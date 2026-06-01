Коди Милър-Макинтайър се сбогува с Цървена звезда: Отива при Везенков

1 Юни, 2026 22:27 273 1

Гардът поема към Олимпиакос след впечатляващ престой в Белград

Коди Милър-Макинтайър се сбогува с Цървена звезда: Отива при Везенков - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Коди Милър-Макинтайър, един от ключовите играчи на българския национален отбор, официално се раздели с Цървена звезда. Белградският гранд потвърди раздялата чрез публикация в социалните си мрежи, с което сложи край на двугодишното партньорство с талантливия гард.

Милър-Макинтайър оставя след себе си впечатляваща статистика – цели 132 изиграни срещи с екипа на Цървена звезда. През последния сезон в престижната Евролига той не пропусна нито един двубой, демонстрирайки завидна издръжливост и постоянство. Със средно 12,6 точки на мач и лидерство по асистенции (7,4 на среща), българският национал се превърна в истински диригент на играта и заслужено привлече вниманието на европейските грандове.

След слуховете от последните седмици, вече е ясно – Коди Милър-Макинтайър ще облече екипа на Олимпиакос. В гръцкия колос той ще се присъедини към друга българска звезда – Александър Везенков, който е сред водещите фигури на отбора. Очакванията са двамата да оформят мощен тандем и да изведат Олимпиакос към нови върхове в европейския баскетбол.

Привържениците на сръбския шампион не скриха признателността си към Милър-Макинтайър за неговия принос и професионализъм. Сърцатата му игра и лидерските качества ще останат в историята на клуба, а раздялата бележи ново начало както за играча, така и за отбора.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Странно

    0 0 Отговор
    решение. От финансова гледна точка може да е ок, но от спортна кариера е доста спорно. Видя се тази година в Пао.. дълга пейка със звезди..ноо не им помогна. Някои дори топлиха пейката повече отколкото играха.

    22:37 01.06.2026

