Чешката спасителна служба внесе подробности около шокиращия инцидент с Малена Замфирова

Чешката спасителна служба внесе подробности около инцидента, при който българската надежда на сноуборда Малена Замфирова пострада тежко.

В публикацията си в социалните мрежи организацията не споменава имена, но от описанието става ясно, че става дума точно за 16-годишната българка.

В информацията обаче не се казва нищо дали другият участник е бил пиян.

Ето съобщението на чешката спасителна служба:

"Около 15:00 часа във вторник планинските спасители на Шпиндлерув Млин получиха информация за тежък сблъсък между скиор и сноубордист в края на черна писта на склона на връх Плани.

Веднага при пристигането на екипа на мястото на произшествието става ясно, че и двамата пострадали трябва бързо да бъдат транспортирани в специализирано отделение. След консултация спасителите избраха опцията за използване на хеликоптери на болниците в Храдец Кралове и Либерец

Двамата ранени са поставени във вакуумни дюшеци, осигуряващи термокомфорт, а след това е обезопасено мястото за кацане на двата вертолета.

Младата сноубордистка е транспортирана във университетската болница в Храдец Кралове с фрактура на бедрото и сътресение на мозъка.

Мъж с наранявания в гърдите, гърба и корема е откаран в Либерец."