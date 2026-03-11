Барселона измъкна късно равенство в драматичен сблъсък с Нюкасъл на "Сейнт Джеймсис Парк"

В първия осминафинален двубой от Шампионската лига, игран на стадион "Сейнт Джеймсис Парк", местният Нюкасъл Юнайтед и испанският гранд Барселона си поделиха точките след равенство 1:1, което оставя интригата жива преди реванша.

Още от първия съдийски сигнал двата тима демонстрираха амбиция и борбен дух, но през първото полувреме липсваха чисти голови положения. Играта се водеше предимно в центъра на терена, а защитите на двата отбора не допуснаха сериозни грешки.

След почивката обаче домакините от Нюкасъл вдигнаха оборотите и започнаха да притискат каталунците. Усилията им дадоха резултат в 86-ата минута, когато Джейкъб Мърфи изпрати прецизно центриране към Харви Барнс. Барнс, изплъзнал се от опеката на Рафиня, не сгреши и с хладнокръвен удар откри резултата за "свраките".

Драмата достигна своя връх в добавеното време, когато Дани Олмо бе съборен в наказателното поле от Малик Тиау. Съдията посочи бялата точка, а младата звезда Ламин Ямал пое отговорността и с безупречно изпълнение донесе ценната точка за каталунците.

Реваншът ще се проведе на 18 март от 19:45 часа българско време на легендарния "Камп Ноу".