъдат приключени и те

    19:15 05.03.2026

  • 15 Ше се включат

    3 5 Отговор
    И ония...12 ЛЕПИЛАРА и друсалки от МОЧАта
    Ееееедехееее
    Ше цаливат КУ РАна и ше борят империализма

    19:15 05.03.2026

  • 16 хаха

    3 4 Отговор
    Хат (Catha edulis) е най-употребяваният и социално приет наркотик в Йемен. Това е вечнозелен храст, чиито листа се дъвчат, за да се получи стимулиращ и еуфоричен ефект, подобен на, но по-слаб от амфетамина.

    Широко разпространено разпространение: Смята се, че до 80% от възрастните (90% от мъжете и 50–73% от жените) употребяват хат ежедневно.

    Ватнишките подлоги пак са се разгрухтяли нещо. ХАХАХА

    Коментиран от #21

    19:16 05.03.2026

  • 17 Нормално

    4 4 Отговор
    Терорестичния режим на аятоласите в агонията си вкючват свичките си проксита чрез, които от десетелетия ираския режим изнасящи тероризам и дестабилизиращи света

    19:16 05.03.2026

  • 18 Така, така

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Срещу огромен откуп, приспаднат от твоята пенсия и на другите пенсии. Копейките не платиха нищо: те са на социални помощи

    19:17 05.03.2026

  • 19 ОЧЕВИДНО ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС

    1 4 Отговор
    Се отлага.

    19:19 05.03.2026

  • 20 Хути,мути

    3 2 Отговор
    Всичко ще бъде заличено.

    19:19 05.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тва за ..13 год щурм на Донбас

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    И Селото ПОКРОВСК, ли думаш, тра. .ВЕРС?!?
    Ееееедехееее
    И то си от 3 ДНЕВНИТЕ... ПЛОСКОЗЕМЦИ...
    Ееееедехееее

    19:21 05.03.2026

  • 23 Експерт

    0 0 Отговор
    А бедуините?Ще се включат ли?

    19:21 05.03.2026

  • 24 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Коце Циганина ще си пуска брада.

    19:21 05.03.2026

  • 25 Котето още не

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    е усетило че мъжкият му влиза много дълбоко и болезнено.

    19:22 05.03.2026

  • 26 Ицо

    2 0 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    19:22 05.03.2026

  • 27 Танкер със зелева чорба

    0 0 Отговор
    Анализите на Дойче веле обикновено са по теми, от които и понятие си нямат. Както обикновено. А може и мисирките да са преписали грешно.

    19:24 05.03.2026

  • 28 хутите са страхливи зайци

    1 0 Отговор
    само крият, стрелят по някой кораб веднъж в годината и после изчезват за следващите две години

    😉

    19:25 05.03.2026

  • 29 Уса

    0 0 Отговор
    Нека се включат да освободят напрежението

    19:25 05.03.2026

  • 30 абе не са много добри

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    хора, пирати и терористи са си

    19:26 05.03.2026

  • 31 Банго Костя

    0 0 Отговор
    Всички цигани от иранското посолство да бъдат изгонени в Русия,а посолството закрито.

    19:29 05.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания