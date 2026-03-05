ЦСКА 1948 разгроми безобразно слаб Локомотив насред Пловдив

ЦСКА 1948 разби Локомотив Пловдив с 5:0 в двубой от 24-ия кръг на efbet Лига. Автогол на Лукас Риан (14) даде преднина на гостите, а след това Флориен Кребс (42) удвои. Мамаду Диало (50) направи резултата класически. Елиас Франко (80) покачи след точно изпълнение на дузпа. Същото стори и Атанас Илиев (84) отново от бялата точка за крайния резултат.

Срещата започна с едноминутно мълчание в памет на легендата Георги Велинов.

В 14-ата минута гол за ЦСКА 1948 беше отменен. Елиас Франко беше изведен сам срещу Милосавлиевич. Последва много неточен удар на нападателя, който обаче се отби в крака на Лукас Риан и топката влезе във вратата. Страничният съдия вдигна флага си за засада на Франко, а след намесата на ВАР стана ясно, че ситуацията е била редовна и попадението бе зачетено.

В 20-ата минута Фредерик Масиел надцени възможностите си и опита технични действия в средата на терена. След това той подаде топката към нападателя на Локомотив Цварц, който нанесе мигновен удар, но покрай вратата. Минути по-късно се откри нова добра възможност за домакините. Кова беше намерен в наказателното поле, но заложи на силата и прати топката в трибуна Бесика.

В 42-рата минута ЦСКА 1948 удвои преднината си. Франко навърза Риан, а след това и Тодор Павлов, след което подаде в наказателното поле. Там Кребс бе напълно свободен и стреля силно. С помощта на рикошет в крака на Мартин Русков топката влезе неспасяемо във вратата на Милосавлиевич.

В началото на второто полувреме наставникът на Локомотив Душан Косич предприе смяна. Той извади от игра Жулиен Лами, а на негово място включи Франциско Политино. Домакините стигнаха до корнер, при който Умарбаев центрира много добре, но Севи Идриз стреля крайно неточно от дъгата на наказателното поле.

В 50-ата минута резултатът стана класически. ЦСКА 1948 проведе атака по десния фланг. Фредерик Масиел отправи задължаващао центриране в наказателното поле, при което Мамау Диало просто трябваше да постави главата си, за да се разпише. Нападателят стори точно това и така резултатът набъбна до 3:0.

Георги Чорбаджийски също се появи в игра и се отчете с един неточен удар в 61-рвата минута. Шест минути по-късно Локо можеше да намали изоставането си. Центриране от десния фланг беше отклонено от Аксел Велев, но на втора греда Политино не внимаваме и стреля твърде слабо с глава, за да затрудни Петър Маринов.

В 70-ата минута Чорбаджийски влезе добре към средата на терена, след което насочи удара си към обратния ъгъл на вратата, но и този път стреля в аут. В 80-ата минута Хосе Карлос Мартинес Гарсон засече центриране от корнер, но топката излезе в аут. Секунди по-късно ЦСКА 1948 получи дузпа.

В 80-ата минута Марто Бойчев нахлу на скорост в наказателното поле. Последва контакт между него, Миха Търдан и Лукас Риян, което доведе до дузпа. Зад топката застана Елиас Франко, който затвърди добрата си игра с гол.

В 84-ата минута станахме свидетели на втора дузпа за ЦСКА 1948. Този път Борислав Цонев бе фаулиран в наказателното поле от младия Денис Кирашки. Зад топката застана бившият играч на Ботев Пловдив Атанас Илиев, който прати вратаря в другия ъгъл с безпощаден изстрел.