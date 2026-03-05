Димитър Кузманов се класира на четвъртфинал в Гърция

Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос, Гърция, с награден фонд 56 700 евро.

32-годишният българин, който е поставен под номер 8, победи французина Робин Бертран с 6:2, 7:5 за малко под два часа игра.

Кузманов осъществи три пробива в първия сет срещу само един на съперника, затваряйки го за 39 минути. Във втората част, която беше далеч по-оспорвана, Бертран проби още при първото подаване на българина, но той веднага успя да върне брейка. Последва нов пробив при 4:3 в полза на Кузманов, който обаче беше върнат от французина още в следващия гейм.

На третия си мачбол Кузманов успя да приключи срещата и да си осигури участие в четвъртфиналната фаза, където ще се изправи срещу победителя от мача между първия поставен Лоренцо Джустино (Италия) и квалификанта Бувайсар Гадамаури (Белгия).

Антъни Генов ще играе полуфинал в турнира на двойки, след като заедно с Фин Бас (Великобритания) отстраниха британците Конър Томпсън и Марк Уайтхаус с 6:4, 6:4.

Тандемът на 24-годишния българин проби още в първия гейм на първия сет, а това беше достатъчно, за да поведат в общия резултат. Във втората част Генов и Бас изостанаха с 0:2, но отговориха с четири поредни гейма, за да поведат с 4:2, а до края не бяха поднесени нови изненади.

В полуфиналната си среща те ще очакват победителя от мача, противопоставящ британците Том Хандс и Хари Уенделкън, и Марио Мансия Диес (Испания) и Адриа Сориано Барера (Колумбия).