Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Израел »
Израел заплаши Бейрут с разрушения като тези в Газа

Израел заплаши Бейрут с разрушения като тези в Газа

5 Март, 2026 19:18 605 18

  • ливан-
  • израел-
  • бейрут-
  • иран-
  • хизбула-
  • бецалел смотрич

Израелската армия, която се сражава срещу "Хизбула" в Ливан, призова жителите на южното предградие на Бейрут "незабавно" да се евакуират, за да оцелеят

Израел заплаши Бейрут с разрушения като тези в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крайнодесният израелски министър на финансите Бецалел Смотрич заплаши днес южните предградия на ливанската столица Бейрут, които са бастион на проиранското шиитско движение "Хизбула", с разрушения като тези в ивицата Газа, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Много скоро Дахие (южното предградие на Бейрут, бел. АФП) ще прилича на Хан Юнис", заяви Смотрич в комуникационното приложение "Телеграм", имайки предвид големия град в южната част на ивицата Газа, който бе опустошен във войната, започнала с атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Израелската армия, която се сражава срещу "Хизбула" в Ливан, призова днес жителите на южното предградие на Бейрут "незабавно" да се евакуират, за да оцелеят.

Израелските сили, които заедно със САЩ атакуваха Иран в събота, започнаха масирано да бомбардират Ливан в нощта на неделя срещу понеделник, като поразяват обекти и позиции на "Хизбула". Ливанското шиитско движение откри огън срещу Израел, за да "отмъсти" за смъртта на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, който бе убит при удар в Техеран.

"Хизбула" направи грешка, за която ще си плати скъпо. Удряме главата на октопода в Иран и в същото време ще отрежем неговото пипало "Хизбула". Искахте да стоварите ада върху нас, а го навлякохте върху вас самите", заяви Смотрич.

Израелската армия призова по-рано днес жителите на южните предградия на Бейрут, една от крепостите на проиранската групировка "Хизбула", където живеят стотици хиляди хора, да се евакуират незабавно, предаде Франс прес.

"Спешно предупреждение към жителите" на южните предградия: "спасете живота си и се евакуирайте незабавно от домовете си", заяви в "Екс" говорителят на израелската армия на арабски език, полковник Авихай Адрае, като предложи на населението маршрути за придвижване на север и изток.

"Забранено е да се движите на юг. Всяко движение на юг може да застраши живота ви", добави говорителят.

Жителите на южните предградия на ливанската столица Бейрут се евакуират панически този следобед след призива на израелската армия за евакуация на целия район, констатираха журналисти от AФП.

Скоро след израелското предупреждение към жителите да се евакуират възможно най-бързо от южните предградия, там се чу интензивна стрелба. В покрайнините на южните предградия се образуваха огромни задръствания, посочва Франс прес.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    5 6 Отговор
    Едните арабески се зъбят на другите арабески... ХАХАХА
    Много важно.

    Коментиран от #18

    19:19 05.03.2026

  • 2 Анонимен

    10 2 Отговор
    Тия ще запалят света. Дано не се намеси и Турция защото една дестабилизация там ще ни стовари милиони бежанци. Положението е сериозно. И не говоря за бежанци - турци. Там има над 10 милиона сирийци, пакита и араби. Това, че ще има увеличение на цените и инфлация е най малкия проблем.

    19:21 05.03.2026

  • 3 Левски

    6 3 Отговор
    Трябва втори Хитлер.

    19:21 05.03.2026

  • 4 ВАЖНОТО Е

    9 2 Отговор
    ЧЕ БОМБИТЕ СА ДЕМОКРАТИЧНИ.

    19:21 05.03.2026

  • 5 Българин

    13 2 Отговор
    Евреите с нещо друго занимават ли се, или само с война?

    19:22 05.03.2026

  • 6 Мда

    2 2 Отговор
    Може да се случи с голяма вероятност.

    19:22 05.03.2026

  • 7 1111

    5 0 Отговор
    Туко що излетяха 3 или 4 от самолетите на САЩ !!!

    19:24 05.03.2026

  • 8 Дръта чанта

    3 0 Отговор
    Нема по мръсно племе от евреите

    19:24 05.03.2026

  • 9 Безсилието води

    1 0 Отговор
    до унищожение на тези които не искат да бъдат роби.

    19:25 05.03.2026

  • 10 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Прав е човека.

    19:26 05.03.2026

  • 11 НЯМА ДА ИМА МИР

    3 0 Отговор
    Докато голямата гъба не порасне в Лондон.

    19:26 05.03.2026

  • 12 Ддд

    2 0 Отговор
    Масови у...би...йци!!! Няма момент след създаването на тази държава, в който да не са тероризирали съседните държави...Поголовно избиване на местното население и създаване на незаконни колонии/по всички международни правила и конвенции/ в окупираните територии/

    19:26 05.03.2026

  • 13 Неразбрал

    2 0 Отговор
    Абе някои да ми обясни защо никой не може да накаже шайката убийци нетаняху , тръмп и......международните организации ги подкрепят и оправдават .....всички ли са едно котило ?????

    19:27 05.03.2026

  • 14 Велик ИЗРАЕЛ!

    0 2 Отговор
    Наистина ВЕЛИК! Една микро държавица попиля целиот Камиларски СВЕТ!!
    У ДРИ. Биби, У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ

    19:27 05.03.2026

  • 15 Където и да са намесени Краварите

    1 0 Отговор
    Все мирише на КЕНЕФ !!!

    19:27 05.03.2026

  • 16 Докато Израел не изчезне от картата

    0 0 Отговор
    На света няма да има мир във близкия изток !

    19:28 05.03.2026

  • 17 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    0 0 Отговор
    ЗАВИНАГИ със ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН И ИЗРАЕЛ!!
    БЪЛГАРИЯ ВЕЧНА

    19:29 05.03.2026

  • 18 Тези другите арабески които атакуват

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    не искат да си признаят че са такива и затова са толкова злобни и жилещи като оси а всъщност са от едно и също пчелно семейство. Ако сте имали контакт с тях ще разберете че са още по-отвратителни от арабите а персийците нямат нищо общо с тях.
    Араби сунити са срещу шиити и се получава противоречие. Съединените щати се опитват да се възползват......

    19:29 05.03.2026