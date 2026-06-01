Директор в Локомотив Пловдив напусна поста си

Изпълнителният директор на Локомотив Пловдив - Георги Величков официално се разделя с клуба. Новината бе потвърдена чрез изявление от страна на ръководството, което прие решението с уважение и признателност към досегашния си лидер.

Георги Величков пое кормилото на пловдивския гранд в края на март, наследявайки Тома Цилев. Макар и за кратко, неговият принос към развитието на "черно-белите" бе оценен високо от всички в клуба. Величков се отличи с професионализъм, отдаденост и безрезервна ангажираност към каузата на Локомотив.

В момента не се съобщава кой ще поеме ръководния пост след напускането на Величков.