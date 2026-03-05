Израел заплаши Бейрут с разрушения като тези в Газа

Крайнодесният израелски министър на финансите Бецалел Смотрич заплаши днес южните предградия на ливанската столица Бейрут, които са бастион на проиранското шиитско движение "Хизбула", с разрушения като тези в ивицата Газа, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Много скоро Дахие (южното предградие на Бейрут, бел. АФП) ще прилича на Хан Юнис", заяви Смотрич в комуникационното приложение "Телеграм", имайки предвид големия град в южната част на ивицата Газа, който бе опустошен във войната, започнала с атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Израелската армия, която се сражава срещу "Хизбула" в Ливан, призова днес жителите на южното предградие на Бейрут "незабавно" да се евакуират, за да оцелеят.

Израелските сили, които заедно със САЩ атакуваха Иран в събота, започнаха масирано да бомбардират Ливан в нощта на неделя срещу понеделник, като поразяват обекти и позиции на "Хизбула". Ливанското шиитско движение откри огън срещу Израел, за да "отмъсти" за смъртта на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, който бе убит при удар в Техеран.

"Хизбула" направи грешка, за която ще си плати скъпо. Удряме главата на октопода в Иран и в същото време ще отрежем неговото пипало "Хизбула". Искахте да стоварите ада върху нас, а го навлякохте върху вас самите", заяви Смотрич.

Израелската армия призова по-рано днес жителите на южните предградия на Бейрут, една от крепостите на проиранската групировка "Хизбула", където живеят стотици хиляди хора, да се евакуират незабавно, предаде Франс прес.

"Спешно предупреждение към жителите" на южните предградия: "спасете живота си и се евакуирайте незабавно от домовете си", заяви в "Екс" говорителят на израелската армия на арабски език, полковник Авихай Адрае, като предложи на населението маршрути за придвижване на север и изток.

"Забранено е да се движите на юг. Всяко движение на юг може да застраши живота ви", добави говорителят.

Жителите на южните предградия на ливанската столица Бейрут се евакуират панически този следобед след призива на израелската армия за евакуация на целия район, констатираха журналисти от AФП.

Скоро след израелското предупреждение към жителите да се евакуират възможно най-бързо от южните предградия, там се чу интензивна стрелба. В покрайнините на южните предградия се образуваха огромни задръствания, посочва Франс прес.