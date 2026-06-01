Гиганската статуя на Меси в Колката беше премахната

20-метровата статуя на Лионел Меси, която се извисяваше гордо в сърцето на Колката, вече е история – поне временно. След като през последните седмици местните жители и гости на града забелязаха, че монументът се клати опасно при силен вятър, властите взеха решение да демонтират внушителната конструкция.

След множество сигнали и официални оплаквания, подадени на 25 май, експерти от отдела за обществени работи извършиха щателна инспекция на статуята. Резултатите бяха категорични – конструкцията, изградена от фибростъкло и желязо, е компрометирана и представлява риск за сигурността на минувачите и трафика в района.

В опит да предотвратят инциденти, служителите първоначално укрепиха статуята с масивни въжета и издигнаха барикади около нея. Въпреки тези усилия, опасността не бе отстранена и днес, под зоркия поглед на десетки любопитни граждани, монументът бе внимателно свален и преместен на безопасно място

Към момента не е ясно кога и къде ще бъде издигната отново внушителната фигура на аржентинската футболна икона. Паметникът бе поставен през декември миналата година, по време на посещението на Меси в Индия, и бързо се превърна в една от най-големите атракции на Колката.

A 70ft statue of Lionel Messi in India has been taken down after it was spotted swaying in the wind back in May. pic.twitter.com/y3y0D1cQAh — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 1, 2026