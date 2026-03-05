Вземете 50% отстъпка за хостинг от

5 Март, 2026 19:57 712 2

През ноември 2014 г. 10-годишният Уилям е награден със специална купа от клубната легенда на „червените дяволи“ Браян Робсън

Палачът на Ман Юнайтед е бил посрещнат с овации на „Олд Трафорд“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Нюкасъл нанесе първата загуба на Манчестър Юнайтед под ръководството на Майкъл Карик след успех с 2:1 с човек по-малко. Победния гол реализира 22-годишният Уилям Осула в 90-ата минута.

Трябва да се отбележи, че преди 12 години датчанинът е приветстван с овации на терена на „Олд Трафорд“ преди мач на „червените дяволи“.

Той получава признание от феновете, тъй като е спечелил финала на състезанието по футболни умения, организирано от футболните училища на Манчестър Юнайтед.

През ноември 2014 г. 10-годишният Уилям е награден със специална купа от клубната легенда на „червените дяволи“ Браян Робсън.

Уилям Осула е роден в Орхус (Дания). Майка му е датчанка, а баща му от нигерийски и френски произход. Нападателят започва да тренира футбол в школата на ФК Копенхаген, но през 2018 г. семейството му се мести в Англия и заиграва в академията на Шефилд Юнайтед.

На 16 март 2022 г. дебютира за „остриетата“ при 0:0 срещу Блекпул. През сезон 2022/23 играе под наем в Дарби Каунти. На 8 август 2024 г. Нюкасъл плаща 10 милиона паунда на Шефилд Юнайтед, за да привлече Осула в редиците си. На 12 януари 2025 г. бележи първия си гол за „свраките“ при 3:1 над Бромли за ФА Къп. Три месеца по-късно реализира дебютно попадение във Висшата лига за победата с 3:0 над Ипсуич.

Заради произхода си Уилям Осула може да играе за Дания, Англия, Франция и Нигерия на национално ниво. Той обаче няма нигерийски паспорт. За момента има мачове за представителните формации да Дания до 19 и до 21 г. През ноември 2025 г. получи повиквателна за мъжкия тим на „червения динамит“, но контузия му попречи да дебютира в някоя от световните квалификации срещу Шотландия и Беларус.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кой му дреме

    1 0 Отговор
    а вярно ли е че фикции беге подлоги на П 0врьщанe ?

    19:59 05.03.2026

