Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Баскетбол »
Стана ясен съставът на националния отбор за квалификациите на ЕвроБаскет

Стана ясен съставът на националния отбор за квалификациите на ЕвроБаскет

5 Март, 2026 18:59 349 1

  • таня гатева-
  • национален отбор-
  • баскетбол-
  • eвробаскет 2027

На "лъвиците" предстоят домакинства срещу Азербайджан на 11 март и срещу Украйна на 14-ти в зала "Колодрума", Пловдив, както и гостуване на Черна гора в Бар на 17 март

Стана ясен съставът на националния отбор за квалификациите на ЕвроБаскет - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на женския национален отбор на България Таня Гатева е готова със състава, който ще се подготвя за мачовете от следващия игрови прозорец на квалификациите за EвроБаскет 2027, съобщава Българска федерация по баскетбол. На "лъвиците" предстоят домакинства срещу Азербайджан на 11 март и срещу Украйна на 14-ти в зала "Колодрума", Пловдив, както и гостуване на Черна гора в Бар на 17 март.

Националките ще имат тренировки в зала "Колодрума" на 9 март, като втората от тях - от 18:00 часа ще бъде открита за медии. Билетите за домакинствата на женския национален отбор в Пловдив са в продажба. Входът ще бъде свободен за деца до 12 години, както и за организираните баскетболни школи.

Женският национален отбор на България е с баланс от 3-0 в своята група Е на пресявките, където е еднолично начело в класирането.

"Българската федерация по баскетбол кани всички фенове да подкрепят националния отбор и да превърнат "Колодрума" в истинска крепост. Подкрепата от трибуните е ключова за продължаването на победната серия и за успешния път към ЕвроБаскет 2027", добавят от федерацията.

Състав на националния отбор:
Борислава Христова
Гергана Иванова
Карина Константинова
Катрин Стоичкова
Радостина Христова
Преслава Колева
Ивана Бонева
Деница Манолова
Димана Костова
Валерия Алексиева
Илияна Георгиева
Кайла Хилсман
Стефани Костович


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Всички сайтове пишат официалното изявление на чешката спасителна служба, само Вие, не.
    Публикувахте измислена статия за световен заговор, пък историята е друга.

    19:10 05.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове