Стилиян Петров с оптимистични новини за Любо Пенев

Стилиян Петров сподели пред Дарик и dsport, че Любослав Пенев, един от най-емблематичните играчи в историята на родния футбол, няма да може да присъства на дългоочаквания "Мач на Надеждата", който ще се проведе на стадион "Лазур". Въпреки огромното си желание да бъде част от събитието, Пенев е принуден да остане далеч от футболната арена поради продължаващото си лечение.

Стилиян Петров внесе яснота относно състоянието на Пенев, като подчерта, че легендата се чувства значително по-добре и е изпълнен с желание да се завърне към активна работа.

“Днес бях два часа и половина с Любо. Дори се скарахме малко. Много иска да присъства на мача. За съжаление, аз му казах, че не може да присъства. Любослав Пенев е все още на лечение. Достъпът му до хора в момента трябва да е ограничен. Трябва да го запазим, защото за него е важен животът. Всички ние, както и аз, щях да съм много радостен да бъде там, но му казах, че най-важното за него е животът. Той ще гледа мача по телевизията. Това, което правим, е за всички, които се борят с онкологични заболявания, с трудните моменти и той е един от тях. Щеше да е перфектно, ако беше на стадиона, но има много по-важни неща”, каза Стилиян Петров.

“Любо Пенев никога няма да се промени. Сега в живота му има приоритети. В момента се чувства много добре. Готов е да работи. Аз му казах, че за мен това не е правилно, но го разбирам за какво става въпрос. Да не забравяме, че Любослав Пенев и неговото семейство се борят с нещо, което изисква финанси и това ще бъде за дълъг период от време. За да поддържаш едно такова лечение трябва да имаш финансите и не е евтино, и го разбирам защо иска да работи, и защо трябва да работи, но има много по-малки, важни неща и това е животът му. Казал съм моето мнение, винаги съм бил откровен с него. Имам неговото разрешение да го кажа. Той поема голям риск, но той си знае рисковете, знае какво може да загуби, но знае, че и някой път рискът е ок. Да се надяваме, че в момента всичко върви така както трябва. Лечението ще продължи. Ще е дълго, но да се надяваме, че отново един ден ще видим Любо Пенев във футбола, дори не като треньор. Казах му, че има много позиции във футбола, които може да изпълнява. Доказал е какъв специалист е, какво може и с какво може да бъде полезен на българския футбол”, добави Петров.