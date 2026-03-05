Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Чешката спасителна служба внесе подробности около шокиращия инцидент с Малена Замфирова

Чешката спасителна служба внесе подробности около шокиращия инцидент с Малена Замфирова

5 Март, 2026 20:29 1 126 11

  • малена замфирова-
  • инцидент-
  • чешка спасителна служба-
  • спорт

В публикацията си в социалните мрежи организацията не споменава имена, но от описанието става ясно, че става дума точно за 16-годишната българка

Чешката спасителна служба внесе подробности около шокиращия инцидент с Малена Замфирова - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Чешката спасителна служба внесе подробности около инцидента, при който българската надежда на сноуборда Малена Замфирова пострада тежко.

В публикацията си в социалните мрежи организацията не споменава имена, но от описанието става ясно, че става дума точно за 16-годишната българка.

В информацията обаче не се казва нищо дали другият участник е бил пиян.

Ето съобщението на чешката спасителна служба:

"Около 15:00 часа във вторник планинските спасители на Шпиндлерув Млин получиха информация за тежък сблъсък между скиор и сноубордист в края на черна писта на склона на връх Плани.

Веднага при пристигането на екипа на мястото на произшествието става ясно, че и двамата пострадали трябва бързо да бъдат транспортирани в специализирано отделение. След консултация спасителите избраха опцията за използване на хеликоптери на болниците в Храдец Кралове и Либерец

Двамата ранени са поставени във вакуумни дюшеци, осигуряващи термокомфорт, а след това е обезопасено мястото за кацане на двата вертолета.

Младата сноубордистка е транспортирана във университетската болница в Храдец Кралове с фрактура на бедрото и сътресение на мозъка.

Мъж с наранявания в гърдите, гърба и корема е откаран в Либерец."


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    1 3 Отговор
    Счупена бедрена кост и мозъчно сътресение не е това, което се пишеше. Слава на боговете. Иначе, за да е пълна демокрацията, да пускат и камикадзета по време на състезанията !!! Заедно със състезателите. Как така ше ограничават простолюдието ? Нали са си платили !

    20:33 05.03.2026

  • 2 Фактите

    6 0 Отговор
    Прави впечатление не само, че чехите прикриват това, че бил пиян, но и самоличността му!?

    Коментиран от #7, #11

    20:34 05.03.2026

  • 3 Ха Ха

    4 1 Отговор
    Хайде, защите българката сега, покажете на българският народ що за стока са тези които защитават нацията!

    20:39 05.03.2026

  • 4 Чех

    0 2 Отговор
    Нашите писти са обществени ...не правете проблем от този циденъ

    20:42 05.03.2026

  • 5 ужасен удар!

    4 1 Отговор
    Аз гледах и слушах!Не казаха ,че е бил пиян ,а казаха ,че поради естеството на травмите не е правена алкохолна проба на пострадалите и още ,че този скиор не е миришел на алкохол!Да се счупи бедрена кост която издържа около 4 тона е страхотен удар ,а да не се подценява и мозъчното сътресение!дано Съдбата е по благосклонна и момичето да се отърве и родителите да се съвземат!за мен е опит за покушение ,приведен като нещастен случай!

    20:46 05.03.2026

  • 6 Тиква

    1 3 Отговор
    Разходка,след тренировка по пистата, странно решение.

    20:48 05.03.2026

  • 7 ИМПЕРИАЛИСТ

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фактите":

    ...и нито дума за това, че Малена не е била нито със ски нито с борд, в зоната за пешеходни туристи, където е било пълно с народ, включително и семейства с малки деца !

    20:48 05.03.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Черна писта на Банско е само Томба. Нея я построиха заради Световната купа и е като леген. В долната и част е Бъндаришки плац, където стои публиката при състезания. Когато няма състезания слагат един пикап и върху пикапа една девойка си върти ханша на яка музика. Всъщност девойките са няколко и се сменяват за да не им се повредят парапетите.

    20:59 05.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    . Ако беше на Банско, нямаше да и се случи нищо. При това Томба е твърда като бетон.

    21:01 05.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    За информация : Законът не забранява каране на ски след употреба на алкохол.

    21:02 05.03.2026

  • 11 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фактите":

    Ивет бе блъсната от ГРЪК със специална подготовка който и счупи бедрената кост, най-здравата кост в човека, издържаща няколко тона!!!...Агресията е станала в полутъмния тунел водещ към лекоатлетическата писта на стадиона, без да има каквито и да било свидетели. По тази причина, по-късно се пробута версията за сблъсъка с друга лекоатлетка, тъй като не можаха да идентифицират "мистериозния" мъж от тунела, където не е трябвало да има външни лица. Така и не се разбра нищо по случая!

    21:04 05.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове