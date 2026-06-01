Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гиганската статуя на Меси в Колката беше премахната

Гиганската статуя на Меси в Колката беше премахната

1 Юни, 2026 21:44 902 2

  • лионел меси-
  • статуя-
  • колката-
  • демонтаж-
  • безопасност-
  • футбол-
  • индия-
  • монумент-
  • новини

Това е станало след сигнали за нестабилност

Гиганската статуя на Меси в Колката беше премахната - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

20-метровата статуя на Лионел Меси, която се извисяваше гордо в сърцето на Колката, вече е история – поне временно. След като през последните седмици местните жители и гости на града забелязаха, че монументът се клати опасно при силен вятър, властите взеха решение да демонтират внушителната конструкция.

След множество сигнали и официални оплаквания, подадени на 25 май, експерти от отдела за обществени работи извършиха щателна инспекция на статуята. Резултатите бяха категорични – конструкцията, изградена от фибростъкло и желязо, е компрометирана и представлява риск за сигурността на минувачите и трафика в района.

В опит да предотвратят инциденти, служителите първоначално укрепиха статуята с масивни въжета и издигнаха барикади около нея. Въпреки тези усилия, опасността не бе отстранена и днес, под зоркия поглед на десетки любопитни граждани, монументът бе внимателно свален и преместен на безопасно място

Към момента не е ясно кога и къде ще бъде издигната отново внушителната фигура на аржентинската футболна икона. Паметникът бе поставен през декември миналата година, по време на посещението на Меси в Индия, и бързо се превърна в една от най-големите атракции на Колката.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 1 Отговор
    Има прилика!

    21:48 01.06.2026

  • 2 Боливуд

    0 0 Отговор
    И Биг Бен се вижда по едно време от другата страна :D

    22:11 01.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове