Чешката спасителна служба внесе подробности около шокиращия инцидент с Малена Замфирова

Чешката спасителна служба внесе подробности около инцидента, при който българската надежда на сноуборда Малена Замфирова пострада тежко.
В публикацията си в социалните мрежи организацията не споменава имена, но от описанието става ясно, че става дума точно за 16-годишната българка.
В информацията обаче не се казва нищо дали другият участник е бил пиян.
Ето съобщението на чешката спасителна служба:
"Около 15:00 часа във вторник планинските спасители на Шпиндлерув Млин получиха информация за тежък сблъсък между скиор и сноубордист в края на черна писта на склона на връх Плани.
Веднага при пристигането на екипа на мястото на произшествието става ясно, че и двамата пострадали трябва бързо да бъдат транспортирани в специализирано отделение. След консултация спасителите избраха опцията за използване на хеликоптери на болниците в Храдец Кралове и Либерец
Двамата ранени са поставени във вакуумни дюшеци, осигуряващи термокомфорт, а след това е обезопасено мястото за кацане на двата вертолета.
Младата сноубордистка е транспортирана във университетската болница в Храдец Кралове с фрактура на бедрото и сътресение на мозъка.
Мъж с наранявания в гърдите, гърба и корема е откаран в Либерец."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
20:33 05.03.2026
2 Фактите
Коментиран от #7, #11
20:34 05.03.2026
3 Ха Ха
20:39 05.03.2026
4 Чех
20:42 05.03.2026
5 ужасен удар!
20:46 05.03.2026
6 Тиква
20:48 05.03.2026
7 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #2 от "Фактите":...и нито дума за това, че Малена не е била нито със ски нито с борд, в зоната за пешеходни туристи, където е било пълно с народ, включително и семейства с малки деца !
20:48 05.03.2026
8 Данко Харсъзина
20:59 05.03.2026
9 Данко Харсъзина
21:01 05.03.2026
10 Данко Харсъзина
21:02 05.03.2026
11 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #2 от "Фактите":Ивет бе блъсната от ГРЪК със специална подготовка който и счупи бедрената кост, най-здравата кост в човека, издържаща няколко тона!!!...Агресията е станала в полутъмния тунел водещ към лекоатлетическата писта на стадиона, без да има каквито и да било свидетели. По тази причина, по-късно се пробута версията за сблъсъка с друга лекоатлетка, тъй като не можаха да идентифицират "мистериозния" мъж от тунела, където не е трябвало да има външни лица. Така и не се разбра нищо по случая!
21:04 05.03.2026