Гарет Бейл: Манчестър Юнайтед ми предлагаше повече пари, но аз исках Реал Мадрид

5 Март, 2026 19:28 544 0

Говорих с Дейвид Мойс, но сърцето ме теглеше към Мадрид

Гарет Бейл: Манчестър Юнайтед ми предлагаше повече пари, но аз исках Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Гарет Бейл разкри, че офертата на Манчестър Юнайтед е била по-добра финансово, но желанието му е било да играе в Реал Мадрид. Бившият уелски национал премина на “Сантиаго Бернабеу” от Тотнъм през 2013 г. за около 100 милиона евро. Същото лято “червените дяволи” се опитваха да го привлекат.

“Говорих с Дейвид Мойс, но сърцето ме теглеше към Мадрид. С Даниел Леви имах нещо като джентълментско споразумение. Освен това той не искаше да ме продава на конкурент. Не искаме да подсилим друг отбор. Ако ме поиска отбор от чужбина, аз можех да си тръгна, ако не се класираме за Шампионската лига, което се случи. Въпреки тази договорка той доста затрудни трансфера. Мисля, че взех правилното решение. Не избрах парите с Юнайтед. Те предлагаха повече”, сподели Бейл в подкаста “Stick to Football”.

С Реал Гарет спечели пет пъти Шампионската лига и три пъти титлата на Испания. Между него и бившия му клуб Тотнъм обаче остава силна връзка. Той коментира състоянието на лондончани: “Вероятно не плащат достатъчно, бюджетът им за заплати е по-нисък. Можеш да привличаш добри играчи, но вече трябва да даваш 80, 90, 100 милиона за качествен футболист. Те сякаш винаги купуват млади играчи с надеждата, че те ще се развият”.


