Директор в Локомотив Пловдив напусна поста си

Изпълнителният директор на Локомотив Пловдив - Георги Величков официално се разделя с клуба. Новината бе потвърдена чрез изявление от страна на ръководството, което прие решението с уважение и признателност към досегашния си лидер.
Георги Величков пое кормилото на пловдивския гранд в края на март, наследявайки Тома Цилев. Макар и за кратко, неговият принос към развитието на "черно-белите" бе оценен високо от всички в клуба. Величков се отличи с професионализъм, отдаденост и безрезервна ангажираност към каузата на Локомотив.
В момента не се съобщава кой ще поеме ръководния пост след напускането на Величков.
