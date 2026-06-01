Макларън празнува историческия си 1000-и старт във Формула 1 с бляскава визия

1 Юни, 2026 22:05 392 0

Легендарният британски отбор отбелязва юбилея си с уникален дизайн и специални събития в Монако

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от най-емблематичните отбори във Формула 1 – Макларън – навлиза в нова ера, отбелязвайки своя впечатляващ 1000-и старт в световния шампионат. Този уикенд, на легендарната писта в Монако, британският тим ще отпразнува постижението си с пищна церемония и специална визия на болидите. -

Историята се завърта в пълен кръг – именно на улиците на Монако през 1966 година основателят Брус Макларън прави първите си обиколки с болид, носещ неговото име. Днес, почти шест десетилетия по-късно, отборът се завръща на същото трасе, за да отпразнува своята хиляда и първа стъпка в елита на моторните спортове.

За да отбележи този значим повод, Макларън ще изведе на пистата две коли, облечени в изцяло нова металик версия на емблематичното папая оранжево, комбинирано с антрацитено черно. Впечатляващото число 1000 ще бъде изписано гордо върху двигателя – символ на непреклонния дух и дълголетие на отбора. Тази ексклузивна ливрея ще бъде използвана и на следващото състезание в Барселона.

Четвъртъкът в Монако ще бъде белязан от специална презентация – за първи път от десетилетия ще бъдат показани рамо до рамо първият болид на Макларън във Формула 1 – легендарният М2В, и актуалният състезателен автомобил. На събитието ще присъстват главният изпълнителен директор Зак Браун, ръководителят на тима Андреа Стела, звездният пилот Ландо Норис и неговият съотборник Оскар Пиастри. Към тях ще се присъединят и всички шампиони и победители, които през годините са донесли слава на Макларън.


